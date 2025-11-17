Ampliado el servicio de Lurraldebus en Aia para mejorar la conexión con Orio

Antxon Etxeberria aia. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

El departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio ha ampliado el servicio que Lurraldebus presta en Aia para que los vecinos del municipio cuenten con una conexión mejor con Orio y puedan tener mayores facilidades a la hora de transbordar con otros operadores de transporte público, principalmente Euskotren.

Así lo indica la diputada Azahara Domínguez, precisando que estas mejoras se han hecho de la mano del alcalde de Aia, Jon Ander Azpiroz, a quien agradece «su colaboración en todo momento para contribuir a la mejora del transporte público» en la localidad.

Según informa la responsable foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, desde ayer, día 17, la UK08 (Zarautz >Aia >Orio) tendrá todos los días de la semana más expediciones con el objetivo de que las y los vecinos puedan conectar mejor con Orio y puedan también transbordar con Euskotren en la vecina localidad.

De 8 pasa a 12 expediciones

Según precisa, de lunes a viernes, esta línea pasará de tener ocho expediciones en cada dirección a tener doce, con servicios a las 6.35, 8.20, 9.20, 10.50, 11.50, 12.50, 15.20, 16.20, 17.20, 18.50, 19.50 y 20.50 horas en dirección Orio. En dirección opuesta los servicios serán a las 7.00, 8.50, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 15.50, 16.50, 18.20, 19.20 y 20.20 horas, llegando a Aia 20 minutos después.

Por su parte, el sábado el servicio pasará de prestarse cada dos horas a hacerlo a las 8.45, 9.45, 11.45, 12.45, 16.45, 17.45, 18.45, 20.45, 21.45 y 22.45 horas desde Aia y desde Orio a las 9.20, 11.20, 12.20, 17.20, 18.20, 20.20, 21.20 y 22.20 horas. Finalmente, el domingo se pasará de cinco expediciones en dirección Orio a siete (9.45, 11.45, 12.45, 16.45, 17.45, 18.45 y 20.45 horas) y los autobuses de regreso desde Orio serán a las 10.20, 12.20, 13.20, 17.20, 18.20 y 20.20 horas.

Servicio mejor y más ajustado

«Desde el Ayuntamiento se nos ha trasladado la necesidad de reforzar la conexión de Aia con Orio y tras estudiar las opciones existentes, creemos que con estos cambios ofrecemos un servicio notablemente mejor y más ajustado a las necesidades reales de las y los vecinos de Aia», destaca la diputada Azahara Domínguez, que ha remarcado que «de nada sirve fomentar el uso del transporte público si el servicio luego no se ajusta a lo que las personas usuarias necesitan».

Por su parte, el alcalde de Aia, Jon Ander Azpiroz, destaca que «este cambio no ha sido una decisión espontánea, sino el resultado de una larga elaboración con la ciudadanía. Ha sido un proceso iniciado hace tiempo y en el camino hemos trabajado mucho entre todas y todos. Nos parece importante destacar que los autobuses que bajarán a Orio estarán coordinados con los horarios del tren y los autobuses que se dirijan al hospital; y que los desplazamientos de las y los alumnos de Bachillerato también seguirán garantizados de la forma habitual. Este es un paso importante entre todas y todos que mejorará notablemente la movilidad diaria de la ciudadanía».