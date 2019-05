No habrá segunda temporada de 'Arde Madrid' Inma Cuesta y Paco León, en 'Arde Madrid'. / Jorge Fuembuena A pesar de ser renovada por Movistar+ pocos días después de estrenarse, Paco León ha anunciado que la serie no tendrá continuidad «por cuestiones personales y profesionales» IKER CORTÉS Madrid Viernes, 3 mayo 2019, 13:15

«Esto no ha sido nada fácil, pero valorando cuestiones personales y profesionales, los creadores de 'Arde Madrid' hemos decidido no hacer segunda temporada». De esta forma ha anunciado el director y actor Paco León que la serie que contaba las andanzas de Ava Gardner en la España franquista no tendrá continuación. La noticia sorprende porque Movistar+ había anunciado la renovación de este proyecto pocos días después de estrenar su primera tanda de ocho episodios y se supone que el equipo conformado por León y su esposa, Anna R. Costa, andaba ahora trabajando en los guiones de la segunda temporada.

Desarrollada en un exquisito blanco y negro, la serie se estrenó el 8 de noviembre del pasado año y contaba la historia de Ana Mari (Inma Cuesta), una solterona coja, franquista e instructora de la Sección Femenina que recibe el encargo de ir a trabajar de criada a casa de Ava Gardner (Debi Mazar) con la intención de espiarla. Para ello tiene que fingir estar casada con Manolo (Paco León), un buscavidas que se convertirá en el chófer de la actriz americana. El humor impregnaba una trama llena de recovecos y matices interesantes que reflexionaba sobre aquella España bicolor.

León ha agradecido a Movistar+ el apoyo al proyecto así como el haber respetado una decisión que se antoja difícil e inesperada. En un segundo tuit, el cineasta ha recordado que la serie ha cosechado numerosos premios y ha sido una de las más vistas de la plataforma de pago, además de «un orgullo para todos los que hemos trabajado en ella». «'Arde Madrid'», ha continuado, «terminará siendo lo que se pensó en origen: una miniserie. Una miniserie histórica en varios sentidos». El sevillano acaba su mensaje con un anhelo: «Ojalá el espíritu de Ava nos acompañe en otros proyectos y nos inspire para crear con libertad y corazón».

No fue fácil para los creadores poner en pie la serie. A juzgar por las entrevistas posteriores, las discusiones entre ambos fueron importantes durante el desarrollo de la primera temporada y puede que algo de ello haya llevado a tomar esta decisión. Hace un par de meses Costa explicaba que «a nivel personal» había tenido «muchos disgustos». «Todos los titulares eran 'la serie de Paco León' y yo decía: 'Un momento, pero si este proyecto es más mío que de nadie'. Entiendo que él tiene mucho tirón; no conozco a nadie que no le guste Paco y todos los periodistas pedían hablar con él. Es un valor seguro; pero he sentido que no se me daba el lugar que me correspondía y que se estaba cometiendo una injusticia conmigo. Hemos tenido muchas discusiones por ese motivo», revelaba. Para muestra, un dato. «Creo recordar que fueron unas 170 entrevistas con foto las que se realizaron durante la promoción. En la mayoría, salió él solo; en una aparecí yo con él y el resto las hizo él con las protagonistas»

En esa misma entrevista, Costa explicaba que escribía a contrarreloj los seis capítulos de la nueva temporada. «El rodaje de '55 días en Pekín' vertebra la historia, que empezamos a rodar a finales de septiembre», avanzaba. «Repetimos como dúo, aunque esta vez nos hemos puesto unas pequeñas normas para evitar discutir por diferencias creativas. La última palabra en la dirección la tendrá Paco, mientras que yo tomaré la última decisión en lo que al guion se refiere», subrayaba Costa. Ya no será así.