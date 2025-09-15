Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes del clun en Hondarribia. ANAITASUNA X.T.

Azkoitia

Buen papel de Anaitasuna-Kakute en un intenso fin de semana de ajedrez

La próxima jornada el club prevé participar en el Gambito Nocturno Euskal Pizza de Astigarraga y en el Urretxuko Xake Txapelketa

E. A.

azkoitia.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

Este fin de semana se han disputado dos importantes torneos de ajedrez que sirven para ir cogiendo ritmo de cara a los eventos de otoño. Por un lado, en la localidad vecina se celebró el Azpeitia Hiria, que terminó con la victoria del equipo Gros X.T., imponiéndose por un punto de diferencia a Abadiño y por dos al Alfil de Beasain, lo que refleja el alto nivel de los participantes. El club Anaitasuna-Kakute estuvo representado por José Joaquín Larrañaga, Manuel Paredes, Ane Arriola, Mikel Arriola y Alaitz Hidalgo, quienes realizaron un buen papel y finalizaron en la undécima posición, dejando buenas sensaciones para próximas citas.

Por otro lado, en Hondarribia tuvo lugar el torneo de fiestas, marcado por el emotivo homenaje a tres socios recientemente fallecidos, una pérdida que supone un duro golpe para el club y su día a día. Pese a ello, el ambiente fue excelente, con 72 inscritos y un entorno inmejorable. En categoría absoluta, la victoria fue para Patxi Moreno, mientras que Juan Carlos Valor logró una meritoria séptima plaza con 4 puntos y Lucía Valor finalizó en el puesto 18 con 3 puntos.

En categorías de formación, Luken Pascual disputó el Sub-15 grupo B, terminando 9º con 3 puntos en un torneo de gran nivel. En el Sub-16 grupo C, Ian Arellano y Bera Pascual concluyeron en las posiciones 13ª y 14ª respectivamente, ambos con 2 puntos.

Con estos resultados, el club calienta ya motores para el próximo fin de semana, con participación prevista en el Gambito Nocturno Euskal Pizza de Astigarraga y en el Urretxuko Xake Txapelketa.

