Quince series para pegarte unos buenos maratones este verano

Ya estamos inmersos en el verano y, algunos, en las vacaciones. Es, pues, una época perfecta para recuperar algunas de las series que se nos han quedado en el tintero en el arranque del año o para ponernos al día con esa temporada que, por falta de tiempo, se nos ha resistido. Aquí, en 'La Butaca' echamos un vistazo atrás y te recomendamos esas series que no puedes dejar pasar de largo. Están las grandes historias que tienes que ver sí o sí, pero también nos hemos fijado en esos pequeños entretenimientos que se ven en medio día y que dan tremendas satisfacciones. Aquí van unas cuantas, sin orden ni concierto.

1 Chernobyl

Vídeo.

No nos cansaremos de recomendar esta joya. 'Chernobyl' ha sido una de las revelaciones de la temporada. Creada por Craig Mazin -al autor le hemos podido ver como escritor detrás de las secuelas de 'Resacón en las vegas', 'Scary Movie' y el 'reboot' de 'Los ángeles de Charlie', ya en postproducción-, la ficción de HBO es todo un hallazgo y trata el mayor desastre nuclear del planeta con un mimo y una contención -el primer capítulo es todo un ejemplo de ello- dignas de elogio. En sus cinco episodios, la serie toca prácticamente todos los géneros. Es una gran superproducción, pero la ambientación austera, tan propia de la Unión Soviética a la que quiere reflejar, da como resultado una serie cruda y sin artificios.

Capítulos: 5.

Horas de visionado: 5 horas y media. 334 minutos.

La puedes ver en: HBO.

2 Cómo vender drogas online

Vídeo.

El desconocido Maximilian Mund -hay que seguir la pista a este tipo porque lo borda- protagoniza esta comedia adolescente alemana que supone todo un soplo de aire fresco. El actor da vida a un estudiante de unos 17 años, inteligente y bastante pardillo -una mezcla entre Michael Cera, Jesse Eisenberg y Christopher Mitz-Plasse-, que al descubrir que su pareja de toda la vida le ha dejado y ha empezado a consumir MDMA, decide convertirse en un gran distribuidor de éxtasis a través de la 'dark web'. Y todo desde Rinteln, un pueblecito de algo menos de 30.000 habitantes. ¿Resultado? Sale bien. Llena de situaciones cómicas y con un gusto excelente por los villanos patéticos, es una 'Breaking Bad' que no se toma a sí misma en serio y llena de cinismo -las referencias a los grandes CEOs de las tecnológicas son constantes-.

Capítulos: 6.

Horas de visionado: Casi 3 horas. 169 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

3 Mrs. Wilson

Vídeo.

Pónganse en situación. Resulta que un mal día su esposo fallece de un ataque al corazón. Usted y sus hijos llevan todo el día velando el cadáver. El sol se pone y, de pronto, llaman a la puerta. Es una mujer algo más mayor que usted. Dice que viene a llevarse las pertenencias de su marido. Ante la sorpresa, usted le pregunta ¿por qué? Su respuesta no puede ser más demoledora: «Soy su esposa». Es el punto de partida de 'Mrs. Wilson', una serie basada en hechos reales producida y protagonizada por Ruth Wilson. Sí, si el apellido coincide no es por casualidad. La actriz de 'The Affair' da vida aquí a su abuela Alison Wilson que, en 1963, vivió este hecho insólito. A partir de aquí se despliega una ficción llena de flashbacks que gira en torno a este misterio. Lenta y muy cuidada, resulta excelente para echar tres horas.

Capítulos: 3.

Horas de visionado: Casi 3 horas. 168 minutos.

La puedes ver en: Filmin.

4 You

Vídeo.

'You' es puro despiporre. Penn Badgley, en el papel de Joe, y su vibrante voz en off se echan esta serie a la espalda y el resultado es encomiable. A ver, nadie debe buscar aquí otra cosa que no sea entretenimiento. 'You' aborda un tema tan manido y recurrente como el de las relaciones de pareja pero lo hace desde el punto de vista de un sociópata, capaz cualquier cosa para lograr su objetivo. Joe ha caído 'enamorado' de Beck (Elizabeth Lail), una escritora en ciernes que acaba de entrar en la librería de la que él está al cargo. Hará todo lo posible para conseguir una y más citas con ella. Comedia negra y giros imposibles se dan cita en este serial que obliga al espectador a suspender su incredulidad en numerosas ocasiones si de verdad se quiere disfrutar.

Capítulos: 10.

Horas de visionado: Casi 7,5 horas. 449 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

5 Gentleman Jack

Vídeo.

Una de las sorpresas de la temporada. Creada, escrita y codirigida por Sally Wainwright ('Happy Valley') y protagonizada por Suranne Jones ('Doctora Foster'), 'Gentleman Jack' narra la fascinante historia real de Anne Lister, considerada la primera lesbiana moderna. Una terrateniente inglesa que ignoró las convenciones sociales del siglo XIX, gestionando su patrimonio y viviendo todo lo abiertamente que pudo su homosexualidad en Halifax, cuna de la Revolución Industrial. Este drama de época, coproducido por la BBC y HBO, adapta sus diarios. Lister fue una prolífica escritora que dejó manuscritas más de 7.000 páginas. Sus cuadernos son una detallada crónica de su día a día, de sus relaciones lésbicas -sus confesiones íntimas están escritas bajo un código secreto que ideó-, de sus preocupaciones financieras e industriales y de los trabajos que emprendió para mejorar Shibden Hall, su ancestral hogar. Todo el reparto brinda unas grandes interpretaciones en una historia que descubre a una mujer excepcional en un mundo de hombres.

Capítulos: 8.

Horas de visionado: 7 horas y media. 459 minutos.

La puedes ver en: HBO.

6 Muñeca rusa

Vídeo.

Sin apenas promoción, 'Muñeca rusa' se convirtió en uno de los primeros pequeños fenómenos virales del año. El 'día de la marmota' de Natasha Lyonne ('Orange is the new black') es quizá uno de los 'placeres culpables' más entretenidos de esta temporada gracias a sus interminables y desconcertantes bucles temporales. Su protagonista es una mujer desprejuiciada y acostumbrada a vivir al límite que, de la noche a la mañana, se ve atrapada en el tiempo, encerrada en un desajuste temporal en el que revive, una y otra vez, su propia muerte. ¿O realmente sigue viva? Lyonne, que se mete en los zapatos de la carismática Nadia Vulvokov, es también guionista de la ficción junto a Amy Poehler y Leslye Headland. ¿A favor? Su humor negro y su música, con el omnipresente 'Gotta Get Up' de Harry Nilsson.

Capítulos: 8.

Horas de visionado: 3 horas y media. 208 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

7 White Gold

Vídeo.

'White Gold' es una inteligente y ácida comedia social ambientada en 1983 en Essex, en la nada glamurosa sala de exhibición y ventas de una empresa de ventanas aislantes de doble acristalamiento. Su creador, Damon Beesley, ha alumbrado esta farsa desgarradora sobre el mercantilismo y el nacimiento de la cultura del consumismo en la era Thatcher; que no está exenta de un humor un tanto gamberro e infantiloide. Para ello, cuenta las andanzas del chuleta Vincent Swan (Ed Westwick), el engreído jefe de ventas de la firma Cachet Windows, y dos de sus comerciales: Martin Lavender (Joe Thomas), un músico fracasado poco dotado para ganarse la vida como vendedor; y Brian Fitzpatrick (James Buckley), un sujeto capaz de engañar a cualquiera con tal de sumar una venta. Entre sus puntos a favor destaca una banda sonora plagada de éxitos setenteros y ochenteros.

Capítulos: 12 (seis por cada una de sus dos temporadas).

Horas de visionado: Casi seis horas. 349 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

8 Bodyguard

Vídeo.

Este 'thriller' es la serie perfecta para una buena sesión de 'binge watching'. ¿El motivo? Tiene la virtud de ser cien por cien adictiva. 'Bodyguard', que fue la sensación británica de 2018, brinda seis horas de adrenalina, pura tensión y alta intriga. Ofrece a los espectadores la perfecta combinación de suspense, inesperados giros de guion, sorpresas y un ritmo que no decae. Todo ello en una trama aderezada con conspiraciones, corrupción política, amenazas terroristas, así como el recorte de libertades estrechamente vinculado a la política del miedo tan en boga hoy en día. La protagoniza Richard Madden, el malogrado Robb Stark de 'Juego de Tronos', que ha ganado este año el Globo de Oro por este papel.

Capítulos: 6.

Horas de visionado: 6 horas. En total, 362 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

9 La tierra de las mareas

Vídeo.

Las producciones de la pujante industria televisiva de Australia, cuna donde se han forjado un buen puñado de estrellas de Hollywood, luchan desde hace años por conquistar al público internacional. Una de las últimas series que nos ha llegado desde las Antípodas es 'La tierra de las mareas', primera ficción con sello australiano de Netflix y que supuso el retorno al mundo de la interpretación de Elsa Pataky. La actriz española encarna aquí a una mujer de armas tomar: Adrielle Cuthbert, la reina absoluta de L'Attente, una comuna 'neohippie' en la que residen los 'tidelanders'. La acción de sitúa en Orphelin Bay; un pueblo pesquero donde el misterio, las traiciones familiares, la delincuencia, la corrupción, los personajes sombríos, los secretos que oculta el mar -sirenas incluidas- y las profecías condicionan la vida de sus habitantes desde hace siglos. Resulta exótica y entretenida pero es fácilmente olvidable. Eso sí, la belleza y espectacularidad de las playas y paisajes que muestra le otorgan un punto a favor. Ideal para el veranito.

Capítulos: 8.

Horas de visionado: 5 horas y media. 330 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

10 Killing Eve

Vídeo.

El apasionante 'tour de force' entre Eve Polastri (Sandra Oh), una agente que trabaja para la inteligencia británica, y Villanelle (Jodie Comer), una psicópata asesina a sueldo, fue el principal atractivo de la primera temporada de 'Killing Eve'; que contó además con unas soberbias actuaciones. Lo mejor de esta ficción de HBO, basada en las novelas de Luke Jennings, es la intensa caza que se va gestando entre la ingeniosa aspirante a espía y la matona profesional. Ambas mujeres se zambullen en un intenso juego -que supone una magnífica aproximación al género del ratón y el gato- que las llevará a obsesionarse entre sí hasta límites insospechados. Todo lo que enamoró a los espectadores en la primera entrega se potencia en la recién finiquitada segunda temporada gracias a la frescura del producto, a su humor negro, a un guion soberbio y a unos personajes muy bien definidos e interpretados con gran maestría.

Capítulos: 16 (dos temporadas).

Horas de visionado: 11 horas. 672 minutos.

La puedes ver en: HBO.

11 Mira lo que has hecho

Vídeo.

Si hay una serie que se disfruta en un maratón loco esa es 'Mira lo que has hecho'. La ficción que protagoniza Berto Romero, con tintes autobiográficos, dio una primera temporada excelente y una segunda temporada más que estimable. Si en la primera entrega de la ficción la serie abordaba la pérdida de un ser querido, la llegada de un retoño, la forma en la que el humorista conocía a su pareja, Sandra (Eva Ugarte) y la desconexión con las generaciones mayores y venideras, la segunda temporada va a por todas en lo que a metaficción se refiere y nos coloca a Berto grabando una serie basada en su propia vida. Crisis de pareja y un retrato de la inmadurez se dan cita en una segunda temporada algo más dramática. La tercera temporada ya está en preparación. Merece la pena.

Capítulos: 12 (dos temporadas).

Horas de visionado: 4 horas y media. 273 minutos.

La puedes ver en: Movistar+.

12 Hierro

Vídeo.

Una espectacular Candela Peña, en el papel de una jueza de armas tomar, protagoniza la nueva serie de Movistar, ambientada en la isla del Hierro. La ficción arranca con el descubrimiento de un cadáver en una de las playas del islote. Su aparición pone en el punto de mira a todos los vecinos pero, sobre todo, a un empresario de origen argentino que no está muy bien visto por los lugareños. Bellos exteriones, buenas interpretaciones, una música atractiva, una factura técnica de gran nivel y un par de giros bien pensados dan lugar a una mezcla de thriller y drama más que interesante.

Capítulos: 8.

Horas de visionado: 6 horas y media. 398 minutos.

La puedes ver en: Movistar+.

13 Así nos ven

Vídeo.

Este drama dirigido por Ava DuVernay recupera una historia que a finales de los ochenta impactó en la sociedad estadounidense. Cinco chavales, cuatro afroamericanos y uno latinoamericano, fueron acusados de violar y agredir casi hasta la muerte a una joven que había salido a correr por Central Park la noche del 19 de abril de 1989. Empeñada en que ellos eran los culpables, la Policía forzó la declaración de unos chavales que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos cuando la tropelía se llevó a cabo. De las irregularidades procesales a las que se vieron sometidos 'los cinco del parque' y de su posterior regreso a la libertad trata esta serie que cuenta con Joshua Jackson, Felicity Huffman, Vera Farmiga, John Leguizamo o el descubrimiento de Asante Blackk, entre sus actores. Excelente.

Capítulos: 4.

Horas de visionado: Casi 5 horas. 296 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

14 Years and Years

Vídeo.

Russell T. Davies, artífice entre otras de 'Queer As Folk' o 'Doctor Who', ha puesto en marcha una de las series del año, 'Years and Years'. Protagonizada, entre otros, por Emma Thompson y Rory Kinnear, esta coproducción entre la BBC, HBO y Canal+, narra la historia de la familia Lyon a lo largo de quince años clave de la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos. Apropiada para estos tiempos extraños, la serie narra la ascensión del populismo en un contexto de caos e inseguridad en un futuro relativamente cercano. Humor y drama van de la mano en una obra más que necesaria.

Capítulos: 6.

Horas de visionado: Casi 6 horas. 344 minutos.

La puedes ver en: HBO.

15 Special

Vídeo.

Hace un par de meses, Netflix lanzaba en su plataforma este divertimento que apuesta por un formato corto, con episodios de 15 minutos de duración. Es perfecta para el verano. Escrita, dirigida y protagonizada por Ryan O'Connell, la ficción es en gran medida autobiográfica y narra la vida de una persona con parálisis cerebral y homosexual a partir de una anécdota que a O'Connell le sucedió en la realidad: en su primer trabajo todos pensaron que la extraña forma en la que se movía era fruto del atropello de un coche. Ni que decir tiene que el tardó en contar la verad. La serie va al grano, algo que en estos tiempos de multipantalla y centenares de contenidos se agradece mucho, pero no tiene miedo a tratar todo tipo de temas: desde los retos que afronta una persona con discapacidad, hasta las peculiaridades que le rodean. Un entretenimiento interesante.

Capítulos: 8.

Horas de visionado: Casi 2 horas. 116 minutos.

La puedes ver en: Netflix.

Otras series a disfrutar

Lógicamente, no cabe todo. Así que aquí os dejamos una relación de nombres de series que también se pueden disfrutar durante el verano. 'The Umbrella Academy', 'Doom Patrol', 'Fosse/Verdon', 'Good Omens', 'Dogs of Berlin', 'After Life', 'Suburra', 'Big Little Lies', 'El cuento de la criada', 'Mindhunter', 'Juego de tronos' y un largo etcétera.