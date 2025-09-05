Azken maisuari omenduz, Landa-eskola txikia aldarrikatuz

BeizamaAzken maisuari omenduz, Landa-eskola txikia aldarrikatuz
Eguerdiko 12:00etan, eskolak okupatzen zuen eremuan plaka bat jarriko da, Beizamako eskola oroitzeko eta Antonio Gonzalezen lana eskertzeko
Beizama.
Ostirala, 5 iraila 2025, 20:28
Beizama herri txiki bat da Gipuzkoako erdigunean kokatuta. Landa-izaerako herri gehienek bezala, 1950etik 1980ra bitartean, biztanle ugarik beste herri batzuetara emigratu zuten, eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera utzi zuten, industrian lan egiteko. Emigrazio horren ondorioz, (baita landa-ingurunerako zerbitzu-gabeziaren ondorioz ere), Beizamako eskolak duela 50 urte eskaini zuen bere azken ikasturtea, eta data horretan itxi zen. «Beizamako Udalak, data hori gogoratu nahi du. Halaber, gure herriko azken maisua, Antonio Gonzalez, eta bere familia omendu nahi du, herriari eskainitako lana eta ahaleginak eskertuz», azaldu dute.
Horretarako, bihar, irailaren 7an, ekintza sorta bat antolatu du Beizamako udalak: 12:00etan, eskolak okupatzen zuen eremuan plaka bat jarriko da, Beizamako eskola oroitzeko eta Antonio eta Josefaren lana eskertuz. Ekitaldian, azken maisuari eta bere familiari oroigarri bat emango zaie, eta herri-bazkari bat egingo da herriko ostatuan (14:00etan).
Horrekin batera, Beizamako eskolarekin zerikusia duten argazki, artxiboko dokumentu eta objektu zaharren erakusketa 'Gure Memoriaren Eskola' inauguratuko da, eta irailean zehar irekita egongo da. Irekiera 13:00etan izango da pleno aretoan. Ondoren, orain dela 50 urteko argazkia errepikatuko da, Antonio Gonzalezen azken ikasleekin.
Honekin batera, Beizamako udalak eskola txikien garrantzia aldarrikatu nahi du, Beizamak bere eskola txikia berreskuratu ahal izateko itxaropena adieraziz.
Landa eremu bizirik
«Egun hauetan, 'la importancia de lo rural', 'la vuelta al rural' komunikabide askoetatik entzuten ari gara. Baino landa-eremua bizirik nahi badugu, ezinbestekoa da oinarrizko zerbitzuak izatea, eta, horien artea, eskola nahitaezko osagaia da», adierazi dute.
Eskola, komunitate txikien kohesiorako tresna nagusietako bat dela aldarrikatu dute: «herriaren bizitza suspertzen du; tokiko hizkuntza, ohitura eta tradizioak sustatzen ditu; bertako produktuen kontsumoa ahalbideratzen ditu, tokiko ekonomia indartuz; zerbi-tzuaren hurbiltasunak familia eta lana hobeto uztartzeko aukera ematen du, eta herritar guztien zerbitzuak eskuratzeko berdintasuna hobetzen du...».
Eskola txikiek ere, balore bereziak dauzkate: Formatu txikiak, ikasle gutxirekin arreta pertsonalizatuagoa izatea ahalbideratzen dute; familiekin eta komunitatearekin harremanak estuagoak izatea posibilitatzen dute; malgutasun pedagogikorako bidea eta esperientzia berritzaileentzako aukera ematen dituzte, ikasle bakoitzaren autonomia eta autoikasketa sustatuz; natura eta inguruarekin lotura duten proiektuak garatzea errazten dute... «Adin desberdinetako haurren arteko bizikidetzak, defizit bat izan beharrean, hainbat balio transmititzea ahalbidetzen du, hala nola elkartasuna, eran-tzukizuna, desberdintasuna uler-tzea eta onartzea, eta elkarri laguntzea. Era berean, Era berean, eskola txikiak haurrak landa eremuan errotzea indartzen du, gaur egun hiru urte eskas dituztela utzi behar baitute», gaineratu dute.
Beraz, bihar, Beizamako Udalak bere azken maisuari omenaldia egiteaz gain, landa-eskola txikiaren figura aldarrikatu nahi dute, «gure ingurunea bizirik manten-tzeko funtsezkoa delako».
