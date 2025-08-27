Amets Aizpurua bertsolari getariarra, Bertsolari Gazteen txapelketan gaur

Costa UrolaAmets Aizpurua bertsolari getariarra, Bertsolari Gazteen txapelketan gaur
Juan Mari Zubiaurre
getaria.
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:48
Zarauzko Euskal Asteko egitarauaren baitan, Bertsolari Gazteen Lizardi Saria lehiatuko da bere XLIX. edizioan.
Denera 16 bertsolarik hartuko dute parte Lizardi Sarian, eta aurten ere getariar ordezkaritza izango dugu lehian. Bi kanporaketa egingo dira finalera zein sailkatuko diren erabakitzeko, eta lehenengoan Amets Aizpurua izango dugu. Gaur bertan egingo dutesaioa Santa Klara komentuan 22:00etatik aurrera, eta sarrera doan izango da.
Joan den urtean Libe Goenaga sailkatu zen finalean eta gaurkoan Ametsek ere bide berbera jarraitu nahiko du.
