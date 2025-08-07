Azkoitia«Beste politika bat egiten ahaleginduko gara, herritik, herriarentzat»
Azkoitia Bai herri plataformak legealdiaren lehen bi urteen balorazioa egin du
DV
Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:27
Azkoitia Bai herri plataformak legealdiaren lehen bi urteen balorazioa egin du. Prentsa ohar baten bidez azaldu duenez, Azkoitiko udal aldizkariaren erabilera alderdikoiak eta zenbait desadostasunek eraman diote egitera. «Enegarrenez, udaletik argitaratzen diren aldizkarien aurka gaudela salatu nahi izan dugu, horrekin batera, beste tira-bira batzuk ere izan ditugu udal gobernuarekin, eta horrek, agintaldi honetako gure balorazioa egitera bultzatu gaitu», azaldu du plataformak. Azkoitia Baik zortzi puntu nagusitan laburbildu ditu bi urte hauek: Agintaldiaren Hasiera eta Gobernantza; Gobernu Batzordearen Osaketa eta Erabakimenaren Gehiegitasuna; Aurrekontuak eta Elkarlanaren Gainbehera; Parte-hartzea eta Dinamika Instituzionala; Herritarren Hurbiltasuna eta Gardentasuna; Informazio Eskubidea eta Oztopoak; Agintaldiko azken etapa, erasoen unea; eta 'Gurean jarraitu'. 2023-2027 agintaldia ilusioz eta konpromisoz hasi zutela dio, herritarren ongizatearen bila. Besteak beste, aurrekontuak aurrera ateratzea lortu zela eta talde guztiek ekarpenak egiteko aukera izan zutela nabarmendu du. Bere ustez, «akats politiko garrantzitsuena» Tokiko Gobernu Batzordearen osaketan gertatu zen: «udal gobernuari herritarrek eman ez zioten gehiengoa, batzorde horretan esleitu zitzaion. Batzorde honetan, obra zehatzen bideragarritasuna, baimenak eta bestelako erabaki estrategikoak hartzen dira. Adibidez, zentral eolikoak eraiki aurretik beharrezkoa den dorre anemometrikoa eraikitzeko obra baimena bi aldiz onartu da, oposizioko gehiengoa kontra agertu zen arren», azaldu du.
Agintaldiko bigarren urtean, «elkarlan hitza politikaren hizkeratik desagertzen» hasi zela adierazi du, eta, esaterako, 2025eko aurrekontuak lantzerakoan arazo gehiago izan zituzten, «oposizioko alderdi baten bapateko jarrera aldaketaren ondorioz». Udaleko lan-dinamika, arlo gehienetan, «inertziaz» aurrera doala dio. «Ez dugu ikusi ez berrikuntza planteamendurik, ez ausardiaren arrastorik, ezta etorkizunera begirako estrategiarik ere. Horrek herria moteldu du, eta geldialdi bat eragin du dinamika sozial eta ekonomikoetan». Azkoitia Baik gogorarazi du lehen urtean herritarren parte-hartze zuzena ahalbidetu zel: «diru kopuru baten erabilera euren artean erabakitzeko aukera izan zuten, kanpoko enpresarik kontratatu gabe». Udalak hiru enpresa kontratatu ditu hiru gai nagusi lantzeko: ingurumen mahaia, parte-hartzea eta apartamentu tutelatuak. «Lehen urte horretan agertu genuen konpromisoa agertu ez bagenu, oraindik kezkagarriagoa izango zen udal gobernuaren geldialdia».
Taldearentzat gardentasuna, entzute aktiboa eta «konpromiso errealak» dira bere lan egiteko modua. «Horregatik, neurri praktiko bat jarriko dugu martxan: astean behin herritarren arreta eguna udaletxean. Edozein herritarrek, aurrez aurre, guk zuzen-zuzenean entzuteko eta erantzuteko aukera izango du». Izan ere, uste dute udal ordezkari baten eguneroko lana ez dela soilik erabakiak hartzea, «baizik eta herritarren bizipen eta beharrak zuzenean jasotzea eta horien arabera jardutea».
Oposizioaren lana behar bezala egiteko ezinbestekoa den informazioa eskuratzea zaildu diotela salatu du Azkoitia Baik. «Lehen herritarren erregistro-sarrerak ia zuzenean kontsulta zitezkeen; gaur egun, ordea, eskaera oro alkatetzatik pasa behar dute. Plenoetako hitzartzeak ere mugatu dizkigute, baina soilik guri dirudienez». Amaitzeko agintaldiaren hirugarren urtea erasoak protagonismoa hartu duela eta azken hilabeteetan egiazkoak ez diren gauzak egotzi zaizkiela salatu du. «Gu, oraintxe arte bezala, beste politika bat egiten ahaleginduko gara, herritik, herriarentzat, egia eta zintzotasuna mantenduz, esan eta egiten duguna benetan sinesten dugulako, urte hauetan demostratu dugun bezala».
