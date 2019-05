¿Qué sabemos de los spin-off de Juego de tronos? Un fotograma del cuarto episodio de la octava temporada de 'Juego de tronos'. George R. R. Martin asegura que son tres las series sucesoras de 'Juego de tronos' en desarrollo, si bien solo una cuenta con reparto y director para el piloto IKER CORTÉS Madrid Lunes, 13 mayo 2019, 17:28

'Juego de tronos' se acaba. Como si ustedes no lo supieran. Con el capítulo de este domingo, se pondrá fin a una serie que desde que se estrenó el 17 de abril de 2011 no ha hecho más que sumar adeptos hasta convertirse en la serie más exitosa del momento. Ocho temporadas después, HBO tiene complicado repetir el fenómeno y más si tenemos en cuenta que otras plataformas como Netflix o Amazon ya están trabajando en ficciones con la fantasía medieval como núcleo. Pese a todo, hace ya unos años, se anunció que la franquicia contaría con varios 'spin-off', otras historias ambientadas en el universo de 'Canción de hielo y fuego'.

Consciente de que la serie tiene los días contados, hace unos días, el autor de la saga, George R. R. Martin, explicaba en una entrada en su blog en qué estado se encuentran estas nuevas adaptaciones televisivas. Para empezar, a Martin no le gusta hablar de 'spin-offs' sino de «sucesoras de 'Juego de tronos' en desarrollo». Y dice, de hecho, que son cinco las series con las que ha estado trabajando HBO, de las cuales «tres están avanzando favorablemente», lo que significaría que dos de ellas finalmente no saldrán a la luz. Y va más allá: «La que se supone que no debo denominar 'La larga noche' se va grabar este año y las otros dos aún están en la fase de guionización, pero están también cerca de ello. ¿De qué tratan? No puedo decirlo. Pero quizás podáis escoger una copia de 'Fuego y Sangre' y sacar teorías». Cabe recordar que el último libro escrito por Martin relata la historia de los Targaryen y se ambienta unos trescientos años antes de los sucesos de 'Juego de tronos'.

Así las cosas, la historia del piloto de 'La larga noche' es del escritor y Jane Goldman, aunque la escritura del libreto está sólo acreditada a Goldman-, y al frente de su rodaje, que argumentalmente transcurre miles de años antes de los sucesos que tienen lugar en 'Juego de tronos', se colocaría el director S. J. Clarkson. Esta serie narraría «el descenso del mundo desde la dorada Edad de los Héroes hasta su época más oscura». Se sabe que, como 'The Witcher', el proyecto se rodará parcialmente en las islas Canarias y que ahondará en «los horribles secretos de la historia de Westeros, el origen verdadero de los Caminantes Blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Starks», según señala la sinopsis oficial.

Por si fuera poco, 'The Hollywood Reporter' desveló que actores como Naomi Watts -se sabe que su papel será el de una líder carismática que oculta un gran secreto- y Josh Whitehouse serán los protagonistas de una serie en la que también participarán Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah Georgie Henley, Alex Sharp y Toby Regbo.

¿Y con respecto a las otras dos series? El escritor señaló hace unos meses que sólo tenía un par de hojas escritas, aunque ahora señala que siguen avanzando así que podrían estar escribiéndose ahora mismo.