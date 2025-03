Continuar la tradición, atreverse a la modernidad: Así es el nuevo modelo de un coche emblemático

Tradición e innovación

Esta capacidad para innovar y sorprender se explica por el arraigo de Peugeot en una tradición y en una fórmula de trabajo. Y es que en muchos aspectos, el nuevo Peugeot 208 sigue la estela del 205, un modelo emblemático de la firma francesa que salió a la venta en los años 80. Al igual que hizo en su día su predecesor, el nuevo Peugeot 208 da un golpe en la mesa en materia de diseño, tecnología y funciones de apoyo a la conducción.



Matthias Hossann, director de Diseño de la marca, explica que su objetivo fue “afirmar aún más su personalidad ya fuerte sin perder el espíritu general de su diseño. El nuevo frontal con la nueva firma luminosa de Peugeot y, en la parte trasera, las luces de tres garras reinventadas le han dado al diseño una apariencia fresca y una postura más felina, al tiempo que se mantiene la silueta esculpida y atlética que los clientes adoran".



Pero hay otras novedades que van más allá de la superficie y de lo que se ve desde fuera. Lo más relevante es lo que se aprecia sentado en el puesto del conductor. A este respecto, el puesto de conducción i-Cockpit® cuenta con una pantalla táctil, un sistema de accesos rápidos a diversas funciones y un Mirror Screen inalámbrico. Todo ello permite un manejo sencillo, ágil y seguro de la amplia gama de instrumentación de la que está dotado el nuevo Peugeot 208.



Muy vinculado a esto último están las múltiples funciones de ayuda a la conducción. Cada acabado del 208 presenta prestaciones diferentes que incluyen cámara de visión trasera HD de 180º asociada a sensores de aparcamiento; un sistema de frenada automática de emergencia diurna y nocturna con reconocimiento de peatones y ciclistas; control de crucero adaptativo con función Stop and Go; alerta activa de cambio involuntario de carril o alerta de detección de pasiva. Todo pensado para reducir al mínimo las posibilidades de accidente y procurarle al conductor y a los pasajeros un trayecto seguro.



Pero, a fin de cuentas, lo que buscan sobre todo los conductores es eficiencia en su motorización, que en este caso no está reñida con la movilidad sostenible. El nuevo Peugeot E-208 incorpora una motorización eléctrica de 156 CV con hasta 566 kilómetros de autonomía en ciclos urbanos, y con reducidos tiempos de recarga: bastan 25 minutos para llegar al 80% de las cargas. Otra de las versiones eléctricas cuenta con un motor de 136 CV y 340 kilómetros de autonomía. En ambos casos, el vehículo estrena dos cadenas de tracción híbridas que permiten reducir en un hasta un 15% las emisiones de CO2, e incluso circular en modo cero emisiones durante la mitad de los trayectos urbanos. Por último, el nuevo Peugeot 208 se ofrece también con dos alternativas de gasolina y otra de motores diésel.



Dentro del apartado de novedades, y siempre con la intención de facilitar la vida de sus conductores, la app MyPeugeot® añade nuevas funciones para el nuevo E-208. Entre ellas, se ofrece un libro de servicios virtual-en el que guardar todas las facturas y trabajos realizados-, un sistema para buscar puntos de recarga y espacios de estacionamiento en destino y la posibilidad de manejar de forma remota el cierre centralizado, las luces o la bocina.



En definitiva, el último eslabón de una tradición automovilística que no deja de renovarse y buscar nuevos espacios a la altura de la conducción que exige el siglo XXI. Las dimensiones del nuevo 208 son idénticas a las de anteriores versiones, y esa es una imagen poderosa del trabajo y la filosofía de Peugeot: las innovaciones a la última en la misma carcasa de siempre.