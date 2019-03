El Ayuntamiento propone medidas para 'acercar' la residencia a la calle Contemplan mejorar el transporte urbano, un ascensor donde están las piscinas y reforzar el servicio de transporte JOAQUÍN SUDUPE AZKOITIA. Martes, 5 marzo 2019, 00:23

Ante la petición de un grupo de ciudadanos de acercar la residencia San José al centro urbano, el Ayuntamiento ha propuesto tres medidas ante los obstáculos que genera la actual ubicación de la residencia.

El alcalde, Javier Zubizarreta, ha señalado que «como ahora no se puede desplazar la residencia, buscaremos modos de acercarla mejorando los servicios de transporte»

Las propuestas municipales contemplan mejorar el servicio del transporte urbano, construir un ascensor en el entorno de las piscinas descubiertas, y reforzar el servicio de transporte para las personas residentes y familiares o acompañantes, «haciendo un uso personalizado de la furgoneta adaptada que ahora mismo se utiliza para trasladar a las personas usuarias del Centro de Día. La idea es que las personas que residen en el centro puedan bajar para dar un paseo, asistir a una celebración o tomar un café», señalan desde el consistorio.

Inviable

El primer edil apunta que «coincido con Egoitza Kalera en que sería mucho mejor que la ubicación de la residencia fuera céntrica. Pero tengo que ser claro. Hoy por hoy, el traslado de la residencia no es una opción. Es inviable. Por eso, proponemos una serie de medidas concretas para facilitar las visitas y la posibilidad de bajar a las personas residentes en el centro para dar un paseo, estar un rato con sus familias o lo que deseen».

Ve positivo que la ciudadanía se movilice y se active por una Azkoitia mejor, pero cree que la petición de Egoitza Kalera es inviable a corto y medio plazo, «porque supone una inversión económica muy fuerte, porque la competencia no es del Ayuntamiento y porque el Ayuntamiento no cuenta con instalaciones con capacidad para albergar la residencia».

Egoitza Kalera propone, entre otras opciones, como posible ubicación el Convento de Santa Clara ante lo que el regidor destaca que «la propiedad de Santa Clara es del Convento Santa Ana de Oñati y no del Ayuntamiento».

Así mismo, insiste en que «hoy por hoy, tanto las instalaciones como la gestión de la residencia están en manos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El Consistorio no tiene ninguna autoridad sobre la Residencia. Con eso no quiero decir que no podamos hacer nada. Hablemos. Creo que las propuestas representan gran parte de la solución».