Soluciones innovadoras y adaptadas al futuro de la movilidad para trabajadores y empresarios

Para los profesionales que necesiten un vehículo dedicado al transporte de pasajeros, el Peugeot Traveller es la opción ideal. El Traveller puede acomodar a hasta nueve personas y cuenta con un maletero que sobrepasa los 4500 litros. Como no podía ser de otro modo, su diseño interior prioriza el confort de las personas a bordo, incorporando climatización bizona, asientos independientes y un sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas. Para facilitarle el trabajo al conductor, el Traveller cuenta con tecnologías como el control de crucero adaptativo y cámaras de visión 360 grados, junto con el sistema Peugeot i-Connect. Al igual que el resto de modelos comerciales, este Traveller está a la venta con motor diésel o en versión eléctrica con autonomía de hasta 350 kilómetros. Esta última es idónea para servicios de transporte como taxis en áreas con restricciones de emisiones.



Si lo que una empresa necesita es un vehículo adaptable tanto al transporte urbano como a trayectos largos por carretera, la opción perfecta será el Peugeot Expert. Con una altura inferior a 1,9 metros para facilitar el acceso a parkings y una capacidad de carga de 1384 kilos, el Expert es uno de los modelos más versátiles de los vehículos profesionales comercializados por la firma francesa. En su versión eléctrica, el E-Expert proporciona hasta 350 kilómetros de autonomía; y sus opciones diésel incluyen motores de 120, 145. Equipado con un cuadro digital, pantalla de 10 pulgadas y el sistema Dynamic Surround Vision, el Expert incorpora una tecnología punta que garantiza una conducción segura y eficiente.



El modelo más robusto de la gama, aquel que se ajusta a las necesidades de quienes precisan una mayor necesidad de carga, es el Peugeot Boxer. Su habitáculo interior ha sido reformado para acoger un cuadro digital, una pantalla de 10 pulgadas, freno de mano eléctrico y retrovisor interior digital. Disponible en cuatro longitudes y tres alturas, tiene una capacidad de carga que alcanza los 1500 kilogramos. El E-Boxer, la versión eléctrica, incluye un motor de 270 CV, batería de 220 kWh y una autonomía de 430 kilómetros, la mayor de este segmento.



En conjunto, Peugeot saca al mercado una gama de vehículos comerciales que se distinguen por su capacidad para adaptarse a un amplio espectro de necesidades, desde el transporte de mercancías hasta el de pasajeros, con opciones electrificadas que responden a las demandas de sostenibilidad. Todos ellos incorporan tecnologías avanzadas, sistemas de asistencia a la conducción y conectividad de última generación. La experiencia a bordo es similar a la de un turismo, pero con la robustez y versatilidad que requiere un coche profesional. Con esta gama de modelos comerciales, la marca del león se posiciona como líder de este segmento aportando soluciones innovadoras y adaptadas para el futuro de la movilidad.