El Ayuntamiento de Azkoitia ha atendido este año a 21 mujeres por violencia de género Además, ha intervenido en 10 casos de violencia machista detectados en años anteriores. El Ayuntamiento llama a una concentración silenciosa para el día 25 a las 12.00en Herriko plaza

Sara Utrera Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:43

El Ayuntamiento de Azkoitia ha atendido este año a 21 mujeres por violencia de género. Además, ha intervenido en 10 casos de violencia machista detectados en años anteriores. «El 25 de noviembre es una fecha que nos remueve por dentro y nos corrompe como sociedad porque vamos viendo, que año tras año, la violencia sexual continúa practicándose con virulencia», ha señalado la concejala de Igualdad Mertxe Zubillaga. «Un año más nos vemos en la necesidad de dar a conocer los datos sobre violencia de género, datos que son aterradores, porque lo sería aun habiendo un solo caso o una sola víctima. Tenemos 21 nuevos casos. 21 víctimas más que han sido atendidas este año por el departamento de Servicios Sociales. Y a ellas, hay que sumar otros diez casos de violencia machista que venían de antes. Basta ya. Basta ya de abusar y de vulnerar los derechos de las mujeres. Esto tiene que parar», ha expresado.

Entre las 21 mujeres que han sido atendidas suman también a 17 menores que están a su cargo. «No solo ellas son víctimas, también lo son sus hijas e hijos que padecen un sufrimiento igual o mayor que sus madres», ha señalado Zubillaga.

Son 13 quienes han presentado una denuncia, y en 10 casos se han aplicado medidas de protección.

En cuanto a la edad, la mayoría de las víctimas, concretamente 11 de ellas, tienen entre 31 y 45 años; dos son menores de edad, y una de ellas es mayor de 60 años. En el grupo de edad 18-30 se encuentran cinco mujeres, y dos tienen entre 46 y 59 años.

Concentración silenciosa el martes

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para concentrarse este martes, 25 de noviembre, a las 12.00 horas en Herriko plaza para mostrar su rechazo ante todo tipo de violencia contra las mujeres. El departamento de Igualdad anima a las vecinas y los vecinos a sumarse al acto de repulsa y reivindicar «una sociedad sana en la que las mujeres se expresan, se mueven y viven con libertad, sin miedo». Será un acto simbólico en el que las personas participantes encenderán una vela junto al Punto Lila para denunciar la violencia machista.

Declaración institucional

DPor otor lado, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Junta de Portavoces ha aprobado por mayoría una declaración institucional. El texto pone el foco en la comunidad, porque «nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por eso, la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario, amistades o cuadrilla, pueden alertar de forma temprana, cuando se está dando una situación de violencia».

Así las cosas, el Ayuntamiento de Azkoitia se compromete a desarrollar las siguientes actuaciones: Fortalecer las redes de proximidad locales: cuidando los espacios de encuentro, las actividades comunitarias y la vitalidad asociativa local para que conecten a todas las personas y, particularmente, a las mujeres y niñas más vulnerables. Desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera, que permitan vincularse con la comunidad local, con especial atención a las mujeres y niñas. Promover las redes de apoyo en entornos educativo, sanitario, culturales y de ocio, conectando los servicios públicos con los grupos, asociaciones y las iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y lucha contra a la violencia machista. Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista contra las mujeres, especialmente en entornos de complicidades machistas. Promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista, para mostrar la repulsa ante la violencia y la solidaridad con las víctimas. Desarrollar campañas y alianzas con las cuadrillas para construir códigos de relaciones saludables y equitativa entre los sexos, en toda su diversidad, quebrando los códigos machistas y misóginos. Y apoyar y coordinar con el movimiento feminista y de mujeres local, para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha.