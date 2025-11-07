Una gama de eléctricos para conquistar el siglo XXI
El Peugeot 3008 es un ejemplo de lo que es capaz de ofrecer la industria automovilística cuando se alinea con las expectativas de la sociedad
El mercado automovilístivo se inclina cada vez más hacia la sostenibildiad, que es uno de los principales criterios de los compradores a la hora de escoger su vehículo. La legislación nacional y europea pone cada vez más trabas a los vehículos contaminantes, y los conductores van decantándose por sus alternativas limpias. En este contexto, el Peugeot 3008 se ha consolidado como un referente indiscutible en el segmento de los SUV compactos y el modelo más vendido en Europa de la marca. El año pasado se presentó la tercera generación de este icónico modelo, que marca un hito en la estrategia de electrificación del Grupo Stellantis.
Con más de 185.530 unidades pedidas hasta abril de este año para las versiones 3008 y 5008, incluyendo 138.763 del E-3008,el nuevo modelo aspira a superar estas cifras ofreciendo un diseño felino y aerodinámico, así como un repertorio de tecnologías que maximizan el rendimiento, la eficiencia y el confort. El nuevo Peugeot 3008 está basado en la plataforma multienergía STLA Medium y ofrece una gama totalmente electrificada, que va desde híbridos suaves hasta versiones puramente eléctricas de altas prestaciones.
Pero lo primero que nos cautiva de este Peugeot 3008 es su diseño exterior, que supone toda una declaración de intenciones. Nos encontramos con la silueta robusta de un SUV tradicional, pero con unas líneas y curvas que recuerdan a la elegancia aerodinámica de un coupé. Su longitud es de 4,54 metros, lo que mantiene sus dimensiones dentro de un rango compacto idónea para la movilidad urbana. Por otro lado, su silueta fastback con alerón flotante aporta un aire que recuerda a la estética de los deportivos. Ese aspecto felino y musculoso queda resaltado por sus faros Pixel LED y sus llantas de aleación. Además, todo en la carrocería está compuesto de materiales ligeros que rebajan el peso y aumentan la eficiencia energética sin sacrificar la seguridad a bordo.
Interior amplio y confortable
También el interior del Peugeot 3008 está concebido para tener el máximo encanto. La firma de la casa que aporta este aspecto de modernidad y sofisticación es el Panoramic i-Cockpit®. Esta pantalla curvada de 21 pulgadas, con resolución de alta definición, envuelve al conductor e integra el cuadro de instrumentos y la interfaz táctil central en un solo panel fluido.
Desde el extremo izquierdo del salpicadero hasta la consola central, el diseño ergonómico coloca la información esencial –como velocidad y autonomía– justo sobre el volante, minimizando distracciones. En el lado derecho, la pantalla táctil permite a conductor y copiloto gestionar el sistema de infoentretenimiento PEUGEOT i-Connect® Advanced, con navegación en tiempo real, multimedia y funciones personalizables.
Por otra parte, el habitáculo es amplio para garantizar la comodidad de conductor y pasajeros. Dependiendo del acabado que escoja el cliente, puede disfrutar opcionalmente de unos asientos delanteros con calefacción y Alcántara; y ventilación y masaje en los acabados GT. La amplitud se traslada también al maletero, que tiene una capacidad de 520 litros en las versiones híbridas y que puede alcanzar los 1619 litros en el E-3008 Dual Motor. El 3008 se queda en la versatilidad para cinco ocupantes, pero las familias numerosas pueden optar por la variante 5008 con hasta siete plazas y 2178 litros de capacidad en el maletero.
Toda una gama electrificada
Esta nueva era del Peugeot 3008 se fundamenta sobre todo en la electrificación. Toda una gama que suprime los motores de combustión en favor de modelos híbridos y eléctricos. La opción estándar es el Hybrid 145, que integra un motor de gasolina asistido por un eléctrico de 21 kW. Esta configuración híbrida suave ofrece un "efecto boost" para aceleraciones puntuales, un consumo reducido y la codiciada etiqueta ECO, que facilita el acceso a zonas de bajas emisiones en ciudades españolas. Esta es, sin duda alguna, la opción ideal para quienes están transitando entre lo térmico y lo eléctrico.
Para quienes opten por vehículos totalmente propulsados por electricidad, el E-3008 ofrece hasta tres variantes de potencia. El más básico de la gama es el Electric 210, con una batería de 73 kWh y una autonomía de 525 kilómetros. La Long Range sube a 230 CV y una batería de 96,9 kWh, alcanzando los 700 de autonomía.
Pero la joya de la corona es la recién lanzada versión 325 Dual Motor, con un motor delantero de 213 CV y uno trasero de 112 CV para un total de 325 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 6 segundos, y de 80 a 120 en 3,8 segundos, con modos de conducción adaptados: Normal para equilibrio diario, Sport para emociones puras, Eco para maximizar eficiencia y 4WD para agarre en superficies resbaladizas. La autonomía y la carga también están un nivel más alto: hasta 490 km en el Dual Motor (WLTP), con recarga rápida del 20% al 80% en menos de 30 minutos a 160 kW en corriente continua, o 22 kW en alterna.
En términos de seguridad y asistencia, el 3008 brilla con sus más de 40 funciones avanzadas. El VisioPark 360° con cuatro cámaras HD y 12 sensores ofrece una vista panorámica para maniobras precisas; el Control de Crucero Adaptativo con Stop&Go y Cambio de Carril Semiautomático facilitan la conducción autónoma en autopistas; y sistemas como el Frenado de Emergencia, Alerta de Ángulo Muerto y Recomendación Anticipada de Velocidad integran datos de tráfico en tiempo real.
Pero más allá de todas las prestaciones técnicas, Peugeot ofrece una serie de ventajas comerciales para que el 3008 sea accesible para todos. Con precios desde 31.630. En este 2025 en el que la movilidad eléctrica ya no es una opción, el 3008 incluye todo lo que necesita un conductor del siglo XXI: cero emisiones, versatilidad, elegancia y tecnología.