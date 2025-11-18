Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jugarán el torneo a 9 rondas por sistema suizo y a una velocidad Blitz de 3 minutos más 2 segundos por jugada. ANAITASUNA KAKUTE XAKE TALDEA

Azkoitia

Anaitasuna Kakute xake taldea ultima los preparativos del que será el Torneo de San Andrés más participativo de los últimos años

A falta de una semana para cerrar las inscripciones, el torneo ya supera los 173 participantes

Eli Aizpuru

Azkoitia.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09

Anaitasuna Kakute Xake Taldea ultima ya los preparativos del que promete ser el Torneo de San Andrés más concurrido de los últimos años. Concluido el Zonal de Tercera del Campeonato de Gipuzkoa, toda la atención del club se ha volcado en el XXX Torneo de San Andrés Azkoitia 2025, cuya maquinaria organizativa lleva meses funcionando en silencio y ahora empieza a mostrar sus frutos.

La respuesta de los jugadores está siendo extraordinaria. A falta de una semana para cerrar las inscripciones, el torneo ya supera los 173 participantes, superando ampliamente las cifras de la edición anterior. La cita será el 29 de noviembre, a partir de las 10:00, en las salas Herriko Plaza y Oteiza de Zubiaurre Elkargunea. El formato, constará de 9 rondas por sistema suizo con un ritmo Blitz de 3 minutos más 2 segundos por jugada.

Aunque todavía no hay ningún Gran Maestro inscrito, el torneo estará encabezado, por ahora, por el Maestro Internacional Alejandro Franco, madrileño afincado en Azpeitia y jugador de Gros X.T. Tras él, un grupo de jóvenes talentos que promete dar mucha batalla: Patxi Moreno, Markel Vesga, Ibon Domínguez, Alex Odriozola, Aritz Morante, entre otros. En total, participarán 8 titulados internacionales y 27 jugadores con más de 2000 puntos Elo FIDE, lo que asegura un nivel deportivo notable.

El director técnico del torneo, José Luis Fernández, subraya el espíritu de la competición. «Hace unos años decidimos que este torneo debía servir no sólo para atraer buenos jugadores a Azkoitia, sino también para que todos los participantes, sea cual sea su nivel, tuvieran oportunidades reales de luchar por un premio». Por ello, además de los puestos generales, habrá una amplia variedad de categorías: Sub20, Sub16, Sub14, tramos de ranking sub2000, 1800 y 1600, féminas, veteranos, locales, féminas locales, no federados y por equipos. A esto se suman sorteos y regalos a lo largo de la competición.

Así las cosas, con cifras récord en participantes y un ambiente inmejorable, Anaitasuna Kakute ya mira más allá: «Hay que empezar a pensar en 2029, el año del 50 aniversario del club. Ese es nuestro gran objetivo a medio plazo», apunta Fernández.

