Este año no habrá animales en la feria de San Andrés, ya que la normativa vigente prohíbe organizar ferias de ganado como medida preventiva ante ... la Dermatosis Nodular Contagiosa. De este modo, no se verá la tradicional estampa de cerditos y gallinas en Ikurriña plaza. Las pruebas de arrastre con bueyes también se han cancelado hasta que se levante la prohibición, que previsiblemente se mantendrá hasta el 30 de noviembre, justamente coincidiendo con el propio día de San Andrés.

Por lo demás, los días 29 y 30 predominará el ambiente festivo. El sábado se disputará el 30. Torneo San Andrés de Ajedrez en Elkargune a partir de las 10.00 horas, y el pasacalle de los dulzaineros amenizarán las calles, de la mano de Txalkor Txistulari Taldea. Por la tarde, organizado por Holz Und Blech, DJ Muni y DJ Garai actuarán en la Plaza del Mercado desde las 18.00 horas. A continuación, a las 18.30 horas, Joselontxos Txaranga tomará las calles.

El día de San Andrés, los soportales de la plaza se llenarán de puestos de talo y txistorra. Dulzaineros, trikitilaris y txistularis se encargarán de poner la nota festiva en las calles. El Concurso de Pintura de Txuri Urdin elkartea y los partidos de pelota organizados por Oteiza Pilota Elkartea serán otras de las citas habituales. Los partidos del Kontzejupe Saria comenzarán a las 16.00, y a partir de las 20.00 horas dará comienzo la romería con Jose Mendizabal en Herriko plaza.

Área de descanso en la sala Portaleburu

Por otro lado, y con el fin de fomentar la inclusión también en fiestas, el día de San Andrés se habilitará una zona de descanso en la Sala de Exposiciones Portaleburu entre las 10.00 y las 15.00 horas. «Se trata de un espacio silencioso destinado a personas que no toleran bien el ruido y el alboroto, o a aquellas que sufren alguna dificultad o padecen una incapacidad», han explicado desde el Ayuntamiento. Las personas que necesiten hacer uso del espacio, si aún no la han adquirido, pueden solicitar la tarjeta preferente en los Servicios Sociales del Ayuntamiento. La tarjeta permite el uso de zonas preferentes en conciertos u otro tipo de eventos festivos, o no tener que hacer cola en barracas.

Las entradas y salidas de la sala Portaleburu se gestionarán entre las txosnas. Los responsables de cada txosna se irán turnando para poder ofrecer la ayuda necesaria a las personas usuarias.