Bitcoin se mantiene cerca de $110 mil a la espera de datos de Inflación en EEUU

Bitcoin (BTC) ha comenzado la semana con un desempeño positivo, avanzando un 1,7% en lo que va de este Lunes para ubicarse cerca de los $110 mil.

Ha pasado casi semana y media desde el “Viernes Negro” del 10 de Octubre cuando las criptomonedas cayeron vertiginosamente a causa de la decisión del President Donald Trump de aplicar un arancel adicional de 100% sobre las importaciones de China.

En aquel día, más de 16 billones de dólares en posiciones abiertas de traders fueron liquidadas a causa de la estrepitosa caída cerca de los $103,500 en el precio de Bitcoin.

A pesar de que el mercado ha recuperado un poco su compostura, la criptomoneda rey ha sufrido un retroceso de 3.5% en los últimos 7 días debido a la volatilidad causada por este importante anuncio.

Algunos indicadores de sentimiento de mercado dan muestra de que los inversionistas siguen en estado de cautela, quizás a la espera de la retaliación que China pueda tomar por causa de la decisión de Trump.

El Índice de Miedo y Codicia calculado por la página web CoinMarketCap, ha alcanzado un nivel de 30, lo que apunta a que los participantes del mercado han asumido un posición de “miedo.”

Por otro lado, el llamado Índice de Temporada de Altcoins cayó desde un pico reciente de 78 que indicaba el inicio de un ciclo favorable para este segmento de las criptomonedas, a un valor de apenas 27 al momento en que este artículo está siendo escrito.

Todo apunta a que el mercado necesita buenas noticias para recobrar su senda alcista, y ellas podrían venir del reporte de inflación de EEUU que será publicado este próximo viernes.

El Mercado Espera que la Inflación en Septiembre Alcance 3.1% en EEUU

De acuerdo al consenso de los analistas, se espera que la inflación anualizada en dicho país alcance un 3.1% en Septiembre – un incremento de 20 puntos bases comparados con el mes de Agosto.

El escenario base del mercado es que la Reserva Federal recortaría su tasa de interés de referencia en 25 puntos bases este mes. Sin embargo, dados los recientes anuncios de Trump, los analistas temen que el banco central pueda optar por posponer este recorte para ver que sucede con la economía y como se sigue desenvolviendo esta situación.

Si la inflación en Septiembre resulta cerrar por debajo de lo esperado, esto podría generar confianza entre los inversionistas de que la Fed recortaría las tasas sin importar lo que Trump haga o diga.

En ese caso, Bitcoin y el resto del mercado podrían recuperarse con fuerza durante el fin de semana y ponerse en camino a nuevos máximos históricos.

Por otro lado, si resulta que la inflación se acelera, esto podría tener un impacto dramático en la valoración de las criptos ya que sería una especie de “segundo strike” para el mercado que podría producir aún más volatilidad que la observada en días anteriores.

Mientras tanto, en los últimos dos días de la semana pasada, los inversionistas retiraron cerca de $900 millones de los fondos indexados cotizados en bolsa que ofrecen exposición a Bitcoin.

Esto refleja un cambio en la tendencia que se había observado en días pasados donde los depósitos llegaron a más de $2 billones en una sola semana. Es un reflejo de esta actitud de cautela que el mercado parece haber adoptado de cara a la publicación de este importante reporte y a la decisión de la Fed respecto a las tasas.

Bitcoin Rebota de Zona Clave Pero Aún No Está Fuera de Peligro

El gráfico diario muestra que Bitcoin ha roto su línea de soporte y está re-testeando este importante nivel de $110 mil, pero ahora desde abajo.

Dependiendo de como el precio actúe de aquí en adelante, se podría estimar si Bitcoin estaría preparado para continuar su caída o si se recuperaría.

Para mantenerse a flote, este nivel de $110 mil es crítico dado que en el yacen una combinación de indicadores técnicos relevantes incluyendo la media móvil exponencial de 200 días, también conocida como EMA, por sus siglas en inglés, y un soporte horizontal del que Bitcoin ha rebotado en previas ocasiones.

Si el precio sigue cayendo, se perderían estas zonas claves y quedaría invalidada su relevancia para el mercado actualmente, lo cuál favorecería una previsión bajista para la criptomoneda más valiosa del mundo.

Por otro lado, si BTC encuentra la forma de subir nuevamente hacia los $115 mil, esto resultaría ser una “trampa para osos” y podría resultar en un movimiento alcista explosivo que impulsaría a BTC a $125 mil al menos en el corto plazo.

Por otro lado, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha rebotado con fuerza. Si salta por encima de la media móvil de 14 días, esto también confirmaría una previsión alcista para Bitcoin ya que indicaría que el “momentum” positivo se está acelerando rápidamente.