Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ayuntamiento y la asociación de comerciantes Herrixen se encargan de organizar la iniciativa. Udala
Azkoitia

Los comercios locales ya pueden apuntarse a la III Exposición de Escaparates Navideños

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 28 de noviembre mientras que estarán expuestos del 9 de diciembre al 7 de enero

Eli Aizpuru

Azkoitia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

La Navidad está cada vez más cerca y Azkoitia se prepara ya para revivir el espítitu navideño en las calles la localidad. El Ayuntamiento, a ... través del Departamento de Comercio, y la asociación de comerciantes Herrixen, ha puesto en marcha una nueva edición de la Exposición de Escaparates Navideños, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y contribuir al ambiente festivo en las calles del municipio. En esta tercera edición, el concurso adopta un formato renovado, orientado a la participación y a la colaboración entre establecimientos, dejando a un lado la competitividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los comercios locales ya pueden apuntarse a la III Exposición de Escaparates Navideños

Los comercios locales ya pueden apuntarse a la III Exposición de Escaparates Navideños