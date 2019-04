Viaje por la España de los Siete Reinos Un recorrido por todos los lugares de la península que han acogido el rodaje de 'Juego de tronos' GABRIEL CUESTA Jueves, 25 abril 2019, 08:37

Enfunden su espada, ajústense la armadura y revisen sus provisiones. Comienza un largo viaje por los lugares de España que se han convertido en los Siete Reinos. Sevilla, Euskadi, Cáceres, Girona... Desde la imponente fortaleza de Rocadragón hasta los Jardines de Poniente. Más de una quincena de espectaculares parajes de la península ibérica han sido escenario de sangre derramada, meticulosos traiciones e inesperadas alianzas.

La lucha por el Trono de Hierro, que ha enganchado a millones de espectadores en el mundo, también ha resultado ser una poderosa puesta en valor del gran patrimonio cultural presente en toda España y un motor para el turismo en esos lugares. Arranca el viaje. Seguimos los pasos de los protagonistas de 'Juego de tronos' por la península:

CUIDADO: A PARTIR DE AQUÍ, ¡SPOILERS!

Sevilla | Temporada 5 Osuna baila con dragones

La actriz Emilia Clarke, junto a los extras en Osuna.

'Juego de tronos' puso por primera vez un pie en España para grabar algunas escenas de su quinta temporada. La plaza de toros de la pequeña localidad de Osuna, construida en 1904 y a 91 kilómetros de Sevilla, presenció el asedio de la ciudad de Meereen por la alianza de esclavistas, que habían maquinado un complot para asesinar en la fosa de Daznak a una Daenerys Targaryen que de aquella gobernaba la ciudad. Los enmascarados irrumpieron durante la celebración de un combate en las arenas, en realidad obra del arquitecto Aníbal González, y Drogon acudió al rescate de la khaleesi, que huyó para salvar su vida. Y dio fin a la revuelta de los Hijos de la Arpía.

'The dance with dragons', así se llama el noveno capítulo de la quinta temporada, marcó un antes y un después en Osuna. El episodio fue visto por 7,14 millones de espectadores estadounidenses durante su primera emisión. Casi nada. 'Juego de tronos' reactivó el turismo de la localidad. Los fans comenzaron a visitar un pueblo que no desperdició la fama del Trono de Hierro. Además de la creación de menús temáticos de las series en los bares, se inauguró 'El Salón de Hielo y Fuego', una exposición mostrando cómo vivió el pueblo durante los 17 días de un rodaje al que se presentaron 86.000 personas para las 500 plazas que había disponibles.

Temporada 5 Córdoba se convierte en Volantis

El puente romano de Córdoba, en la serie.

La aparición del puente romano de Córdoba en las temporadas 5 y 6 fue casi un abrir y cerrar de ojos. La estructura, alargada por animación 3D en la ficción, une las dos áreas de la ciudad libre de Volantis a través de Rohyne. Allí los hermanos de las Isla del Hierro, Yara y Theon Greyjoy, pretenden reunirse con Daenerys Targaryen para solicitar su apoyo en la venganza contra su tío Euron. También conocido en la realidad como 'el puente viejo', fue el único puente de la ciudad hasta el siglo XX.

Sevilla | Temporada 5 Dorne, el Al-Andalus de los Siete Reinos

El Alcázar de Sevilla se convirtió en Dorne.

Cuentan que George R. R. Martin se inspiró en Andalucía para imaginarse los parajes de Dorne, el reino más meridional de Poniente. El Alcázar de Sevilla casi no necesitó retoques digitales para recrear los Jardines de Agua. En ellos fermentó el odio de la casa Marttel a los Lannister. Ellaria Arena torcía el gesto cada vez que veía pasear por este precioso lugar a Myrcella Baratheon después de que La Montaña asesinara a su amante, el príncipe Oberyn Martell, en Desembarco del Rey.

Por este palacio mudéjar pasearon los monarcas Alfonso X, Pedro I o los Reyes Católicos. Las cámaras de HBO captaron las mejores vistas del Estanque del Grutesco, el Jardín de las Damas, el Jardín del Laberinto, los Jardines del Cenador de la Alcoba o los baños de Doña María. En el Salón de los Embajadores, bajo su cúpula dorada del siglo XV, transcurre la escena en la que Jaime Lannister es llevado ante el rey de Dorne tras su intento fallido de rescatar a Myrcella, finalmente asesinada por Ellaria Arena.

Almería | Temporada 6 La Alcazaba toma el relevo de el Alcázar

La Alcazaba de Almería se convirtió en Sunsepear.

Seguimos en Dorne en este salto a la sexta temporada. El Alcázar de Sevilla dio paso a La Alcazaba de Almería. De los Jardines del Agua, a Sunsepear, la capital del reino de la casa Martell. Allí Varys 'la araña' se reunió en nombre de Daenerys con Ellaria Arena y Olenna Tyrell tras el atentado con fuego valyrio orquestado por Cersei. Entre las paredes de una de las mayores ciudadelas árabes de la Península, construida por Abderramán III, unen fuerzas contra la reina.

Temporada 6 La ciudad libre de Peñíscola

Peñíscola, como la ciudad libre de Meereen.

Al igual que Osuna, las calles de Peñíscola se disfrazaron de la ciudad libre de Meereen. Tyrion y Varys se pasearon por el parque de la artilleria, la calle mayor, el portal fosc, el paseo de la ronda y la plaza de Santa María. Una conversación en la que abordaban la delicada situación que tenía el enano por delante. Porque Daenerys le dejó a su cargo el gobierno de la ciudad después de verse obligada a huir por la revuelta de los Hijos de la Arpía. HBO vio en su fortificación y la muralla renacentista una ambientación idónea para reproducir Meereen con un aroma a la Edad Media.

Almería | Temporada 6 La rendición de la Torre de Mesa Roldán

La Torre de Mesa Roldán.

Sobre el Cabo de Gata se rodó el gran final de la sexta temporada. La Torre de Mesa Roldán fue el escenario donde Daenerys plantó cara a los amos esclavistas y antiguos dueños de Meereen, que habían acosado la ciudad libre para reclamarla como suya. «Venimos a discutir vuestra rendición, no la mía», amenazó la khaleesi acompañada por Tyrion. «Mi reinado solo ha empezado». Los tres dragones acabaron con la flota invasora en un periquete. El poder de los Targaryen había quedado más que demostrado en esta torre artillada de finales del siglo XV, puesa en pie en época de los piratas berberiscos.

Hay quien remonta su legado al siglo IX, cuando Abderramán II trataba frenar a los vikingos. La torre actual se erigió en el siglo XVIII y durante un tiempo llegó a ser un rudimentario faro. Está considerado bien de interés cultural.

Almería | Temporada 6 Chorrillo Dothrak

El desierto almeriense fue ideal para reproducir Vaes Dothrak.

El desierto almeriense resultó ideal para reproducir Vaes Dothrak, la cuna de los temibles Dothraki. Allí, donde viven las viudas de los reyes, es llevada Daenerys. La khaleesi no se amilanan en el arenoso Mar Dothraki (el Desierto de Tabernas) y se enfrenta al consejo de guerreros, haciendo saltar por los aires el centro de reunión.

El Chorrillo, en la Sierra Alhamilla, es un punto espectacular dentro de un sistema montañoso declarado paraje natural desde hace más de 25 años. Encinas, jabalíes, zorros, ginetas, búhos... Enriquecen la biodiversidad de un lugar declarado Zona de Especial Protección para las Aves. Este desierto no ha dejado indiferente a las grandes producciones de Hollywood. 'Exodus', 'Indiana Jones', 'La Última Cruzada' y 'La muerte tenía un precio' posaron sus cámaras en este árido terreno antes que HBO.

Cataluña | Temporada 6 Canet del Mar (y del Cuerno)

El castillo de Santa Florentina, convertido en la fortaleza de la Casa Tarly.

El precioso aspecto medieval del castillo de Santa Florentina, rodeado de verdes árboles, se convirtió en Colina Cuerno, la fortaleza de la Casa Tarly. Samwell regresa al hogar ancestral de su familia junto a Eli y su bebé asegurando que es su hijo bastardo y ella su amante. La llegada del actor británico John Bradley-West y el equipo de producción disparó las visitas a esta preciosa construcción edificada sobre una villa romana. Y los comercios de la zona comenzaron a vender souvenirs de 'Juego de tronos'. Este 'domus' fue un núcleo urbano y zona de producción vinícola. En el siglo XI, el edificio se convirtió en una masía fortificada para combatir las incursiones piratas.

Temporada 6 El Gran Septo de Girona

La catedral de Girona se convierte en el Gran Septo de Baelor.

La esencia medieval de Girona se fraccionó entre Poniente, Westeros y Essos. Su belleza ha cautivado a la superproducción de HBO, que apostó fuerte por la localidad catalana para la sexta temporada. Pocos lugares pueden presumir aparecer en ocho de los diez episodios. ¿La razón? La magia del casco antiguo y sus calles. Por ellas, Arya Stark vivió en Braavos el duro entrenamiento de Jaqen H'ghar y los hombres sin rostro. En la calle Bisbe Josep Cartaña es donde pide limosna estando ciega, en la plaça dels Jurats presencia la obra de teatro en la que descubre qué les ha pasado al resto de miembros de su familia, el passeig arqueològic se convierte en el mercado de la ciudadela y por la pujada de Sant Domènech y los baños árabes Arya huye perseguida por la niña abandonada hasta que es apuñalada en el puente de Galligants.

Saltamos hasta Desembarco del Rey, la capital de Poniente. Por las calles del Barri Vell, se puede ver a Jaime Lannister a lomos de su caballo para salir de la ciudad y guiar a las tropas Tyrrel. La catedral de Girona se convierte en el Gran Septo de Baelor, donde el Gorrión Supremo consigue el apoyo de Margaery y Tommen. La reina pudo evitar el camino de la vergüenza que había sufrido en la anterior temporada Cersei Lannister por las calles de Dubrovnik. Una escena que curiosamente preocupó al arzobispado de Girona, que mostró su aprobación al rodaje al saber que no habría desnudos como en el de Croacia. ¿Recordáis la campana que sale disparada en la gran y maquiavélica explosión del Gran Septo? Justo en la catedral cayó hace siglos otra en el mismo lugar que donde cae en la serie. ¿Casualidad?

Y una última parada en la biblioteca de Antigua, o mejor dicho, en el monasterio de Sant Pere de Galligats. Este centro de cultura de los monjes copitas es en la serie el epicentro de saber de los grandes maestres de Poniente. La llegada de 'Juego de tronos' a Girona disparó el tráfico de turistas en un 76% , según datos de Tripadvisor. Como en tantos otros lugares, ya se realizan visitas guiadas por todos estos escenarios con el tour 'Game of Girona experience'.

Temporada 6 | Navarra El mar de las Bárdenas Reales

Así lucen las Bárdenas Reales en la serie.

Las Bárdenas Reales conforman 42.500 hectáreas de paisaje semidesértico, que muestra una apariencia árida y dura que también es ideal para reproducir el Mar Dorthraki. Allí Daenerys cocina a fuego lento su nueva alianza con estos guerreros nómadas. De caminar atada por ellos, tras haber conseguido escapar de Meereen, para ser entregada como regalo a Khal Moro, a ser puesta en libertad al ser viuda de Drogo y ser escoltada a Meereen a cambio de mil caballos. Consigue que el ejército dothraki le ayude a cruzar el Mar Angosto a pesar de que las viudas de otros khal están en su contra, ya que creen que debe permanecer de por vida en Vaes Dothrak.

Las Bárdenas Reales se encuentran en la depresión del Valle del Ebro, con un clima mediterráneo continental, que se traduce en lluvias escasas e irregulares, con una larga estación seca. Con la formación del Reino de Navarra, se consolidó como frontera de reinos cristianos y musulmanes, lo que explica que no pertenezca a día de hoy a ningún término municipal. En estas escenas, para las que hicieron falta más de 1.500 personas y 70 caballos con jornadas de rodaje maratonianas, se pueden reconocer la llamada Balsa de las Cortinas, la Bárdena Blanca, Piskerra, Sanchicorrota y el simbólico Castildetierra.

Guadalajara | Temporada 6 El secreto mejor guardado del Castillo de Zafra

El Castillo de Zafra es la Torre de la Alegría, en Dorne.

¿Alguien se imaginaría al principio de la serie que Guadalajara escondería el mayor secreto de 'Juego de tronos'? El Castillo de Zafra es la Torre de la Alegría, en Dorne, el lugar donde Bran descubre quién es realmente Jon Nieve: no su hijo bastardo, sino el de su hermana fallecida Lianna y Rhaegar Targaryen. El viaje del joven Stark al pasado junto al cuervo de los tres ojos desvela la promesa de Ned Stark de proteger a Nieve. El supuesto bastardo podría reclamar el Trono de Hierro.

«El escenario era un lugar absolutamente irreal, parecía un decorado, y desde allí veías esas extensiones, como si estuvieras en las llanuras de África, me pareció el sitio más increíble en el que imaginaría que podría trabajar», confesó en una entrevista Isaac Hempstead-Wright, actor que encarna a Bran Stark. Su entorno despoblado en la Sierra de Caldereros tiene magia. Existe la teoría de que esta fortificación se levanta sobre una construcción árabe anterior. Pero fue en el siglo XII, con los Condes de Lara, cuando coge su forma actual. Estaba destinado a ser un castillo invencible, a pesar de no ser de gran tamaño, ya que se necesitaba muy poca gente para ser defendido y, por tanto, no era necesario contar con muchas provisiones.

Algo que se cumpliría, porque el castillo de Zafra nunca sería conquistado a pesar de erigirse en una época (siglo XIII) donde los saqueos eran el pan nuestro de cada día. Sería el paso del tiempo y el abandono quienes le dejaran en ruina. Hoy en día parece que su torre más alta está sujeta milagrosamente sobre una roca desde la que su muralla desciende haciendo una ola hacia la torre más pequeña.

Temporada 7 Estrategia y amor en la costa vasca

La ermiita de San Juan de Gaztelugatxe se convierte en un bastión en la serie.

El amor entre Jon Nieve y Daenerys se coció a fuego lento en la costa vasca. Sus sentimientos emergen a raíz de una alianza política contra los Lannister que tiene regusto a txakoli y sabor a un buen bacalao. Jon Nieve acude a Rocadragón, impregnado el olor a salitre de las aguas del Cantábrico donde los arrantzales se juegan la vida, para advertir del peligro de los Caminantes Blancos y tender la mano para que Invernalia estreche lazos con el imperio de la khaleesi. La emblemática y pequeña ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en la localidad vizcaína de Bermeo, se transformó gracias a la tecnología en este inexpugnable bastión. El imponente hogar de la familia con sangre de dragón tiene en la playa de Zumaia, en Gipuzkoa, su embarcadero natural con el precioso paisaje creado por los flysch, fruto de la erosión de formación rocosas que alternan capas duras y blandas.

Allí los recelos iniciales entre Jon y Daenerys se convierten en un respeto que desata la pasión. Con un papel clave de sus dos hombres de confianza respectivamente: Ser Davos y Tyrion Lannister. Ambos relajan la tensión desde la sombra y ayudan a que haya un entendimiento. Precisamente los actores pisaron la arena de la playa vizcaína de Muriola -en Barrika- para atracar en Desembarco del Rey. Con ellos llevan a un caminante blanco para demostrar a Cersei que el peligro es real y conseguir una tregua. No quieren que la amenaza más allá del muro juegue en su contra en la batalla por Poniente.

La proyección internacional de la ermita de San Juan de Gaztelugatxe desbordó las previsiones. Incluso la Diputación Foral de Bizkaia propuso limitar el acceso y comenzar a cobrar la visita a este enclave, ahora completamente masificado.

Córdoba | Temporada 7 Alto Jardín (del Río)

El castillo de Almodóvar fue la fortaleza de la Casa Tyrrel.

Jaime Lannister puso un pie victorioso en el castillo de Almodóvar, la fortaleza de la Casa Tyrrel, tras conseguir salir airoso de la batalla de Alto Jardín. ¿La recompensa? Tener ese ansiado cara a cara con Olenna y obligarle a morir envenenada. El actor Nikolaj Coster-Waldau quedó «asombrado del buen estado» de un castillo situado sobre una colina a 250 metros del río Guadalquivir y que data del siglo VIII. Incluso en él se organizan un tour de la serie, donde se pueden ver los fotogramas en el lugar donde fueron grabados. Sus entrañas, en las mazmorras, también fueron la prisión de Roca Casterley. En el casting participaron unas 1.500 personas, a las que se les exigía cierta experiencia militar y más de 1,7 metros de altura.

Temporada 7 El 'chapuzón' de Jaime Lannister en Cáceres

El centro histórico de Cáceres fue el escenario del paseo triunfal de Euron Greyjoy.

En el centro histórico de Cáceres se celebró el paseo triunfal de Euron Greyjoy con sus prisioneras hacia la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey. En la escena se pueden reconocer la plaza de Santa María, el Arco de la Estrella, la Torre de Bujaco, la Torre de los Púlpitos, la Cuesta de la Compañía y la Casa Palacio de los Becerra. Rincones que vivieron su particular y real Juego de Tronos en el siglo XV, cuando Isabel de Castilla y Juana la Beltraneja pugnaron por la corona en la Guerra de Sucesión Castellana, que venció la Reina Católica.

En las almenas del castillo de Trujillo, un baluarte histórico del califato de Córdoba que se eleva sobre el cerro Cabeza del Zorro, se puede ver a Jaime Lannister y Bronn del Aguasnegras observando al ejército rival en la gran batalla entre Lannister y Targaryen desde lo que es en la serie una de las murallas de Desembarco del Rey. El encarnizado choque entre los ejércitos fue grabado en el Parque Natural de Los Barruecos, Monumento Natural que esconde grandes piedras de granito esculpidas por el tiempo. El entorno de la charca del Barrueco de Arriba enmarcó uno de los momentos más decisivos de la temporada. ¿Quién no recuerda la imagen de Jaime Lannister hundiéndose en sus aguas?

Sevilla | Temporada 7 La 'fiesta' de Santiponce

El Anfiteatro de Itálica, en Santiponce, fue el mayor lugar de reunión de protagonistas de la serie.

Todo cambió radicalmente en Sevilla en tan solo un año. En la quinta temporada los Jaime Lannister y compañía podían pasearse tranquilamente por la capital andaluza durante el rodaje. En la sexta, a finales de 2016, los fans se agolpaban a las puertas del Hotel Alfonso XIII, ansiaban tanto una foto con sus ídolos que Daenerys o Cersei el trono de hierro. La paz y la tranquilidad se habían terminado. Las Atarazanas, el epicentro naval de la Corona de Castilla, se convirtieron en las mazmorras de la Fortaleza Roja, donde Qyburn enseña a Cersei la gran ballesta contra los dragones.

En esta segundo rodaje, en Sevilla estaban casi todos los actores principales salvo los hermanos Stark. Porque el Anfiteatro de Itálica, en Santiponce, fue el mayor lugar de reunión de protagonistas de la serie. En el último capítulo de la séptima temporada, todo ellos tratan de firmar una tregua en la lucha por el Trono de Hierro y combatir a los Caminantes Blancos. Esta estructura, construida en la época del emperador Adriano, es Pozo Dragón, lugar donde los Targaryen mantuvieron en cautividad a sus dragones hasta su desaparición. Es donde se ven las caras por primera vez Cersei Lannister y Daenerys Targaryen. También están presentes Jaime Lannister, la Montaña, Euron Greyjoy, el maestre Qyburn, Missandei, Jorah Mormont, Tyrion Lannister, Jon Nieve, Theon Greyjoy, Brienne de Tarth, Sandor Clegane (el Perro), Davos Seaworth y Bronn de Aguasnegras. Casi nadie faltó a la 'fiesta' en un yacimiento que estuvo cerrado un mes para preparar el escenario. Uno de los lugares donde se pudo guardar mejor los secretos del rodaje y que volverá a aparecer en la octava y definitiva temporada.