El azkoitiarra Aitor Andreu, campeón de Euskadi de muay thai Andreu comenzó en esta especialidad hace dos años. / SUDUPE A sus 21 años se proclamó como el mejor de este arte marcial en Vitoria | La pelea tuvo sus consecuencias y una rotura de fibras le impedirá optar al campeonato de España JOAQUIN SUDUPE Jueves, 28 febrero 2019, 00:21

El azkoitiarra Aitor Andreu se ha proclamado campeón de Euskadi de muay thai, también conocido como boxeo tailandés, o tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades.

A sus 21 años lograba el campeonato de este arte marcial en Vitoria el pasado día 2 en la categoría sub23 de hasta 71 kilogramos de peso, tras un duro combate contra un aspirante llegado de Errenteria.

No lleva demasiado tiempo entrenando en esta especialidad, a la que se acercó hace dos años «para probar», ya que siempre le han gustado las artes marciales. No en vano, hace años practicaba el karate en el club Kanku de Azkoitia.

Aitor comenzó en el muay thai mientras estudiaba Ciencias Medioambientales en Gasteiz y quiso probar «en el gimnasio Igoro, que estaba al lado de casa», señala. Llegar a lo más alto del podio le ha costado trabajo y esfuerzo, ya que entrena casi todos los días un par de horas. «Físicamente hay que estar muy bien y requiere velocidad, técnica, resistencia y fuerza», subraya Aitor.

Los campeonatos se dirimen en tres asaltos de 3 minutos con descansos de 1 minutos entre ellos y «la lucha es a tope, hay que estar a la medida del adversario», remarca.

Mucha adrenalina

En el campeonato de Euskadi quería dosificar sus fuerzas pero el adversario salió sin dar tregua y tuvo que emplearse a fondo. «En el último asalto ya no podía porque me dio una especie de mareo, pero pude aguantar, y tras haber vencido los dos primeros, el campeonato fue mío», recuerda. Pero la pelea tuvo sus consecuencias y una rotura de fibras en el glúteo le impedirá optar al campeonato de España que se celebrará entre mañana y el domingo en Guadalajara.

«Ha sido una gran decepción, iré con el equipo de Euskadi pero será para ver el campeonato. Este era el próximo paso. En diciembre hice un combate, lo hice bien, pero ahí comenzó la lesión que en el campeonato de Euskadi acabo en la rotura de fibras», admite Aitor con mucha pena.

La idea es estar nuevamente en forma para el próximo junio, mes en el que tiene una velada y el campeonato Inter Club.

Y mientras tanto, a echar en falta la actividad. «Ahora me falta mi vía de escape. La práctica del muay thai me satisface, me llena, es como un subidón de adrenalina que luego te deja relajado y bien. A veces el saco donde practicas es el mejor psicólogo que hay», comenta Aitor, para añadir que esta es una especialidad deportiva en alza y que en realidad «te enseña a no pelear. El jaleo fuera del ring no es una opción».