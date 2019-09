'Undone': viajes en el tiempo y del alma Rosa Salazar, en el papel de Alma. Primera temporada Los creadores de 'Bojack Horseman' se pasan a la ciencia ficción introspectiva en otra serie animada protagonizada por una joven que investiga la muerte de su padre IKER CORTÉS Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 15:12

Alma Winegrad-Díaz (Rosa Salazar) tiene 28 años y no puede estar más cansada de la vida. Le asusta que su día a día sea una sucesión de momentos que se repiten una y otra vez, sin apenas variación. A saber, despertarse junto al mismo tipo todos los días del año, ducharse, desayunar, lavarse los dientes, ir a su trabajo en la guardería y vuelta a empezar. Para colmo de males, en una noche de borrachera su hermana pequeña, Becca (Angelique Cabral), le enseña un anillo de compromiso. Se va a casar con Reed, un joven de buena familia aunque algo clasista -la madre de ambas es de origen mexicano- y simplón. Impactada por la noticia, Alma regresa a casa con un buen colocón y toma una drástica decisión: cortar con Sam (Siddharth Dhananjay), su chico, dispuesto a tener una relación más seria. Cuando se lo cuenta a Becca, ésta le dice que lo que pasa es que está dolida porque ella se va a casar primero. Tras una potente discusión, Alma rompe a llorar y emprende una huída en su coche hacia no se sabe muy bien dónde. Durante el trayecto, aparece ante sí la imagen de su padre Jacob (Bob Odenkirk). Algo imposible, pues lleva muerto diecisiete años. La distracción conlleva un accidente fatal que la lleva al hospital. Tras el impacto, la joven descubrirá que puede moverse entre distintos planos de la realidad e, incluso, manipular en el tiempo.

Así comienza 'Undone', una de las últimas y originales propuestas de Amazon Prime Video. Detrás de la ficción animada se encuentra Raphael Bob-Waksberg, responsable de 'Bojack Horseman'. Junto a Kate Purdy, ha dado a luz una serie enigmática y brillante que describe el trayecto que emprende la protagonista para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, un profesor de Física Teórica que, tras un hallazgo importante, fue víctima de un accidente en extrañas circunstancias. Será precisamente Jacob, con sus repetidas apariciones, quien la anime a llevar a cabo la investigación y quien la entrene para moverse con soltura entre los dos mundos: el real y el que parece imaginado.

Es en este punto donde el apartado artístico se impone. 'Undone' usa una técnica antigua, aunque algo desaprovechada, en el mundillo de la animación. Se llama rotoscopia y consiste en filmar a actores de carne y hueso y luego calcar cada fotograma. Disney, por ejemplo, usó este avance en el primer largometraje animado de la historia, 'Blancanieves y los siete enanitos' (1937), y los A-Ha, por ejemplo, la aprovecharon en el videoclip de 'Take On Me'. E incluso juegos como 'Prince of Persia' o 'The Last Express' han hecho uso de una técnica que, si bien facilita el desarrollo de la animación, también resta algo de expresividad.

Pero este punto negativo apenas lastra un serial tan dinámico como agil, que se permite cambiar casi cada escenario en milésimas de segundo y que llevan al espectador a preguntarse si lo que está viendo es real o producto de la imaginación de la joven. ¿Es todo esto verdad o es producto del accidente en el que Alma se ha visto envuelta? La cruda realidad, a menudo mostrada en tonos pastel y oscuros, choca con la brillante paleta de los mundos oníricos que se despliegan ante sus ojos.

Alma va caminando entre dos mundos y poco a poco el espectador va desentrañando un misterio con un par de giros -uno de ellos un poco decepcionantes- inesperados. Dividida en ocho capítulos de alrededor de 20 minutos, la serie aborda, claro, los viajes en el tiempo y los bucles temporales pero no obvia meterse en asuntos algo más peliagudos como las enfermedades mentales. Desde luego Salazar, con un papel que parece hecho a su medida, lleno de inconformismo y humor ácido, se echa a la espalda toda la serie, con un Odenkirk haciendo de Cicerone por esos intrincados mundos del viaje astral y la ensoñación. Pero no sería justo desmerecer el papel de los secundarios. La química con Siddharth Dhananjay es verdaderamente especial y mención aparte merece la controladora madre Camilla, exquisitamente interpretada por Constance Marie.

'Undone' está disponible en Amazon Prime Video.