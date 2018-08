EH Bildu pide poner ya en marcha el ascensor a Floreaga El ascensor iba a subir desde la zona de la Mezquita. / SUDUPE Recuerda que, con el acuerdo del PNV, se destinaron 500.000 euros en 2015 | PNV adjudicó ese año a 'Fiat Arquitectos' la redacción del proyecto y la dirección de los trabajos del ascensor JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:21

Ante la decisión del Ayuntamiento de poner en marcha el estudio de alternativas -adjudicado a la empresa LKS- para buscar soluciones al problema de accesibilidad al barrio de Floreaga, EH Bildu de Azkoitia ha realizado una serie de consideraciones.

EH Bildu recuerda que en el presupuesto del 2015 fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos del ayuntamiento, incluido PNV. Entonces gobernaba EH Bildu y ese presupuesto contemplaba, como inversión más grande, 500.000 euros para un ascensor en Floreaga; concretamente, desde la zona de la Mezquita hacia arriba.

Recuerda EH Bildu que en 2015 el PNV gana las elecciones, comienza a gobernar con mayoría absoluta en junio y que en julio adjudica a 'Fiat Arquitectos' la redacción del proyecto y la dirección de los trabajos. «No hemos tenido más noticias sobre el ascensor de Floreaga. Parece que han enterrado este proyecto y no han trabajado ninguna alternativa», señalan.

El grupo abertzale remarca que el ascensor tenía que estar en marcha en 2015 y que, tres años más tarde, los vecinos del barrio han creado una comisión para dar solución al problema y darlo a conocer a la ciudadanía de Azkoitia. La agrupación señala que los vecinos de Floreaga recogieron 720 firmas -el 83% de los mayores de 16 años del barrio- para pedir soluciones al problema, ya sea mediante rampas, ascensores, etc.

Cálculo electoral

«Viendo cómo se ha gestionado el tema, también queremos mostrar nuestro enfado al Equipo de Gobierno, al no tomar en consideración los intereses de los azkoitiarras como lo ha hecho en otros temas», para añadir que, «ahora hacen como que están preocupados buscando soluciones a problemas y nos parece que, ante la cercanía de las elecciones, esta preocupación no es más que un cálculo electoral del PNV. Más que nada porque hasta ahora han estado diciendo que el ascensor no hacía falta», argumentan.

El grupo abertzale pide responsabilidad al PNV, que tenga en cuenta la calidad de vida de los vecinos de Floreaga y que, de una vez por todas, comiencen a dar soluciones a los problemas del barrio de Floreaga.

EH Bildu señala que «si tienen un verdadero interés, el proyecto ya está hecho, y se puede dar el primer paso con rapidez. No hace falta más que adjudicar las obras del ascensor» y añaden que «está en su mano demostrar si verdaderamente les preocupan las necesidades de los vecinos de Floreaga o su interés no es más que simple apariencia. Ahora les toca a ellos dar el siguiente paso».