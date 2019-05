Charlas para concienciar sobre la importancia de consumir el producto local Gurutz e Itziar, de la Asociación, con el cartel de la iniciativa. / SUDUPE Las tres conferencias, organizadas por Sustraiak Bizirik Kultur Elkartea, comienzan el jueves en el Elkargunea JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Sábado, 4 mayo 2019, 00:23

«Que la gente sepa la importancia de consumir el producto de la huerta local, recuperar la tradición y el saber que los baserritarras han mantenido hasta hoy en día, ser consciente que no es sostenible traer uva de India, espárragos de China o verduras de otros países, etc», son algunas de las ideas que quieren sembrar en nuestra conciencia los miembros de la Asociación cultural azkoitiarra Sustraiak Bizirik Kultur Elkartea.

Para ello, han organizado tres charlas que se darán en el Elkargunea los días 9, 17 y 31 de mayo a cargo de reconocidas personas en el mundo de la agricultura ecológica, sostenible y local.

«Cada persona puede contribuir a recuperar y potenciar la agricultura local. Hay que ser conscientes que está en juego el futuro de nuestros baserritarras y también el nuestro», apuntan Gurutz e Itziar, miembros de la Asociación.

Vivir dignamente

Por un lado, el agricultor no puede competir con los precios que marcan los grandes distribuidores, va languideciendo su producción hasta que deja de venir a la plaza. «Como no hay manera de vivir de forma digna de este mundo, no hay jóvenes que continúen trabajándolo y se pierde un conocimiento que nuestros baserritarras han ido guardando durante siglos», apuntan los organizadores. Además, los productos que se producen aquí no contaminan al trasportarlos como «las frutas y verduras que vienen del extranjero; por otro lado, sabemos qué comemos y el suelo donde han crecido», apuntan, para añadir que «por otro lado, comprando el producto local se evitan los fitosanitarios y los abonos que de forma industrial y contaminante se usan en las grandes producciones».

Para Sustraiak Bizirik, comiendo y comprando el producto local, todos ayudamos al baserritarra, no contaminamos, no ingerimos sustancias perniciosas para la salud que traen las verduras y frutas producidas al por mayor en todo el mundo y evitamos los grandes monopolios mundiales que existen en el mundo de la agricultura; «monopolios a los que no interesa que haya baserritarras ni un producto local que sea limpio, saludable, cercano y no contaminante».

La primera charla será este jueves a las 19.00 en el Elkargune, a cargo de Josep Pamies. La segunda el 17 con Gorka Torre y la tercera y última el 31 con Jakoba Rekondo.