El cine fórum proyectará hoy la película china 'A la deriva' en Baztartxo, a las 20.00 horas

Después de un fin de semana en el que se han proyectado varios filmes en la sala Baztartxo, hoy martes, los cinéfilos podrán disfrutar de un nuevo pase ya que el Cine Fórum ofrecerá la película china 'A la deriva', a partir de las 20.00.

'A la deriva' es una película china dirigida por el prestigioso cineasta Jia Zhangke, estrenada mundialmente en el Festival de Cannes 2024, donde compitió por la Palma de Oro. Su título original, (Fēngliú Yīdài), puede traducirse como 'Una generación a la deriva', reflejando el espíritu del filme: una mirada íntima y poética a más de dos décadas de transformaciones sociales en China.

La historia sigue a Qiao Qiao, interpretada por Zhao Tao, una mujer que trabaja como cantante y modelo en la ciudad de Datong a comienzos de los años 2000. Tras la marcha de su pareja, Bin, quien busca nuevas oportunidades económicas en otra provincia, Qiao Qiao emprende un viaje para reencontrarse con él. A través de esta búsqueda, la película recorre distintos paisajes urbanos y rurales, incluido el entorno afectado por la construcción de la presa de las Tres Gargantas. La relación entre ambos personajes atraviesa distancias, desencuentros y cambios personales que culminan en un reencuentro durante la etapa de la pandemia.

Una de las características más destacadas de la película es su mezcla entre ficción y documental. Jia Zhangke utiliza material filmado a lo largo de 22 años, combinando imágenes de diferentes formatos —desde grabaciones digitales tempranas hasta material más reciente— para crear una experiencia narrativa fragmentada, casi impresionista. Este enfoque subraya la idea del paso del tiempo, tanto en la vida de los personajes como en la transformación social del país.

'A la deriva' explora temas como la memoria, el amor, la resiliencia y los profundos cambios económicos y culturales que han marcado a toda una generación china. Su estilo contemplativo, su estructura no lineal y su carga emocional la convierten en una obra singular, que algunos críticos consideran una de las películas más personales y nostálgicas de Jia Zhangke.