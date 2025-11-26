Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Argazkia: No se verá la tradicional estampa de cerditos y gallinas en Ikurriña plaza. Eli Aizpuru

Azkoitia

No habrá animales en la feria de San Andrés

La decisión se debe a la prohibición de celebrar ferias de ganado como medida preventiva frente a la enfermedad de Dermatosis Nodular Contagiosa

Sara Utrera

Sara Utrera

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

Este año no habrá animales en la feria de San Andrés, ya que la normativa vigente prohíbe organizar ferias de ganado como medida preventiva ante ... la Dermatosis Nodular Contagiosa. De este modo, no se verá la tradicional estampa de cerditos y gallinas en Ikurriña plaza. Las pruebas de arrastre con bueyes también se han cancelado hasta que se levante la prohibición, que previsiblemente se mantendrá hasta el 30 de noviembre, justamente coincidiendo con el propio día de San Andrés.

