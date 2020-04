'Pure': risas y pensamientos impuros La protagonista de 'Pure'. Primera temporada Es una serie original, valiente y sumamente entretenida que se atreve a retratar sin obviar el drama el trastorno mental de una veinteañera en construcción. Ya es una de las apuestas indispensables del año BORJA CRESPO Lunes, 13 abril 2020, 20:51

Como el niño de 'El Sexto Sentido', pero en vez de ver muertos se imagina mentalmente a la gente desnuda de manera lasciva. Así se siente la protagonista de 'Pure', una de las grandes sorpresas de la temporada, retrato lúcido y chispeante del vivir cada día de una joven que lucha contra sus complejos, demonios internos que se traducen en imágenes impuras y repetitivas de personas haciendo el amor en espacios públicos. Todo tipo de estampas incendiarias que apuntan a la entrepierna golpean su conciencia. Es inevitable relacionar a esta serie británica de seis capítulos de 30 minutos de duración cada uno con la excelente 'Fleabag', o la igualmente recomendable 'Girls', por su descaro al afrontar problemas propios de la búsqueda de identidad. Estrenada directamente en Filmin, mezcla comedia y drama con audacia. Con un tono irónico y una estética muy especial, digna de la era Instagram, se pone seria cuando toca sin que pare la diversión. La confusión sexual embriaga a Marnie, «un cuerpo muerto de 24 años», tal y como se define ella misma en uno de sus chispeantes diálogos. Tras hacer el ridículo al leer unas palabras en el aniversario de boda de sus padres decide escapar de su vacía existencia. Opta por mudarse a Londres a construir su personalidad y conocerse a sí misma lejos del ruido familiar. Huye del qué dirán. Le preocupa demasiado lo que piensan los demás, obsesión que hace mella en su comportamiento. La pescadilla que se muerde la cola. Se siente una básica ante el resto de los mortales y se atormenta con «pensamientos de carácter pornográfico», tal y como advierte el eslogan de la serie, dirigida por Aneil Karia y Alicia MacDonald, basada en la novela autobiográfica de una de sus guionistas, Rose Cartwright.

'Pure' se atreve a hablar con sentido del humor de un trastorno mental y de un tema controvertido, todavía tabú, como es el sexo y sus múltiples perspectivas. El personaje principal, interpretado con magia y carisma por la debutante Charly Clive, tiene «TOC Puramente Obsesivo» («Pure O»). En situaciones de ansiedad su imaginación calenturienta se desborda y le vienen a la cabeza imágenes obscenas donde llega a liarse con su propia madre. Pellizcar pezones, tocar paquetes, pegar azotes en traseros insinuantes… Todo es posible en los pliegues de su cerebro cuando mira a su alrededor mientras camina por la calle, viaja en metro o coge el autobús. Los pasajeros muestran su piel con descaro y todo es susceptible de ser besado y manoseado. Estos flashes están bien integrados en la narración. Escenas que describen sus pensamientos obsesivos se intercalan con acierto y elegancia, enfatizando el agobio de Marnie, extensible al público abierto de miras. La protagonista no habla a cámara como Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag', pero relata igualmente sus reflexiones y estado de ánimo ante sus vivencias e ideas malsanas, con una voz en off que aporta información vital a sus acciones. Julia Holter firma la banda sonora, subrayando momentos melancólicos, con el acompañamiento de temas clásicos de The Kinks, The Walker Brothers, Altered Images o Shirley Bassey, entre otros artistas.

Marnie va a un grupo de terapia de adictos al sexo sin apenas haberlo practicado con libertad. Enseguida se hace amiga de un adicto al porno por internet en rehabilitación. Es incapaz de hacer un cunnilingus pero se siente lesbiana a ratos. No se decide por una orientación sexual porque en su interior conviven mentalmente todo tipo de genitales. Es una mujer aparentemente normal, excepto cuando abre la boca sin que nadie se lo haya pedido para contar más de la cuenta. Frases sin filtro inquietan a sus interlocutores. Su torpeza social da pie a momentos tan tronchantes como perturbadores. A su vez, 'Pure' es un retrato de Londres, «donde nadie te dice nada, mientras no le robes o le dirijas la palabra», tal y como comenta una de las nuevas amistades de la protagonista en una noche de fiesta accidental en la gran ciudad. Los personajes secundarios están mimados. Niamh Algar ('The Virtues'), Anthony Welsh ('Brassic'), Kiran Sonia Sawar ('The Capture') y Joe Cole ('Una oración antes del amanecer') figuran en los créditos. Nada estorba en esta entretenida y aplastante visión de la vida con trastorno obsesivo compulsivo, una comedia dramática que supone una interesante experiencia como espectador, al ser partícipe de un problema personal difícil de gestionar, con la aceptación de uno mismo como objetivo primordial. Desgraciadamente, parece que no habrá una segunda temporada, quizás por no ser apta para bien pensantes, a pesar de su sutileza. Mientras, otras series menores renuevan sin que importte su escasa inteligencia, o quizás debido a ello. La de producciones supuestamente atrevidas que nos quieren vender todas las semanas, sobre todo con label nacional, aunque no le llegan ni a la suela del zapato a esta valiente propuesta.

La primera temporada de 'Pure' está disponible en Filmin.