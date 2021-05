¿Qué series se estrenan en mayo? 'Star Wars: la Remesa Mala', 'Jupiter's Legacy', 'Reyes de la noche' y 'Halston' son algunos de los lanzamientos en un mayo en el que regresan títulos como 'El método Kominsky', 'El vecino' y 'En terapia' Ewan McGregor es el protagonista de 'Halston'. / Virginia Carrasco IKER CORTÉS Madrid Lunes, 3 mayo 2021, 11:26

Mayo será un mes de despedida para tres series que se han ganado a pulso su buena reputación. 'Pose' echará el cierre en Netflix el día 3, con su tercera y última temporada. También se despedirá de la audiencia 'El vecino', que estrenará el 21 de mayo su segunda temporada en Netflix. Finalmente, 'El método Kominsky' dirá adiós a la plataforma de Reed Hastings el 28 de mayo con su tercera temporada. No son las únicas series que vuelven. 'The Girlfriend Experience' llega con su tercera temporada a Starzplay el 2 de mayo, la sexta de 'Legends of Tomorrow' se cuela en HBO el 4 de mayo, la divertida 'Mythic Quest' arranca su segunda temporada en Apple TV+ el 7 de mayo, mientras que la segunda tanda de cortometrajes de 'Love, Death & Robots' se cuela en Netflix el 14 de mayo. A Disney+ llegará la temporada 32 de 'Los Simpson' ese mismo día. El 20 de mayo Netflix acogerá el estreno de la segunda temporada de 'Special', el 23, el de la tercera de 'Master of None' y un día más tarde llegará a HBO la cuarta de 'En terapia'. Y ahora vamos a los lanzamientos destacados del mes.

Disney+, 4 de mayo Star Wars: la Remesa Mala

Segunda serie ambientada en el universo 'Star Wars' para Disney+, esta vez de animación. La nueva ficción cuenta la historia de los clones de élite de la Remesa Mala, que conocimos por primera vez en 'The Clone Wars'. En esta ocasión, se internarán en una galaxia que cambiará rápidamente justo después de la Guerras Clon. Los miembros de La Remesa Mala, un singular escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos del Ejército Clon, poseen una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en un equipo imbatible. En la era posterior a las Guerras Clon, emprenderán misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar nuevas metas.

Movistar+, 7 de mayo Belgravia

Julian Fellowes, el responsable detrás de 'Downtown Abbey' regresa a la pantalla con 'Belgravia', una serie de seis episodios basada en su novela homónima. Situada en un episodio histórico real, la ficción arranca en la víspera de la batalla de Warterloo. Charlotte Lennox, la duquesa de Richmond, organiza un baile en honor al duque de Wellington al que acuden los personajes más destacados de la aristocracia europea y que busca levantar el ánimo ante los avances de las tropas de Napoleón. Los Trenchard, una familia de clase baja pero que ahora se codea con lo más granado de la sociedad, aceptan la invitación para acudir a la fiesta en Bruselas. Décadas después, los acontecimientos de esa fatídica noche del 15 de junio de 1815 continúan resonando en el distrito más chic de Londres: Belgravia. Tamsin Greig, Harriet Walter, Tom Wilkinson, Philip Glenister, Alice Eve, Ella Purnell y Richard Goulding forman parte del reparto.

7 de mayo, Netflix Jupiter's Legacy

Basada en las novelas gráficas de Mark Millar y Frank Quitely, 'Jupiter's Legacy' es un épico drama de superhéroes que abarca décadas y expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad. Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos. Sang Kyu Kim es el showrunner y productor ejecutivo de la serie. Millar, James Middleton, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott y Frank Quitely también ejercen de productores ejecutivos. Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lanter componen el reparto.

TNT, 11 de mayo Kung Fu

Olivia Liang protagoniza esta serie de acción y aventuras en la que encarna a Nicky Shen, una joven experta en artes marciales entrenada por los monjes shaolin que regresa a su ciudad para enfrentarse a las bandas callejeras que atemorizan San Francisco. La serie se inspira en la producción homónima de la década de 1970 que lanzó al estrellato a David Carradine en el papel del Pequeño Saltamontes y que se convirtió en todo un fenómeno en nuestro país. La acción y las artes marciales se combinan con toques de drama familiar, romance y humor en esta producción de Greg Berlanti ('Arrow', 'The Flash', 'Superman & Lois').

Sundance TV, 13 de mayo Pasión rival

La verdad es que el estreno de 'Pasión rival' viene que ni pintado después de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Dos jóvenes, Maja (Emilie Kruse) y William (Nikolaj Dencker Schmidt), acaban de despertarse juntos en el apartamento de William tras una noche de desenfreno. Apenas se conocen pero ambos tienen la sensación de estar enamorándose. Unas horas después, se reconocen a lo lejos por las calles de Copenhague. En ese mismo momento, son conscientes de haber dormido con el enemigo: Maja es miembro de un partido socialista y William milita en un partido liberal. Será en la próxima campaña electoral cuando ambos tengan que enfrentarse cara a cara en el brutal campo de batalla político.

Movistar+, 14 de mayo Reyes de la noche

Javier Gutiérrez y Miki Esparbé interpretan a Paco 'El Cóndor' y 'Jota' Montes en esta comedia con dosis de drama inspirada en la edad de oro de la radio deportiva de finales de los años 80. Itsaso Arana completa el reparto principal en el papel de Marga Laforet, una joven y brillante periodista. Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, y dirigida por Carlos Therón y el propio Valor, 'Reyes de la noche' está producida en colaboración con Zeta Studios.

Netflix, 14 de mayo Halston

Protagonizada por Ewan McGregor, 'Halston' contará en formato de miniserie la extraordinaria historia del diseñador Roy Halston Frowick, que marcó la moda del Nueva York de los años 70 y 80. La producción ejecutiva de la miniserie corre a cargo de Ryan Murphy y Ewan McGregor, entre otros, y Daniel Minahan se encargará de la dirección. El reparto principal de la serie cuenta con Krysta Rodriguez como Liza Minnelli, Rebecca Dayan interpretando a Elsa Peretti, Bill Pullman, que da vida a David Mahoney, y Gian Franco Rodriguez, que será Víctor Hugo.

Amazon Prime Video, 14 de mayo The Underground Railroad

De diez episodios consta esta serie dirigida por Barry Jenkins, ganador del Oscar por 'Moonlight'. 'The Underground Railroad' narra el desesperado intento de Cora Randall (Thuso Mbedu) por alcanzar la libertad en el Sur de EE UU anterior a la Guerra de Secesión. Tras escapar de una plantación de Georgia siguiendo los rumores sobre un ferrocarril subterráneo, Cora no descubre una mera metáfora, sino un ferrocarril real lleno de ingenieros y conductores, y una red secreta de vías y túneles bajo el suelo sureño. En el transcurso de su viaje, Cora es perseguida por Ridgeway (Joel Edgerton), un cazador de recompensas que está obsesionado con llevarla de vuelta a la plantación de la que escapó; especialmente porque su madre, Mabel, es la única que nunca logró capturar.

Disney+, 21 de mayo M.O.D.O.K.

Nueva serie de animación ambientada en el universo Marvel. El supervillano M.O.D.O.K ha perseguido durante mucho tiempo su sueño de conquistar el mundo algún día. Pero después de años de reveses y fracasos luchando contra los héroes más poderosos de la Tierra, M.O.D.O.K ha destrozado a su malvada organización (A.I.M). Derrocado como líder de A.I.M mientras lidia con el matrimonio y una vida familiar que se desmorona, el organismo diseñado solo para matar está listo para enfrentarse a su mayor desafío hasta ahora: una crisis de la mediana edad.

Movistar+, 24 de mayo Buscarse la vida en Brooklyn

Queda un poco a desmano 'Buscarse la vida en Brooklyn' porque está protagonizada por Dan Perlman y Kevin Iso, dos promesas emergentes del stand-up, que en esta serie que producen y guionizan hacen de sí mismos. Estructurada en torno a diez episodios de media hora de duración, cuenta la historia de estos dos amigos del vecindario que buscan ir más allá de su anodina rutina y luchan por salir adelante en Flatbush, Brooklyn. El día a día de este par de milenials en un ambiente de barrio marginal y con estética indie dará lugar a todo tipo de gags, reflexiones y crítica social como los relacionados con los hipsters, los problemas de salud mental y la creciente ola de gentrificación.

Filmin, 25 de mayo Laetitia o el fin de los hombres

Ivan Jablonka escribió 'Laetitia o el fin de los hombres', la obra en la que se basa la serie que llegará el 25 de mayo a Filmin. En ella reconstruye un crimen que conmocionó a Francia: el asesinato de Laëtitia Perrais, en la Bernerie-en-Retz, al oeste del país. La joven tenía tan solo 18 años cuando fue violada, asesinada y descuartizada la noche del 18 de enero de 2011. El oscarizado Jean-Xavier de Lestrade es el responsable de esta adaptación.

Amazon Prime Video, 28 de mayo Parot

Gustavo Ron y Rafael Montesinos dirigen 'Parot', un thriller protagonizado por Adriana Ugarte sobre la 'doctrina Parot'. La trama de Parot está ambientada en España en el año 2013. Tras la anulación de la doctrina judicial 'Parot', cuando decenas de presos fueron puestos en libertad. Pocos días después, los excarcelados empiezan a aparecer asesinados de la misma forma en que lo fueron sus víctimas. Isabel Mora (Adriana Ugarte), es una policía íntegra y perseverante que tendrá que asumir la investigación de los asesinatos mientras se enfrenta al intento de venganza por parte de uno de los excarcelados. La serie cuenta con la participación, además, de Iván Massagué, Blanca Portillo, Javier Albalá, Antonio Dechent, Patricia Vico, Michel Brown y Nicole Wallace.

Amazon Prime Video, 28 de mayo Panic

Basada en el best-seller homónimo de Lauren Oliver, que a su vez firma como creadora y guionista de la serie, 'Panic' cuenta cómo cada verano en un pequeño pueblo de Texas, los estudiantes de último año compiten en una serie de desafíos en los que el ganador se lo lleva todo, creyendo que ésta es su única oportunidad para escapar de su entorno y mejorar así sus vidas. Pero este año, las reglas han cambiado: el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso. Los jugadores se enfrentarán a sus miedos más profundos y oscuros y se verán obligados a decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para ganar. El reparto de la serie lo integran Olivia Welch como Heather Nill, Mike Faist como Dodge Mason, Jessica Sula como Natalie Williams, Camron Jones como Bishop Mason, Ray Nicholson como Ray Hall y Enrique Murciano como el Sheriff Cortez.

Disney+, 28 de mayo Rebel

Krista Vernoff ('Anatomía de Grey', 'Estación 19') es la responsable de 'Rebel', la nueva serie de Star, inspirada en la vida de Erin Brockovich y protagonizada por Katey Sagal, John Corbett y Andy García. La temporada de diez episodios cuenta la historia de Annie «Rebel» Bello, una humilde abogada sin titulación. Es una mujer divertida, desorganizada, brillante y valiente, implicada en las causas en las que cree y con las personas que quiere. Cuando Rebel se empeña en luchar una batalla no para hasta ganar, cueste lo que cueste.

HBO, 30 de mayo Birdgirl

Judy Ken Sebben es la hija de Phil Ken Sebben que lucha contra el crimen como Birdgirl. Cuando Phil Ken Sebben muere en un accidente, nombra a Birdgirl como la sucesora de Sebben & Sebben. Con la ayuda de su amiga Meredith the Mind Taker, Birdgirl logró que Judy fuera la nueva directora ejecutiva de Sebben & Sebben sin dejar de luchar contra el crimen.