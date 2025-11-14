Los comercios locales ya pueden apuntarse a la III Exposición de Escaparates Navideños

La Navidad está cada vez más cerca y Azkoitia se prepara ya para revivir el espítitu navideño en las calles la localidad. El Ayuntamiento, a ... través del Departamento de Comercio, y la asociación de comerciantes Herrixen, ha puesto en marcha una nueva edición de la Exposición de Escaparates Navideños, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y contribuir al ambiente festivo en las calles del municipio. En esta tercera edición, el concurso adopta un formato renovado, orientado a la participación y a la colaboración entre establecimientos, dejando a un lado la competitividad.

Todos los comercios de Azkoitia que deseen decorar su escaparate con motivos navideños están invitados a participar en esta exposición, cuyo objetivo es fomentar el espíritu navideño y promover los hábitos de compra en el comercio de proximidad. Los organizadores destacan la importancia de la creatividad, la originalidad y la presentación de los productos a la hora de vestir los escaparates, así como la ambientación navideña y la iluminación, elementos clave para atraer la atención del público.

El periodo de exposición se extenderá desde el 9 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026, durante el cual los escaparates participantes formarán parte del recorrido navideño del municipio.

Los establecimientos interesados pueden inscribirse hasta el 28 de noviembre, a las 15.00 horas, en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, en la sede de la asociación Herrixen (primera planta de la Casa de Cultura) o mediante correo electrónico a herrixen@hotmail.com.

Acto de reconocimiento

Como muestra de agradecimiento al esfuerzo y dedicación de los comercios participantes, el ayuntamiento y Herrixen celebrarán un acto de reconocimiento el 20 de diciembre, a las 13.30 horas, en la Sala de Exposiciones Portaleburu.

Durante el encuentro se destacará la implicación del comercio local en la dinamización del municipio durante las fiestas navideñas.