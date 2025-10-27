'April' un retrato contundente sobre la ética, la maternidad y el poder

Eli Aizpuru AZKOITIA. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Baztartxo antzokia acogerá hoy martes, una nueva sesión de cinefórum a partir de las 20.00. Proyectarán 'April'. una película georgiana de 2024 dirigida y escrita por Dea Kulumbegashvili, reconocida por su estilo visual contemplativo y su capacidad para abordar temas sociales con gran profundidad. La protagonista, Ia Sukhitashvili, interpreta a Nina, una ginecóloga-obstetra que trabaja en un hospital provincial de Georgia. Comprometida con su labor y con las mujeres a las que atiende, Nina realiza abortos clandestinos fuera de los límites de la ley, intentando brindar ayuda en un contexto donde la salud reproductiva femenina continúa siendo un tabú.

La historia se desarrolla cuando un recién nacido muere tras un parto supervisado por ella. Este hecho desencadena una investigación por posible negligencia médica, al mismo tiempo que comienzan a circular rumores sobre sus actividades ilegales. A partir de este conflicto, la película explora la tensión entre la ética profesional, las normas sociales y la autonomía femenina, mostrando cómo la protagonista se enfrenta al aislamiento y al juicio moral de su entorno.

La película es una coproducción entre Georgia, Francia e Italia, y su idioma principal es el georgiano. Su estreno tuvo lugar en la 81ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado, consolidando a Kulumbegashvili como una de las voces más relevantes del cine europeo contemporáneo.

Más allá de la trama médica o judicial, 'April' es una meditación sobre la soledad, el poder y la resistencia moral. La obra de Kulumbegashvili trasciende lo local y se convierte en un relato universal sobre la integridad y la lucha silenciosa por la justicia.