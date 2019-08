El día de las cuadrillas comenzó en 1976 Domingo, 18 agosto 2019, 00:44

Fue en 1976, siendo alcalde Juan Ignacio de Uría, cuando comenzó lo que ahora conocemos como el día de las cuadrillas. La paella típica llegó más tarde, ya que en sus comienzos la comida la traía cada cual y el Ayuntamiento proporcionaba el pan y el vino, y, más tarde, el café y los licores. Se realizaba un concurso gastronómico de bacalao al 'pil-pil', que algún problema dio al traer alguien ingredientes no autorizados en su bolsillo. El caso es que ese concurso cayó en desuso y, a finales de los 80, comienza la paellada que todavía se mantiene. Es entonces cuando se inicia el 'chupinazo', se iza la bandera municipal y nace el popular 'Ondo pasau Andramaixek'. Los iniciales organizadores no las tenían todas consigo y no se atrevieron a comprar las paelleras sin ver el resultado y optaron por traerlas prestadas desde Amurrio. El éxito es flagrante y en el 90 se adquieren las paelleras que tantas ganas de juerga han alimentado desde entonces. El día de las cuadrillas contó también con otra peculiaridad durante años. Cuando se empezó a celebrar este día, en Azkoitia no existía el Carnaval, por lo que se estilaba disfrazarse este día. Al recuperarse los Carnavales, esta jornada perdió los disfraces.