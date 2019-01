'Wayne', la road-movie adolescente que deja en pañales a 'The End of the F***ing World' Mark McKenna y Ciara Bravo protagonizan esta serie. El humor negro campa a sus anchas en esta creación de Shawn Simmons para YouTube Originals BORJA CRESPO Lunes, 28 enero 2019, 20:32

A pesar de no contar con el apoyo mediático de otras plataformas de contenidos a la hora de lanzar sus propias series, YouTube sigue en su línea de apostar por producciones originales bajo su sello Premium, cuya tarifa plana es de las más caras del mercado, aunque permita a su vez escuchar música y también contenga un listado de películas (un volantazo en la política de la empresa baraja la posibilidad de que en 2020 todo esté disponible por la cara para todo aquel espectador que aguante los anuncios). Del catálogo de la cosecha personal destacó en su momento 'Cobra Kai', con parte de la promoción hecha al partir de un fenómeno como 'The Karate Kid'; y ahí están funcionando títulos como 'Impulse', basada en la película 'Jumper', con saltos espaciales; o el thriller de ciencia-ficción 'Origin', con dirección de Paul W. S. Anderson, responsable de 'Horizonte final'. 'Wayne' es uno de sus últimos lanzamientos, una propuesta que es inevitable no comparar con 'The End of the F***ing World', al compartir su idea principal: una pareja de adolescentes emprende una escapada cometiendo fechorías a su paso. Sin embargo, esta creación de Shawn Simmons ('Mr. Pickles', de Adult Swim), estrenada el pasado 16 de enero, es mucho más violenta y retorcida. Vaya por delante que andan detrás los productores de la saga cinematográfica de 'Deadpool'. El humor negro campa a sus anchas, con algunas escenas gore con motosierra incluida. Todo es posible en el mundo de Wayne, un teenager descontrolado que esconde a un 'Harry el Sucio' bajo su aspecto desvencijado. Un tipo que hace bullying a los bullies, nada más y nada menos.

La primera temporada de 'Wayne' consta de diez episodios en torno a media hora de duración. La primera entrega está disponible en YouTube de manera gratuita, como suele ser habitual en la plataforma para enganchar a la audiencia. El protagonista es un adolescente autodestructivo y nihilista, un inadaptado dispuesto a romper cualquier regla con tal de responder a lo que cree injusto. Su manera más inmediata de expresarse es ejerciendo la violencia, de la forma más absurda imaginable, con lo primero que pilla cerca, ya sea una zanahoria o un candado de bicicleta. Siempre lleva un martillo en el bolsillo, como en las películas de triadas coreanas. Mark McKenna, visto en 'Overlord' y 'Sing Street', encarna con puntería al violento muchacho, un lobo con piel de cordero que decide viajar en una moto de tercera, de Massachusetts hasta Florida, para recuperar el coche de su padre, enfermo de cáncer, un Pontiac Trans Am de 1978 que únicamente ha visto en una fotografía. Como un John Wick juvenil se lía a mamporros con todo el que puede y se lo merece a su paso, aunque el ardor propio de su edad se torna ingenuidad cuando se cruza en su camino una chica mentirosa y ladronzuela, interpretada por Ciara Bravo ('Marvel´s Agents of S.H.I.E.L.D.). La joven está dispuesta a unirse a la aventura con tal de librarse de una familia imbécil. Juntos se meten en mil y un problemas y logran salir de ellos gracias a abundantes giros inesperados en una trama que fluye con frescura.

'Wayne' es una divertida road-movie que deja en pañales a 'The End of the F***ing World' en cuando a acción y a rabia adolescente, alejándose del toque indie que caracterizaba a la serie de Netflix. La banda sonora también forma parte esencial de la propuesta. Suenan temas de Langhorne Slim & The Law, Dr. Hook, Naomi Shelton & The Gospel Queens, Wild Pink y Sun June, entre otros artistas. Los personajes excéntricos y extremos son lo más divertido de esta producción made in YouTube Originals que sienta como leer un tebeo underground, con unas latas de cerveza, sentado en un sillón orejero encontrado en un mercadillo de segunda mano.