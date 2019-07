Las mil caras de una pasión universal Un fotograma de 'This is Football'. Serie documental John Carlin disecciona un fenómeno que no conoce fronteras en 'This is football', serie documental que aterriza mañana en Amazon ÓSCAR BELLOT Madrid Miércoles, 31 julio 2019, 17:58

Sólo el amor es capaz de provocar mayor sacudida emocional que la que genera el deporte rey. Éxtasis, alegría, satisfacción y orgullo derivan en la mayor de las frustraciones, abocando al hincha a la desolación en cuestión de segundos. «El fútbol es la gran conversación mundial», afirma sin titubear John Carlin, guionista y cocreador de 'This is football', una serie documental que llega mañana a Amazon Prime Video con el propósito de diseccionar a lo largo de seis capítulos de una hora de duración ese fenómeno que no conoce techos ni entiende de fronteras porque no es sino el correlato de la condición humana.

«Todo lo que nos hace humanos está en el fútbol», enfatiza Carlin, corresponsal británico en cuya bibliografía sobresalen un puñado de obras que escarban en el poder del deporte para elevar el espíritu como 'El factor humano', donde exploraba la capacidad del rugby para cicatrizar las enormes heridas que dejó el apartheid en Sudáfrica y que Clint Eastwood trasladó al cine con maestría en 'Invictus', o 'Rafa', volumen en el que formaba pareja de dobles con Nadal para desgranar las claves de su éxito ejemplar.

«Lo que pretende esta serie es celebrar el fútbol y su universalidad», enfatiza Carlin, que se metió hace tres años en la 'cocina' a iniciativa de Raimon Masllorens, productor ejecutivo de 'This is football'. «Recorrimos el mundo buscando historias», rememora este veterano curtido en una y mil refriegas deportivas que tuvo que cribar las 600 ideas que encontraron hasta dejarlas en las seis que pasaron el corte final. «El problema fue filtrar», asegura un hombre que ve «infinitas posibilidades» en la senda transitada.

Un deporte 'shakesperiano'

De la Ruanda que hutus y tutsis convirtieron en escenario de uno de los mayores genocidios que se recuerdan a la Argentina que tiene el balón como Santo Grial, Carlin recorre el orbe para articular un relato de redención y amor vehiculado por la imprevisibilidad de un juego en el que hasta el más débil puede tumbar a un gigante.

Un fotograma de 'This is Football'.

Un espectáculo revestido de inesperados poderes sanadores, como pudo comprobar Carlin cuando viajó a la antigua colonia belga años después de que un conflicto étnico atroz bañase sus calles de sangre para asistir al primer encuentro entre asesinos y familiares de sus víctimas con el cuero como solitario juez. «El presidente de Ruanda me dijo que un partido de fútbol valía por mil talleres de reconciliación», desvela al recordar un episodio que modula el capítulo que abre la serie.

Una narración que trasciende el deporte para erigirse en espejo de la humanidad. No podía ser de otro modo teniendo como 'factótum' a un devoto de William Shakespeare, capaz de ver en un Boca-River ecos del 'Romeo y Julieta' del 'Bardo de Avon'. Al fin y al cabo, qué eran los Montesco y los Capuleto sino dos familias irreconciliables sacudidas por una pasión. Fútbol en estado puro.

'This is Football' se estrena el 2 de agosto en Amazon Prime Video.