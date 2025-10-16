Esta gama de vehículos comerciales invita a los empresarios a replantearse la movilidad en clave sostenible
Con los nuevos Peugeot Boxer, Rifter y Traveller, la marca reafirma su predominio en el mercado europeo de vehículos comerciales
Las empresas de cualquier sector aspiran cada vez más a ser capaces de conjugar la rentabilidad económica con la sostenibilidad ambiental. Todas las etapas del proceso productivo asumen la necesidad de alcanzar sus objetivos con la menor huella ecológica posible. La eficiencia, la sostenibilidad y la adaptabilidad a los nuevos requerimientos son ya aspectos claves en la competitividad empresarial. Siendo la movilidad uno de los aspectos cruciales de cualquier actividad económica, es cada vez más necesario para las empresas contar con opciones de vehículos comerciales limpios y eficaces.
Comprometido con esa necesidad, Peugeot lleva tiempo consolidándose como referente indiscutible en este ámbito. La venta de vehículos comerciales de la firma francesa se ha incrementado un 32% en el primer semestre de 2025, triplicando de ese modo el ritmo del mercado general, que solamente creció en un 11% en el mismo periodo. Con un 13,5% de cuota de mercado en vehículos comerciales, Peugeot demuestra entre los conductores la fiabilidad de sus modelos.
Y este crecimiento no es una casualidad. Peugeot ofrece una gama integral de modelos que cubre desde el autónomo urbano hasta la flota de gran volumen, sin descuidar en ningún caso la electrificación y tecnologías punteras. La vocación de la firma es liderar la transición de los vehículos de empresa hacia la movilidad cero emisiones. A este respecto, Peugeot puede presumir de heredar una larga tradición comprometida con la innovación en este ámbito. Desde el Type 13 de 1896, el primer vehículo comercial de la marca, hasta el pionero VLV eléctrico de 1942 —diseñado para profesionales en tiempos de escasez de combustible—, la firma francesa acumula casi siglo y medio de experiencia.
El buque insignia de esta gama es el Peugeot Rifter, un vehículo dinámico y polivalente que se posiciona como líder absoluto en su categoría. Fabricado en la planta de Vigo, el Rifter está disponible en dos longitudes, con motorizaciones diésel o 100% eléctrica. Su versión E-Rifter, equipada con un motor de 100 kW, ofrece una autonomía de hasta 340 km, ideal para entregas urbanas sin comprometer la capacidad de carga.
En este caso, Peugeot ha querido incorporar el Rifter a la filosofía de diseño Allure. De este modo, se renueva la estética interior y exterior del vehículo basándose en colores elegantes y líneas dinámicas. Entre las novedades cabe destacar la Smartphone Station, que conecta el vehículo vía Bluetooth para convertirlo en una extensión del móvil del conductor, facilitando la gestión de rutas y comunicaciones en movimiento.
Un capítulo esencial es el de la seguridad. El Rifter incorpora una amplia gama de asistencias a la conducción, como el Sistema Inteligente de Lectura de Señales (con aviso acústico por exceso de velocidad), el asistente de cambio de carril y la ayuda al frenado de emergencia, que alerta y decelera automáticamente ante riesgos de colisión. Estas funciones no solo reducen la fatiga en jornadas largas, sino que elevan el estándar de protección para profesionales en entornos urbanos congestionados.
En resumen, Peugeot ha puesto en el mercado un modelo que se adapta a la perfección a las necesidades del pequeño y mediano empresario. Es capaz de ofrecer un bajo consumo en versiones térmicas (diésel), cambio manual o automático, y un diseño que transita sin problemas del trabajo al uso personal.
Vehículos comerciales para todas las empresas
Pero hay vida más allá del Rifter en el catálogo de Peugeot. Para autónomos o empresas que precisen una mayor capacidad de carga está el Peugeot Partner, también producido en Galicia. Se trata de un vehículo comercial robusto, con un diseño moderno y funcional, capaz de albergar una carga útil superior a los 780 kilogramos. Su variedad de versiones y longitudes —Standard y Long— ofrece flexibilidad para diferentes actividades profesionales, desde el reparto hasta servicios de soporte técnico. En su versión eléctrica, el Partner puede alcanzar hasta 330 kilómetros de autonomía, y permite a autónomos y pymes reducir costes y cumplir con las normativas de bajas emisiones. (En la gama VUL ya no se ofrecen motorizaciones gasolina: Partner está disponible en diésel y 100% eléctrico).
Si pensamos en empresas que necesiten una capacidad de carga más exigente, la mejor opción puede ser el Peugeot Expert, que en el presente año ha registrado un 78,1% más de matriculaciones que en 2024. Orientado a empresas medianas, ofrece robustez y eficiencia en un formato mediano, con la versión E-Expert que asegura autonomías competitivas para rutas interurbanas.
En esta gama de vehículos comerciales con grandes volúmenes se cuenta también el Peugeot Boxer. Disponible en 4 longitudes, es el aliado de flotas logísticas o constructores, con transmisiones para una conducción cómoda y de bajo consumo. Su versión E-Boxer alcanza 430 km de autonomía, perfecta para normativas ZBE en ciudades. Equipado con freno de estacionamiento eléctrico, acceso sin llave, pantalla táctil de 10 pulgadas y cargador inalámbrico, minimiza la fatiga en jornadas intensas, incorporando alertas de fatiga y frenado automático.
Por último, Peugeot cuenta también con un monovolumen comercial que puede servir tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías. El Peugeot Traveller, disponible en longitudes Standard y Long, con hasta 9 plazas y 4.554 litros de maletero, es ideal para servicios de traslados o equipos de trabajo. Este modelo está a la venta en motorizaciones diésel o en versión eléctrica con hasta 350 kilómetros de autonomía.
De esta variada panoplia de vehículos comerciales, llama la atención sobre todo el compromiso de Peugeot por lograr la electrificación total. No hay uno solo de los modelos que no tenga su respectiva versión 100% eléctrica, siendo así la gama más extensa entre marcas europeas.
Una estrategia que no solo responde a la demanda de sostenibilidad, sino que se enfoca también a reducir costes operativos a largo plazo asegurando así la rentabilidad de las empresas. Esta colección de Peugeot redefine los vehículos comerciales como herramientas inteligentes y ecológicas. Y, por lo que indican los números, parece que los conductores saben apreciarlo. Las ventas de esta gama duplican a las de sus competidores. Una evidencia de que Peugeot está ayudando a los empresarios y autónomos a repensar su movilidad.