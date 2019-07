De 'Paquita Salas' a 'Don Quijote de La Mancha': 40 años de míticas sintonías

Que levante la mano quien no se sepa al dedillo el estribillo de 'Cuéntame'; el tema que desde hace la friolera de dieciocho años sirve como preludio a las andanzas de los Alcántara. Ésta y otras muchas canciones que acompañan a los títulos de crédito iniciales de las series forman parte de nuestra memoria sentimental. Algunas las amamos sin condiciones y otras nos irritan a más no poder pero, en cualquier caso, no cabe duda de que se han instalado en nuestra mente. Hoy nos abrazamos a la nostalgia y recuperamos las cabeceras de una treintena de producciones de ficción y animación de nuestra televisión. Viajen con nosotros para recordar qué artistas han prestado su voz a cuatro décadas de míticas sintonías. ¡Empezamos!

'¡Ay, Paquita!', Isabel Pantoja, Rosalía, Sergio Dalma y Alberto Jiménez (Miss Caffeina) Paquita Salas

Vídeo. El 'opening' de Isabel Pantoja.

Si una buena cabecera atrapa al espectador es, en buena medida, gracias a su sintonía y títulos de crédito. En el caso de 'Paquita Salas', uno de los últimos fenómenos televisivos del país, su primer 'opening', de apenas 40 segundos, derrochaba nostalgia por la televisión de los noventa; a la que Los Javis hacen guiños en cada episodio. El tema principal de su primera temporada (2016) lo compuso e interpretó Alberto Jiménez, vocalista de Miss Caffeina. Con su salto a Netflix (2018), fueron Rosalía -por entonces no tan popular- y Sergio Dalma quienes le pusieron voz al mismo tema en su segunda entrega. El reciente estreno de la tercera temporada ha llegado con sorpresa. El retorno y la reinvención de la popular representante ha contado con la colaboración de Isabel Pantoja. La tonadillera canta la canción, producida por Luis Cobos. Su voz acompaña la nueva intro; una pieza llena de referencias como la botella de Larios, los molestos pajarillos de Twitter y los bocatas que tanto gustan a Paquita.

'Coyotes', Travis Birds El embarcadero

Vídeo. El ópening de 'El embarcadero'.

«Te vas y como los perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás». Esas palabras, acompañadas por las hipnóticas notas de un piano, las entona Travis Birds, la compositora y cantante madrileña que ilustra con su música el amor enfermizo y asfixiante de 'El embarcadero' (2019), la última serie lanzada por los creadores de 'La casa de papel', que estrenó Movistar+ en enero. Su voz acompaña las imágenes de La Albufera valenciana donde se ambienta esta historia que, entre otras cuestiones, alude al proceso que atraviesa una persona cuando se obsesiona por otra hasta el punto de perderse para actuar simplemente por instinto animal.

'Fariña', Iván Ferreiro Fariña

Vídeo. El 'opening' de 'Fariña'.

En pocas ocasiones se deja escuchar el gallego en la televisión nacional. Una de las escasas oportunidades se produjo en 2018 gracias a 'Fariña', la premiada serie de Antena 3. La adaptación a la pequeña pantalla del libro de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia llegó cargada de palabras y expresiones como 'cara de cona' o el popular 'carallo'. El 'galego' estuvo también presente en su sintonía. Quien fuera líder de Los Piratas, el vigués Iván Ferreiro, compuso, por primera vez en gallego, el tema principal que ilustra la trayectoria vital de Sito Miñanco y de muchos otros que cambiaron la pesca por el tráfico de drogas. Un viaje, mecido por las salvajes olas del mar, que se resume en esta estrofa: «O que teño que facer para non ter que ir ao mar, sobre peixe que vender e fariña para amasar».

'My life is going on', Cecilia Krull La casa de papel

Vídeo. El 'opening' de 'La casa de papel'.

La serie que vio la luz en Antena 3 y que, gracias a su salto a Netfix, se transformó en un fenómeno mundial y en la ganadora del Emmy internacional al mejor drama, regresa este mes de julio con su tercera temporada. El asalto ficticio a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre permanece indisolublemente unido a Cecilia Krull. La potente voz de esta cantante madrileña de jazz ha dado la vuelta al mundo gracias a los millones de reproducciones que ha obtenido su tema. No resulta extraño, por tanto, que la canción de cabecera de 'La casa de papel' (2017) se haya convertido en uno de los 'singles' que más se han versionado por los fans, como atestiguan las innumerables adaptaciones que pululan por las redes sociales. Su 'My life is going on', compuesto junto a Manel Santisteban, está parcialmente inspirado en el personaje de Tokio (Úrsula Corberó).

'La verdad', Cecilia Krull El accidente

Vídeo. El 'opening' de 'El accidente'.

La versátil Cecilia Krull reaparece en escena con 'La verdad', el tema principal de 'El accidente' (2017). Su hipnótica voz y su exquisito gusto vuelven a ponerse de manifiesto en la cabecera de esta producción de Globomedia para Telecinco, protagonizada por Quim Gutiérrez, Inma Cuesta, Berta Vázquez y Eusebio Poncela. La oportunidad de interpretar el tema le llegó también junto al compositor Manel Santisteban, de quien es una estrecha colaboradora desde que ambos trabajaron juntos en la banda sonora del filme 'Tres metros sobre el cielo'.

'Falling in Love', Alba Llibre y Arletis García 'Velvet' y 'Velvet colección'

Vídeo. El 'opening' de 'Velvet'.

La banda sonora de 'Velvet' (2013) se hizo tan popular como la propia serie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría. La elección de 'Falling in love' y el resto de temas que ponían la nota musical a cada capítulo fueron todo un acierto que, además, le confirieron a esta producción una personalidad propia. No en vano, la música fue un factor muy importante en este serial. Alba Llibre es la autora y cantante de la canción de la cabecera; tema que fue adaptado por Lucio Godoy, compositor de la banda sonora. En este caso, jugaron con la música de los sesenta. Cuando la serie finalizó su andadura en Antena 3 renació en Movistar+ como 'Velvet Colección' (2017). En el canal de pago, los nuevos títulos de crédito contaron con una versión del tema que esta vez cantó Arletis García.

'Agnus Dei', Cecilia Krull, Mala Rodríguez Vis a vis

Vídeo. El 'opening' de 'Vis a vis'

Volvemos a hablar de Cecilia Krull. La artista madrileña escribió la letra e interpretó 'Agnus Dei' (Cordero de Dios, en latín), el tema principal de 'Vis a vis' (2015), compuesto también por Manel Santisteban. El título alude, en este caso, al personaje de Maca (Maggie Civantos); ya que, al arrancar la historia, ella es la sacrificada: ingresa en prisión para pagar los pecados cometidos por otros. Esta poderosa canción sintetiza el suspense y el misterioso ambiente que rodea al 'thriller' carcelario estrenado en Antena 3. Tras la emisión de las dos primeras temporadas, la cadena decidió no renovarla. Fox Expaña salió al rescate del proyecto y produjo la tercera y cuarta entregas para regocijo de los fans. Precisamente, en el penúltimo capítulo del serial, emitido a principios de 2019, la prisión de Cruz del Norte fue el escenario donde se presentó la versión urbana del tema oficial, que incorporó la voz de Mala Rodríguez.

'Pero si tú no estás', Mai Meneses (Nena Daconte) La fuga

Vídeo. El 'opening' de 'La fuga'

'La Fuga' (2012) narraba la historia de amor y superación de obstáculos de Anna (María Valverde) y Daniel (Aitor Luna), una pareja separada nada más casarse cuando él fue detenido por motivos ideológicos y trasladado a una prisión habilitada en una antigua plataforma petrolífera en el mar. La cantante y compositora Mai Meneses, más conocida como Nena Daconte, escribió la letra e interpretó 'Pero si tú no estás', el tema central de esta ficción futurista de Telecinco. La cantante madrileña colaboró con Jeansy Aúz, autor de la banda musical.

'Vive cantand0', Roko Vive cantando

Vídeo. El 'opening' de 'Vive cantando'.

Tras ganar la segunda edición de 'Tú cara me suena', Roko fue la elegida para poner su voz en la cabecera de 'Vive Cantando' (2013) a un tema compuesto por David Ascanio. Una canción pegadiza con aquel «hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? Así son las cosas del barrio…». En ese distrito de La Gloria se ubicaba 'La Bamba', un karaoke en el que los vecinos desahogaban sus penas en compañía y con mucha música. La artista andaluza interpretó también a una camarera del local llamada Lucía, en el que fue su debut como actriz.

'Elixir', Zeno & The Stoics Doctor Mateo

Vídeo. El 'opening' de 'Doctor Mateo'.

'Elixir', del grupo madrileño Zeno and The Stoics, fue la canción elegida para convertirse en el tema principal de 'Doctor Mateo' (2009), la popular serie de Antena 3 protagonizada por Gonzalo de Castro y Natalia Verbeke. Ese tema, en inglés, formaba parte de su primer disco de estudio, 'Cosmic Catastrophe' (2008).

'Física o Química', Despistaos, El sueño de Morfeo y Angy Fernández Física o Química

Vídeo. El 'opening' de 'Física o química'.

Tema pop, pegadizo y vibrante el que acompañaba al 'opening' de 'Física o Química' (2008); heredera de 'Al salir de clase'. El grupo Despistaos fue la voz de la cabecera de la popular serie juvenil durante tres temporadas. En los capítulos estrenados en 2010 fueron El sueño de Morfeo y Angy Fernández, que también actuaba en la ficción, quienes tomaron el testigo en la sintonía.

'Aquí no hay quien viva', Vocal Factory & Junior Míguez | 'La que se avecina', Big Bang Boka 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'

Vídeo. El 'opening' de 'Aquí no hay quien viva'.

La canción del grupo Vocal Factory contribuyó, sin lugar a dudas, a crear el estilo y la personalidad de 'Aquí no hay quien viva' (2003), la icónica y exitosa serie de Antena 3. La popular pieza, cantada a capela, caló en la audiencia, que todavía hoy es capaz de tararear el estribillo. En su tercera temporada, el rapero Junior Míguez intervino también en el tema que resumía la esencia de la comunidad de vecinos de Desengaño 21. Desde abril de 2007, Telecinco emite su adaptación, 'La que se avecina', que cuenta con gran parte del equipo técnico y artístico de ANHQV. El grupo Big Bang Boka, integrado por miembros de la ya desaparecida Vocal Factory, fueron los elegidos para cantar el tema principal de la cabecera; también a capela, que introduce las aventuras y desventuras de los residentes en la urbanización 'Mirador de Montepinar'.

'Te falta veneno', Edurne 'Yo soy Bea'

Vídeo. El 'opening' de 'Yo soy Bea'.

Fue la serie que amenizó las tardes de Telecinco durante más de tres años. ¿Quién no se acuerda de ese 'Te falta veneno' con el que media España se preparaba para escuchar esas conversaciones entre don Álvaro y Bea, su tímida e insegura secretaria, y los líos infinitos que se sucedían en la redacción de Bulevar 21? La elegida para entonar el tema principal de 'Yo soy Bea' (2006), la exitosa adaptación de la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea', fue Edurne; en uno de sus primeros trabajos tras abandonar la academia de 'Operación Triunfo 4'. La letra de la canción alude a la valentía de la que carecía la protagonista para afrontar las situaciones complicadas que se le presentaban en su vida.

'Nada que perder', Pignoise 'Los hombres de Paco'

Vídeo. El 'opening' de 'Los hombres de Paco'.

Paco Tous, Pepón Nieto, Michelle Jenner, Hugo Silva, Mario Casas y compañía aparecían cada semana en la pantalla de Antena 3 como parte del extenso reparto de 'Los hombres de Paco' (2005). Los creadores de esta ficción, que permaneció cinco años en antena, contaron con, por aquel entonces, unos desconocidos Pignoise para interpretar su tema de cabecera. La banda liderada por Álvaro Benito publicó el single 'Nada que perder', una adaptación del 'Ahora sé que estás' del donostiarra Mikel Erentxun. Fue un temazo que les lanzó a la fama. Como curiosidad, cabe recordar que el grupo madrileño aparecía con frecuencia en la serie, incluso como personajes secundarios que ensayaban o daban sus conciertos en el local donde se reunían los protagonistas.

'Que nadie me levante la voz', Bebe Aída

Vídeo. El 'opening' de 'Aída'.

'Aída' (2005), uno de los grandes éxitos de la historia de Telecinco, llegó a nuestras vidas como el 'spin-off' de '7 vidas'. Durante diez temporadas, los espectadores conectaron con ella y los vecinos más locos de Esperanza Sur, el barrio donde la protagonista, una deslenguada limpiadora, exalcohólica y madre de dos hijos, salía adelante como buenamente podía. La historia de esta luchadora interpretada con maestría por la gran Carmen Machi quedaba resumida en el popular 'Que nadie me levante la voz', sintonía cantada por Bebe, que la escribió junto a Carlos Jean.

'Amar en tiempos revueltos' y 'Volver a comenzar'; Mónica Molina y Nuria Fergó | 'Amar es para siempre', Diana Navarro y David Bustamante 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre'

Vídeo. El 'opening' de 'Amar en tiempos revueltos'.

'Amar en tiempos revueltos' (2005), una telenovela ambientada en la guerra civil española, la posguerra y los primeros años del franquismo, ocupó las sobremesas de TVE durante siete años. Mónica Molina y Nuria Fergó fueron las encargadas de interpretar sus dos sintonías: la clásica 'Amar en tiempos revueltos', compuesta por Noel Molina, y 'Volver a comenzar'. En 2012, se rompió el acuerdo que mantenían la productora y la cadena. Esta circunstancia provocó el final de la ficción y la creación de una suerte de 'spin-off' o serie derivada titulada 'Amar es para siempre', que emite Antena 3 desde enero de 2013. Las nuevas voces de su sintonía han sido las de Diana Navarro y David Bustamante.

'Uno más uno son siete', Fran Perea Los Serrano

Vídeo. El primer episodio de 'Los Serrano'.

Ya han pasado más de tres lustros desde que 'Los Serrano' (2003) debutaron en la pequeña pantalla. Con su estreno, llegó la fama para uno de sus protagonistas, un jovencísimo Fran Perea. El actor malagueño popularizó también su sintonía: 'Uno más uno son siete'. Se trataba de una versión del tema 'Grandes éxitos' de Mikel Erentxun, que el cantautor guipuzcoano adaptó para la serie. El excantante de Duncan Dhu fue demandado por plagio en 2005 por la banda británica The Lighting Seeds. Ian Broudie le acusó de haber elaborado los temas sobre el estribillo de su exitoso 'Pure'. Cuatro años después la demanda fue desestimada. La canción acompañó al sueño eterno de Antonio Resines durante toda la emisión de la ficción de Telecinco, que se prolongó durante ocho temporadas.

'Ana y los 7', José María Cano Ana y los 7

Vídeo. El 'opening' de 'Ana y los 7'.

Ana, una 'showgirl' que trabaja en un club de 'striptease', sueña con triunfar en el mundo del espectáculo. Por esos juegos del destino, termina en casa de Fernando, un banquero viudo y con siete hijos, donde la confunden con la nueva niñera. A partir de ese momento, llevará en secreto una doble vida. Ese era el punto de partida de 'Ana y los 7' (2002), serie basada en una idea original de Ana Obregón que fue todo un éxito de audiencia desde su estreno. El autor e intérprete de la canción principal es José María Cano, un tercio de los legendarios Mecano.

'Cuéntame', Ana Belén y David San José, Pitingo, Rosario Flores, Alejo Stivel, Estrella Morente y Josemi Carmona, Miguel Bosé, Los Secretos, Miguel Ríos y Ana Torroja Cuéntame

Vídeo. Evolución de las cabeceras de 'Cuéntame'.

'Cuéntame' (2001) es un clásico entre los clásicos; uno de los mayores y más longevos éxitos de la televisión española. El tema original compuesto por José Luis Armenteros, y popularizado a finales de los sesenta por Fórmula V, ha sido objeto de numerosas versiones por parte de una decena de cantantes y grupos a lo largo de las veinte temporadas en las que los espectadores han visto el retrato y la evolución de España a través de las vivencias de la familia Alcántara. Ana Belén y su hijo David San José interpretaron la primera versión en clave pop de la canción; la que más ha quedado fijada en el imaginario colectivo. Lo hicieron durante nueve temporadas (2001-2008).

La sintonía cambió en la décima entrega con Pitingo. La suya fue la primera de las tres versiones flamencas que ha tenido hasta ahora la producción de TVE. Las otras dos llegarían de la mano de Rosario Flores (temporada 11) y de la cantaora Estrella Morente, que colaboró con Josemi Carmona, en la 13. Entre ambas, se coló el toque roquero de Alejo Stivel (12). En la 14ª temporada, la ficción se adentraba en los años ochenta. Para interpretar el tema se eligió a Miguel Bosé, uno de los iconos ochenteros por antonomasia. Las dos siguientes (15 y 16) fueron Los Secretos los encargados de reinterpretarla. Pasaron así del 'Déjame' al 'Cuéntame'. El rock & roll de Miguel Ríos ilustró la cabecera de las entregas 17, 18 y 19; mientras que Ana Torroja ha sido la voz de la temporada número 20. Ésta arranca en 1989, año en el que la vocalista de Mecano era uno de los símbolos musicales del país.

'Siete vidas', Emilio Aragón, Raimundo Amador y El Canto del Loco 7 vidas

Vídeo. El 'opening' de '7 vidas'.

«¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje?», cantaba Emilio Aragón en la sintonía de '7 vidas' en sus primeras temporadas (1999-2002). La ficción, que juntó en la pantalla 'amiga' de Telecinco a Toni Cantó y Willy Toledo, marcó todo un hito en la ficción española. ¿El motivo? Fue la primera serie que se grabó con público en directo y apostó por introducir elementos teatrales. La pionera de las 'sitcom' en España contó con la colaboración de otros dos artistas muy distintos para reinventar la famosa sintonía compuesta por Emilio Aragón: Raimundo Amador (2002-2004) y El Canto del Loco (2004-2006).

'Nada es para siempre', Cómplices Nada es para siempre

Vídeo. El 'opening' de 'Nada es para siempre'.

'Nada es para siempre' (1999) fue la respuesta de Antena 3 a la popular 'Al salir de clase' que había lanzado con gran éxito Telecinco. El título de esta serie juvenil, un 'remake' de la telenovela venezolana 'A todo corazón', se correspondía con el de la melancólica canción del dúo Cómplices, elegida como tema principal. Entre su extenso reparto, destacó Daniel Diges que, muchos años antes de competir en Eurovisión con su 'Algo pequeñito', encarnó aquí al carismático 'Gato'.

'No te fallaré', Greta y los Garbo, Los lunes que quedan Compañeros

Vídeo. El 'opening' de 'Compañeros'.

'No te fallaré' fue todo un himno generacional para la legión de seguidores que acumuló 'Compañeros' (1998-2002) durante su singladura televisiva. Aquella simple frase fue una suerte de mantra, lema y toda una declaración de intenciones para Quimi, Valle y todos sus colegas del colegio Azcona. Aquel «compañeros del trabajo, de la vida y del amor» al que aludía la canción, compuesta por Daniel Sánchez de la Hera, era la perfecta síntesis de la ficción juvenil de Antena 3. El primer grupo en ponerle voz al tema de cabecera de la serie -cuyo éxito fue de tal calibre que, por momentos, llegó a ser tan vista como 'Médico de familia'- fue Greta y los Garbo (1998-1999). Después, le cedieron el testigo a Los lunes que quedan.

'Menudo es mi padre', el Fary Menudo es mi padre

Vídeo. El 'opening' de 'Menudo es mi padre'.

Hubo un tiempo en el que El Fary llegó a ser el actor televisivo más cotizado de España. Sí, como lo leen. Ocurrió en 1996, con el estreno de 'Menudo es mi padre', una de las series más vistas del país, creada a su medida. La ficción, protagonizada por el rey de la copla pop, sacudía cada semana los audímetros con más de un 30% de audiencia. La clase trabajadora, representada en ese Fary que retomaba en la ficción su antigua profesión de taxista, la vida del barrio y las vicisitudes de una familia obrera atraparon la atención de millones de espectadores que se preparaban para un nuevo drama cada vez que sonaban estos versos en la intro: «Ya está amaneciendo, la noche se va. El sol en el cielo, llamándome está. Y salgo a la calle para comenzar, la lucha diaria en la gran ciudad».

'Juncal', Vainica Doble Juncal

Vídeo. El 'opening' de 'Juncal'.

Vainica Doble, el dúo integrado por Carmen Santonja y Gloria Van Aerssen, compuso esta canción para 'Juncal' (1989), miniserie que Jaime de Armiñán dirigió para TVE. Esta producción, ambientada en el mundo de los toros, dentro y fuera de la plaza, estuvo protagonizada por un grande, Paco Rabal. El actor murciano dio vida al torero José Álvarez Juncal, un pícaro y simpático truhán que vio truncada su carrera en los ruedos por una grave cogida. Como no podía ser menos, la sintonía fue un pasodoble dedicado a la figura del matador.

'Tristeza de amor', Hilario Camacho Tristeza de amor

Vídeo. El 'opening' de 'Tristeza de amor'.

La pegadiza sintonía de 'Tristeza de amor' la compuso e interpretó Hilario Camacho para esta historia (1986); ambientada en un programa nocturno de una emisora radiofónica, cuya sede se situaba en Madrid; curiosamente, en la ya desaparecida Torre Windsor. Este melancólico tema se hizo muy popular entre la audiencia de esta ficción, protagonizada por Alfredo Landa y Concha Cuetos, que gozó de una enorme popularidad a mediados de los ochenta. Otro dato: fue la primera serie de televisión en España grabada íntegramente en vídeo.

'Soy un gnomo', Patxi Andión David, el gnomo

Vídeo. El 'opening' de 'David, el gnomo'.

«Nadie es mejor por ser más grande», decía un rótulo en la cabecera de 'David, el gnomo', la serie de dibujos animados que TVE emitió por primera vez en 1985. Esta fue una de las coproducciones internacionales en las que tomó parte la cadena pública y que amenizaron las tardes de los niños de esa 'generación EGB' que crecieron en los ochenta. En ella, se narraban las aventuras en el bosque de David, su mujer Lisa, el zorro Swift y los trolls. Desde una faceta educativa, sus creadores buscaban transmitir a los más pequeños unos valores más respetuosos con el medio ambiente. Así, se abordaban temas como la ecología, la justicia o la amistad. La voz de David en todas las canciones era de Jorge E. Gómez. Patxi Andión interpretó el tema principal.

'La vuelta al mundo de Willy Fog', Mocedades La vuelta al mundo de Willy Fog

Vídeo. El 'opening' de ''La vuelta al mundo de Willy Fog'.

Otro momento para la nostalgia es el que nos regala la sintonía de 'La vuelta al mundo de Willy Fog' (1983), inspirada en la obra de Julio Verne. Como 'David, el Gnomo', estos dibujos fueron también producidos por BRB Internacional, una compañía española que acumula más de 40 años de éxitos en la animación. La serie sigue las aventuras por el planeta del refinado y excéntrico caballero inglés, su mayordomo Rigodón, su amigo Tico y la princesa Romy. Sus peripecias y tribulaciones cruzaron fronteras y marcaron a varias generaciones. Su popular banda sonora fue, además, todo un lujo. Sus creadores ficharon a Mocedades, que pusieron sus voces al servicio del pegadizo tema principal. Además, interpretaron más canciones de la serie animada que se materializaron en un vinilo, el decimoquinto trabajo discográfico del grupo vocal. Ése fue también el último disco de estudio que contó con los seis miembros históricos de la formación.

'Quijote Sancho', Botones Don Quijote de la Mancha

Vídeo. El 'opening' de 'Don Quijote de la Mancha'.

La adaptación animada de la obra más universal de Miguel de Cervantes, estrenada en 1979, tuvo una inconfundible sintonía que, a buen seguro, los integrantes de la 'generación EGB' recuerdan sin pestañear. El gran Juan Pardo fue quien compuso 'Quijote Sancho', el tema principal de la serie, en la que dos inmensos actores, Fernando Fernán Gómez y Antonio Ferrandis, ponían la voz al hidalgo manchego y a su fiel escudero, respectivamente. Lo cierto es que no se escatimaron medios. La ficción, que despertó el interés de decenas de televisiones extranjeras, contó con un presupuesto que rondó los 400 millones de las antiguas pesetas (unos 2,4 millones de euros). Fue toda una superproducción para la época. Los elegidos para interpretar la canción principal, 'Don Quijote y Sancho', fueron el grupo infantil Botones, formado por los hermanos José Andrés y Juan Pedro Aparicio. Ambos eran del mismo barrio que Los Pecos.