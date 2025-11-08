Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El acto será en los jardines de Intsausti, junto a la escultura 'Oroimenean'.

Azkoitia

El Ayuntamiento celebrará el Día de la Memoria en el Palacio Intsausti

Será mañana a a las 12.30 horas en los jardines del palacio

S. U.

azkoitia.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19

Comenta

El Ayuntamiento de Azkoitia celebrará mañana, día 10, el Día de la Memoria. El acto, presidido por la alcaldesa Ana Azkoitia, tendrá lugar a las 12.30 horas en los jardines del Palacio Intsausti junto a la escultura 'Oroimenean'. Como cada año, la corporación celebrará este día con una concentración silenciosa de cinco minutos y una ofrenda floral en memoria de todas las víctimas de Azkoitia. El Ayuntamiento llama a los vecinos a sumarse al acto de conmemoración.

