El Ayuntamiento pide respeto y cuidado del río, también en las fiestas de Andramaris Los concejales, con Eizagirre y Alberdi, tratando el problema . / UDALA Señalan que hay gente que tira residuos directamente al río | Representantes políticos de todos los partidos se han unido en la iniciativa y piden que nadie eche residuos al agua JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:10

Representantes políticos de todos los partidos se han unido para pedir respeto y cuidado del río de cara a los próximos Andramari. Los políticos piden que nadie eche residuos al agua, que la gente se comporte y que se respete el río.

Los concejales se han reunido con Iñaki Eizagirre y Gorka Alberdi. Este último lleva tiempo luchando por el medioambiente y por mantener la limpieza del río, convirtiéndose en un colaborador a la hora de proponer propuestas de mejora en el Ayuntamiento. Quieren continuar colaborando y analizar qué recursos o posibilidades existen para mantener el río en buen estado a corto, medio y largo plazo.

El problema del río

«El problema del río no es únicamente que el viento arrastra los plásticos o residuos que se tiran al suelo, que no deja de ser un problema. Pero hay algo más grave. Todavía hay gente que tira residuos directamente desde su ventana al río. Todos los días estamos recogiendo pañales, compresas, botes... y no hay derecho a que algunas personas tengan ese comportamiento mientras otras se esfuerzan en hacer compost y reciclar. Por ello, apelamos a la responsabilidad para que nadie eche los residuos donde no se debe», explica Gorka Alberdi.

El Ayuntamiento denuncia y califica de inaceptables conductas incívicas que contaminan el río convirtiéndolo en un vertedero. Ante ello, pide corregir esos comportamientos «ya que con la voluntad y el esfuerzo de todos es posible mantener limpio el río» han señalado.