Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Beizamako azken ikasturteko (1975 urteko) argazkia. DV

Beizama

Azken maisuari omenduz, Landa-eskola txikia aldarrikatuz

Eguerdiko 12:00etan, eskolak okupatzen zuen eremuan plaka bat jarriko da, Beizamako eskola oroitzeko eta Antonio Gonzalezen lana eskertzeko

El Diario Vasco

Beizama.

Ostirala, 5 iraila 2025, 20:28

Beizama herri txiki bat da Gipuzkoako erdigunean kokatuta. Landa-izaerako herri gehienek bezala, 1950etik 1980ra bitartean, biztanle ugarik beste herri batzuetara emigratu zuten, eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera utzi zuten, industrian lan egiteko. Emigrazio horren ondorioz, (baita landa-ingurunerako zerbitzu-gabeziaren ondorioz ere), Beizamako eskolak duela 50 urte eskaini zuen bere azken ikasturtea, eta data horretan itxi zen. «Beizamako Udalak, data hori gogoratu nahi du. Halaber, gure herriko azken maisua, Antonio Gonzalez, eta bere familia omendu nahi du, herriari eskainitako lana eta ahaleginak eskertuz», azaldu dute.

Horretarako, bihar, irailaren 7an, ekintza sorta bat antolatu du Beizamako udalak: 12:00etan, eskolak okupatzen zuen eremuan plaka bat jarriko da, Beizamako eskola oroitzeko eta Antonio eta Josefaren lana eskertuz. Ekitaldian, azken maisuari eta bere familiari oroigarri bat emango zaie, eta herri-bazkari bat egingo da herriko ostatuan (14:00etan).

Horrekin batera, Beizamako eskolarekin zerikusia duten argazki, artxiboko dokumentu eta objektu zaharren erakusketa 'Gure Memoriaren Eskola' inauguratuko da, eta irailean zehar irekita egongo da. Irekiera 13:00etan izango da pleno aretoan. Ondoren, orain dela 50 urteko argazkia errepikatuko da, Antonio Gonzalezen azken ikasleekin.

Honekin batera, Beizamako udalak eskola txikien garrantzia aldarrikatu nahi du, Beizamak bere eskola txikia berreskuratu ahal izateko itxaropena adieraziz.

Landa eremu bizirik

«Egun hauetan, 'la importancia de lo rural', 'la vuelta al rural' komunikabide askoetatik entzuten ari gara. Baino landa-eremua bizirik nahi badugu, ezinbestekoa da oinarrizko zerbitzuak izatea, eta, horien artea, eskola nahitaezko osagaia da», adierazi dute.

Eskola, komunitate txikien kohesiorako tresna nagusietako bat dela aldarrikatu dute: «herriaren bizitza suspertzen du; tokiko hizkuntza, ohitura eta tradizioak sustatzen ditu; bertako produktuen kontsumoa ahalbideratzen ditu, tokiko ekonomia indartuz; zerbi-tzuaren hurbiltasunak familia eta lana hobeto uztartzeko aukera ematen du, eta herritar guztien zerbitzuak eskuratzeko berdintasuna hobetzen du...».

Eskola txikiek ere, balore bereziak dauzkate: Formatu txikiak, ikasle gutxirekin arreta pertsonalizatuagoa izatea ahalbideratzen dute; familiekin eta komunitatearekin harremanak estuagoak izatea posibilitatzen dute; malgutasun pedagogikorako bidea eta esperientzia berritzaileentzako aukera ematen dituzte, ikasle bakoitzaren autonomia eta autoikasketa sustatuz; natura eta inguruarekin lotura duten proiektuak garatzea errazten dute... «Adin desberdinetako haurren arteko bizikidetzak, defizit bat izan beharrean, hainbat balio transmititzea ahalbidetzen du, hala nola elkartasuna, eran-tzukizuna, desberdintasuna uler-tzea eta onartzea, eta elkarri laguntzea. Era berean, Era berean, eskola txikiak haurrak landa eremuan errotzea indartzen du, gaur egun hiru urte eskas dituztela utzi behar baitute», gaineratu dute.

Beraz, bihar, Beizamako Udalak bere azken maisuari omenaldia egiteaz gain, landa-eskola txikiaren figura aldarrikatu nahi dute, «gure ingurunea bizirik manten-tzeko funtsezkoa delako».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Azken maisuari omenduz, Landa-eskola txikia aldarrikatuz

Azken maisuari omenduz, Landa-eskola txikia aldarrikatuz