Acuerdo de nuevo convenio en Merkal Calzados tras más de siete meses de huelga

Tras 16 años sin convenio (caducado desde 2009), y después de más de siete meses de huelga y movilizaciones, los y las trabajadoras de Merkal Calzado verán actualizado su convenio. La vigencia del convenio será hasta 2027. ELA recalca la persistencia de las huelguistas, que han logrado mantener cuatro de las ocho tiendas cerradas y otras dos a media jornada, «clave para que la Dirección se abra a negocias sus reivindicaciones», han señalado desde el sindicato.

ELA valora «positivamente» el acuerdo, que recoge las principales demandas de la plantilla, entre las que se encuentran las de la tienda de Azkoitia. Las principales mejoras son las relativas al calendario laboral y las vacaciones. En concreto, ELA ha conseguido una reducción de jornada de 16 horas anuales; no trabajar los sábados por la tarde cada dos semanas; tener un día de libre disposición; que trabajar el sábado de Semana Santa sea opcional y percibir un plus por hora para quien no trabaje; actualizar las licencias retribuidas, y reconocer el plus de indemnización por quebranto de moneda, con el fin de compensar errores habituales en las operaciones con dinero en efectivo, que pueden causar perjuicio económico.