Anthony Blake (Mentalista y mago): «Utilizo los pensamientos, sueños y confidencias de los espectadores» Mentalista. Blake lleva muchos años dedicado a la magia. El próximo viernes ofrecerá el show 'Pensamientos confidenciales' a partir de las 22.00 horas en el Baztartxo JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:31

El mentalista Anthony Blake presentará en Azkoitia su nuevo show 'Pensamientos confidenciales' el viernes en el Baztartxo. Las entradas se pueden adquirir en www.kulturhiru.eus, en el ayuntamiento o en Orbela Jatetxea con antelación a 18 euros o el mismo día en taquilla a 22 euros. Este ovetense lleva años dedicado a la magia, colabora en diversos programas de televisión y ha recibido reconocimientos a su trabajo como mentalista.

-¿Quién es Anthony el mentalista y quién es José Luis González la persona?

-Quizá la mejor forma de explicarlo sería con un pensamiento un tanto esquizofrénico. Somos dos en uno.

El normal es con el que te puedes cruzar por la calle y que siempre tendrá un momento para hacerse una foto contigo, firmarte un autógrafo o simplemente saludarte. Al otro te lo encuentras subido a un escenario, tratando de controlar, o mejor, conocer los pensamientos de las personas que están ante él. Lo que aún no tengo claro es cuál es cuál, quién es quién.

-¿Su interés por este mundo comenzó en Su Oviedo natal o es algo que descubrió más tarde?

-Comenzó a la tierna edad de siete años, cuando los Reyes Magos de Oriente dejaron entre mis regalos una maravillosa caja de magia, que aún conservo y que fue el inicio del inicio. Años después, cuando conocí a Juan Tamariz, comenzó mi segunda etapa, la cual ya estaba mucho más fundamentada en el estudio profundo del temperamento humano y las técnicas para atraer el misterio y la atención sobre mis efectos. Ya metido en el mundo del mentalismo, fui invitado a formar parte de la P.E.A., el club más selecto de Mentalistas del mundo, los cuales me otorgaron en 2003, el Dunninger Award, que es el premio a una trayectoria profesional y a la excelencia en la representación del mentalismo.

-Para quien no conoce este mundo, ¿qué es un mentalista, es magia, es percepción?

-Es complicado de explicar. Es probablemente la más intelectual de las especialidades de la magia. Mientras que otras especialidades utilizan diferentes tipos de objetos, lo que utiliza el mentalista, lo que yo utilizo, son los pensamientos de los espectadores. Digamos que juego más en el mundo de los sueños e imposibles confidencias.

-¿En qué consistirá el espectáculo? ¿Qué verán, sentirán... los asistentes?

-Su propio nombre lo indica, 'Pensamientos confidenciales'. Vamos a pasar una velada de sorpresa y misterio. Os dais cuenta de que estáis rodeados de cientos de personas conocidas y que son perfectos desconocidos. ¿Qué sabes del conductor del autobús que te lleva a tu trabajo?, ¿y de la cajera del súper? o ¿del mecánico del taller que está a la vuelta de tu casa? Son nuestros conocidos desconocidos.'Pensamientos confidenciales' es mi reto de intentar entrar en el lugar que solo tú conoces y que su recuerdo te provoca una sonrisa. Nada que no se pueda contar, tranquilo, los otros pensamientos confidenciales se quedarán siempre conmigo.

-¿Hay que ir con algún talante especial para poder disfrutar más de la velada? Es necesaria una mente abierta, participativa....

-Relájate, disfruta, y si no quieres participar de manera activa, solo dime 'no' y no volveré a molestarte, si tú no quieres, yo tampoco. Sólo disfruta y desconecta durante 90 minutos de algo racionalmente imposible, de algo prácticamente improbable.

-¿Ha estado alguna vez en Azkoitia? ¿Tiene ganas de conocer los secretos de los azkoitiarras?

- Soy un fan acérrimo del País Vasco. Muchos de mis mejores amigos son de ahí, mi suegra es de Bilbao y mi mujer de Getxo. No conozco Azkoitia, así que me podréis ver tomando potes por allí el viernes al mediodía. Espero veros a todos por la noche.