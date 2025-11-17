Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azkoitia

El cine fórum proyectará hoy la película china 'A la deriva' en Baztartxo, a las 20.00 horas

E. A.

Azkoitia.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Después de un fin de semana en el que se han proyectado varios filmes en la sala Baztartxo, hoy martes, los cinéfilos podrán disfrutar de un nuevo pase ya que el Cine Fórum ofrecerá la película china 'A la deriva', a partir de las 20.00.

'A la deriva' es una película china dirigida por el prestigioso cineasta Jia Zhangke, estrenada mundialmente en el Festival de Cannes 2024, donde compitió por la Palma de Oro. Su título original, (Fēngliú Yīdài), puede traducirse como 'Una generación a la deriva', reflejando el espíritu del filme: una mirada íntima y poética a más de dos décadas de transformaciones sociales en China.

La historia sigue a Qiao Qiao, interpretada por Zhao Tao, una mujer que trabaja como cantante y modelo en la ciudad de Datong a comienzos de los años 2000. Tras la marcha de su pareja, Bin, quien busca nuevas oportunidades económicas en otra provincia, Qiao Qiao emprende un viaje para reencontrarse con él. A través de esta búsqueda, la película recorre distintos paisajes urbanos y rurales, incluido el entorno afectado por la construcción de la presa de las Tres Gargantas. La relación entre ambos personajes atraviesa distancias, desencuentros y cambios personales que culminan en un reencuentro durante la etapa de la pandemia.

Una de las características más destacadas de la película es su mezcla entre ficción y documental. Jia Zhangke utiliza material filmado a lo largo de 22 años, combinando imágenes de diferentes formatos —desde grabaciones digitales tempranas hasta material más reciente— para crear una experiencia narrativa fragmentada, casi impresionista. Este enfoque subraya la idea del paso del tiempo, tanto en la vida de los personajes como en la transformación social del país.

'A la deriva' explora temas como la memoria, el amor, la resiliencia y los profundos cambios económicos y culturales que han marcado a toda una generación china. Su estilo contemplativo, su estructura no lineal y su carga emocional la convierten en una obra singular, que algunos críticos consideran una de las películas más personales y nostálgicas de Jia Zhangke.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  8. 8

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  9. 9 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El cine fórum proyectará hoy la película china 'A la deriva' en Baztartxo, a las 20.00 horas