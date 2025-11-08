La artista Txelo Arango expone 50 obras en la sala Portaleburu hasta el día 23

Sara Utrera azkoitia. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Txelo Arango (Asturias, 1956) ha abierto una nueva exposición en Portaleburu. La sala acoge alrededor de 50 obras realizadas por la artista. «Son mis obras más recientes. El pasado año, al ser mi primera exposición individual aquí, traje muchas pinturas de Azkoitia, y para esta ocasión he traído menos», explica.

La muestra está compuesta por cuadros de paisajes al óleo, bodegones, flores, abstractos y figuras de cerámica. «Excepto las piezas de cerámica, ninguno de estos cuadros estuvo expuesto el año pasado. Algunos son mis últimos trabajos, el más reciente de este mes de noviembre (el río Urola por su paso por Azkoitia, junto al caserio Berrosueta). Además, he colocado tres cuadros detrás de los paneles para que se puedan ver también por la cristalera», ha señalado.

Arango ha traído a Portaleburu paisajes de rincones de Azkoitia, la basílica de Loiola, el flysch de Zumaia, Deba, Arantzazu, Urederra, Lazkao, Mallorca o Ávila, entre otros. La mayoría de los paisajes los ha pintado in situ. «Son de rincones que me gustan, la mayoría pintadas en el sitio en sesiones de dos o tres horas, y después retocadas en el estudio. Normalmente las realizo en uno o dos días, acudiendo al lugar a la misma hora para poder tener la misma luz. Todas son originales, excepto una que es una copia de un cuadro de Claude Monet».

Además de disfrutar de los lienzos de naturaleza, las personas que se acerquen hasta la sala de exposiciones podrán disfrutar observando los coloridos cuadros abstractos. «Cada uno ve una cosa diferente en estas obras y eso es lo que me interesa. No les pongo título y dejo que cada uno interprete lo que quiera», ha expresado la pintora.

En junio de 2023, el centro Artelan de Txelo Arango se despidió de Azkoitia, tras casi 39 años de actividad, con la última exposición con los trabajos realizados por el alumnado que formó parte del último curso. Un año después Arango realizó su primera exposición individual en Portaleburu y, desde el jueves, la sala acoge su segunda exposición individual en el municipio. «Durante 39 año me he dedicado a dar clases a niños y a adultos y a pintar. He dedicado mucho tiempo a Artelan, y con las clases no tenía tiempo de exponer mis propios cuadros, por lo que me animé a hacerlo una vez que me jubilé», ha explicado. Sin embargo, reconoce que seguramente esta sea su última muestra individual en Azkoitia. «Quizá mucha gente no sepa la inversión que hay detrás, pero exponer me supone un gran gasto. El coste del lienzo, los marcos y la pintura... es mucho dinero», ha expresado, y ha añadido: «me gustaría que la siguiente vez sea una exposición colectiva».

La artista invita a los azkoitiarras a acudir a Portaleburu a ver sus obras. La exposición podrá ser visitada hasta el día 23 en el siguiente horario: jueves y viernes de 18.00 a 20.00, y fines de semana de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas.