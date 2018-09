Azkoitiko Zezenzaleak y el Ayuntamiento organizan un fin de semana taurino Presentación en la puerta de toriles del ayuntamiento. / SUDUPE Se llevará a cabo desde el viernes 28 al domingo 30 | Buscan un espectáculo respetuoso con el toro y donde nadie se sienta incómodo JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:43

Las citas históricas a festejos taurinos celebrados en nuestro municipio, tal y como señala el cronista local Juan Bautista Mendizábal se remontan a las primeras décadas del XVI y desde 1518 las cuentas municipales hacen continuas referencias a las cantidades asignadas para «los toros que se traxeron para correr».

Con motivo del 500 aniversario de estas primeras citas escritas, los integrantes del grupo Azkoitiko Zezenzaleak, en colaboración con el Ayuntamiento, han organizado un fin de semana taurino que se llevará a cabo desde el viernes 28 al domingo 30 de este mes.

«Reseñar que estas primeras referencias escritas hacen mención a una tradición ya existente en el municipio», señalaba Juan Bautista en la presentación realizada ayer en el consistorio azkoitiarra junto a la concejal de cultura Sonia Vázquez y los integrantes de Azkoitiko Zezenzaleak, José Manuel Jimenez e Iban Arregi y Joxe Oñederra, de la ganadería 'Zelai Luze' .

Espectáculo más antiguo

«Uno de los espectáculos más antiguos y atractivos que han caracterizado a las fiestas locales ha sido aquel que ha tenido como centro al toro. Eran festivales taurinos en los que se incluían todo tipo de suertes y juegos dentro de la más libre anarquía, pues las corridas de toros no tenían la actual fisionomía, ni su rigor de espectáculo ordenado», apuntaba el cronista azkoitiarra.

Fue tal la afición a los toros que el municipio quiso hacer una plaza de toros allá por 1890, querencia que no pudo llevarse a cabo porque la Diputación apuntaba no tener dinero y no ser el mejor momento para ese proyecto. El que sí levantó su plaza de toros fue el vecino municipio de Azpeitia 13 años más tarde; en 1903. De todas formas, era el momento de auge de la pelota contra un frontis (hasta entonces se jugaba en espacios abiertos con dos equipos uno frente a otro) y la afición para los toros va bajando mientras sube la de la pelota.

El programa del fin de semana taurino comienza el viernes 28 con una exposición sobre tauromaquia con cornamentas, fotos, cuadros, etc. El sábado habrá carretón para los más pequeños, un concierto de la Banda, triki poteo y comida taurina en el hogar del Jubilado (hay que apuntarse antes del próximo martes en el 688 869 510). El día finaliza con la sokamuturra en la plaza Balda. El domingo habrá exposición, carretón y encierro de becerros y suelta para los jóvenes y, a continuación, carretón y sorteo de una carretilla de productos.