Buen juego, pero mal resultado para los miembros del Anaitasuna-Kakute

Sara Utrera Azkoitia Miércoles, 30 de abril 2025, 20:05 | Actualizado 20:23h.

El pasado sábado concluyeron en Eibar los Campeonatos de Euskadi 2025 de ajedrez, en las categorías Juvenil, Cadete y Promesas. A la cita acudieron cinco ... jugadores azkoitiarras «con mucha ilusión, ganas y preparación». Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban en el club Anaitasuna-Kakute. «Es una pena, ya que todos ellos han jugado a un buen nivel, clavándose en el tablero y trabajando cada partida... los resultados no han llegado». La Directiva ha expresado que lo importante es que los representantes del club «han plantado cara y han trabajado cada posición. Pero eso no te asegura la victoria. Han tenido una actitud espléndida, pero no se ha dado el resultado esperado». Asimismo, ha recordado que el año pasado «con menos juego, trabajo y aptitud», se consiguieron mejores resultados. «Así es el deporte y el ajedrez, es muy duro en este sentido. Lo positivo es que ellos mismos han visto el camino: con trabajo, su juego ha mejorado muchísimo. Los resultados ya llegarán», ha señalado.

En Juveniles, Ibon Muñoz venció con 4,5 puntos, y siendo esta la categoría «con mayor nivel». Xuban Garate terminó en duodécima posición con 0,5 puntos, «y pudo comprobar lo complicado que es puntuar en este torneo». En Cadetes es donde más esperanzas tenía el club , ya que las dos jugadoras fueron a los Campeonatos de España de selecciones e individual. Lucía Valor enmendó su torneo con dos victorias finales y en el puesto 22, y Ane Arriola, también con dos puntos, acabó en el puesto 25. Iker Tafall, por su parte, venció con 5 puntos. En Promesas, se impuso la ukraniana Krystina Yatseiko con 5 puntos. Alaitz Hidalgo consiguió 2 puntos (32º) y Mikel Arriola 1 punto (35º). «Ambos se quitaron el enorme peso que supone no puntuar, cuando en realidad lo importante es que han jugado mucho mejor de lo normal. Pero estas son las cosas del deporte. Buen trabajo muchachos», han añadido desde el Anaitasuna-Kakute.

