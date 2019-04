12 posibles candidatos al Trono de Hierro en el final de 'Juego de Tronos' Alianzas, enemistades, complots o tramas ocultas pueden decidir el ocupante final del trono de hierro MIKEL LABASTIDA Gráficos Viernes, 19 abril 2019, 00:13

«Cuando se juega al juego de tronos sólo se puede ganar o morir». La frase pronunciada por Cersei resume las preocupaciones de los fans de la producción de HBO en su última temporada. ¿Quién llegará a gobernar Poniente y quién perderá la vida en los cinco capítulos restantes? Alianzas o enemistades, experiencias vividas o casa a la que se pertenece juegan a favor o en contra de llegar a ocupar el trono de hierro. Estos son los candidatos en liza:

Jon Snow

Razones para conseguir el Trono:

1. Ha sido líder natural y ha ido ganando parcelas de poder allá donde ha estado: con los Stark, pese a ser un bastardo, en el Muro, en Invernalia y ahora junto a Daenerys.

2. Vio la crisis antes que nadie. Cuando todos le llamaban agorero él ya anunciaba que la amenaza -los Caminantes- llegaba de más allá del muro.

3. Ha resucitado. El último líder que hemos conocido en España que ha sido acuchillado por sus compañeros y después ha resucitado terminó siendo presidente del Gobierno. Jon Snow estuvo en una situación similar.

4. Es hijo de Raeghar Targaryen y es posible que su padre hubiese anulado el matrimonio con Elia Martell para casarse a escondidas con Lyanna Stark, por lo que sería heredero legítimo del Trono.

5. Cuenta con las alianzas de Daenerys, de Sansa Stark y ahora también de Jaime Lannister.

Razones para perder el Trono:

1. Es demasiado confiado y eso le hace vulnerable. Se ha beneficiado de ayudas externas que lo han salvado de un destino aciago en el último momento, como las de Sansa Stark y el ejército del Valle, o la Daenerys y sus dragones.

2. La buena relación que mantiene con Daenerys puede acabar cuando ella se entere de su relación familiar y piense que eso le perjudica para acceder al Trono.

Daenerys Targaryen

Razones para conseguir el Trono:

1. Es una líder natural, como -en teoría- única Targaryen que ha sobrevivido a su familia y quiere ocupar el trono que le corresponde, después de la muerte de su padre y de sus hermanos.

2. Tiene dotes de mando y buena prensa en territorios complicados, en los que ha logrado gobernar como Astapor, Yunkai y Meereen. Ha conseguido un ejército de inmaculados y otros hombres.

3. Custodia un arma de la que no dispone ningún partido más que ella sepa (los dragones).

4. Ha sabido ganarse a Jon Snow y a Tyrion Lannister, cada uno de una familia importante de Poniente, y que estos le rindan pleitesía, con lo que se ha librado de posible competencia.

Razones para perder el Trono:

1. El hecho de que sea favorita desde el principio puede jugar en su contra, porque a la hora de la verdad sea más débil al haber estado más tiempo expuesta. Ya sabemos que las encuestas fallan.

2. Se deja llevar demasiado por sus aliados y eso le impide observar la situación con perspectiva. Necesita abandonar lastre para ver lo que tiene alrededor.

3. Su llegada a Invernalia no ha sido todo lo triunfal que se esperaba y ha contado con la desconfiaza de Sansa Stark o Lyanna Mormont.

4. Tal vez sus dragones no sean tan fuertes e imbatibles. El hecho de que no estén comiendo bien no es buena señal.

Rey de la Noche

Razones para conseguir el Trono:

1 El factor inesperado le confiere una ventaja. Casi nadie lo conoce como enemigo y pocos se han enfrentado a él.

2 Su ejército es difícil de derribar y tiene una capacidad inusitada de restituir miembros. La afiliación a 'su partido' crece una barbaridad.

3 Es el candidato antisistema y puede recabar un voto inesperado para los que no crean en el bipartidismo Stark/Lannister.

Razones para perder el Trono:

1 Se desenvuelve bien en el Invierno pero no hay constancia de su supervivencia en verano.

Sansa Stark

Razones para conseguir el Trono:

1. La vida y las desgracias le han curtido. El hecho de tener que soportar a seres tan despreciables como Cersei, Ramsay o Meñique le conceden conocimientos que valen más que cualquier máster en la Universidad Juan Carlos I.

2. En el Norte ya ha demostrado que es capaz de mandar en ausencia de Jon y es normal que tome las riendas mientras él lucha. Las casas le apoyan.

3. Hay aliados que le deben favores, desde Tyrion Lannister a Theon Greyjoy, pasando por su hermano Jon. Los tres saben lo mal que lo ha pasado, se sienten en deuda y ella se lo cobraría pidiéndoles apoyos para gobernar.

Razones para perder el Trono:

1. Tarde o temprano se le tuercen las cosas. Se las prometía felices en Desembarco del Rey y tuvo que salir huyendo. Creía que en El Valle iba a estar a gusto con su tía y terminó presenciando su muerte. Ahora desconfía de la llegada de Danerys.

Tyron Lannister

Razones para conseguir el Trono:

1. Es uno de los pretendientes más inteligentes de cuantos aspiran al Trono y ha demostrado destreza y olfato para las estrategias en sus labores de asesor del rey Joffrey y de Daenerys.

2. Sabe salir de los contratiempos y resolver imprevistos, como ha demostrado después de sobrevivir a su propia familia y, tras escaparse y llegar al lado de Khaleesi.

3. Tiene buena relación con los dragones lo que podría significar que lleva sangre Targaryen y eso le podría abrir algunas puertas.

4. Es capaz de alcanzar acuerdos con personas extremas, desde la propia Khaleesi hasta con Sansa Stark, con la que estuvo casado y guarda buena relación.

Razones para perder el Trono:

1. Se encuentra en un segundo plano por voluntad propia. No se ha presentado a las primarias ni parece estar interesado. Se dedica a servir a su líder, Daenerys, y ahora observa con reticencias la alianza entre esta y Jon Snow.

2. No reúne apoyos fuertes como para encabezar una formación: ni el pueblo lo tiene en alta estima (su físico no le acompaña) ni los que mandan confían en su criterio

3. Cree que logró convencer a su hermana Cersei para que iniciase una tregua pero ella le ha mentido.

Bran Stark

Razones para conseguir el Trono:

1. Como Cuervo de tres ojos es capaz de atisbar cosas que los demás ni imaginan. Aunque tarda en hacer uso, puede utilizar ese poder para conocer más secretos y ponerlos a su favor.

2. Fue testigo de la relación entre Cersei y Jaime, razón por la que fue empujado por la ventana.

3. Hay quien dice que es el Rey de la Noche. Y ese sí que sería un giro inesperado en esta batalla.

Razones para perder el Trono:

1. No tiene movilidad en las piernas por lo que siempre necesita ayuda exterior y es más vulnerable.

2. Lo de ser Cuervo de tres ojos conlleva una serie de viajes lisérgicos que atontan a cualquiera.

Cersei Lannister

Razones para retener el Trono:

1. Si los refranes y dichos populares sirven para algo están de su parte: «la experiencia es la madre de la ciencia», «la veteranía es un grado», «más vale malo conocido que bueno por conocer».

2. Cuenta con el apoyo de los bancos (Banco de Hierro de Braavos), que son importantes para financiar campañas y mantener gobiernos. Además, su lema da seguridad en los mercados financieros: «los Lannister siempre pagan sus deudas». Ya se sabe que el oro gana guerras.

3. Ha encontrado aliados en el 'nuevo partido' de Euron Greyjoy, que llega de la mano de los habitantes de las Islas del Hierro y de momento le prestan su apoyo. Y además le ha traído la Compañía Dorada, con 20.000 hombres y 2.000 caballos.

Razones para perder el Trono:

1. Tanto tiempo en el poder pasa factura. Es casta. Lleva muchos años alrededor del trono, primero como esposa del rey Robert Baratheon, después como madre de los reyes Jofrey y Tommen, y más tarde como reina.

2. No ha tenido buena prensa: su polémica relación sexual con su hermano propició que fuese sentenciada a una caminata de la vergüenza y después estuvo detrás del atentado del Septo Baelor, que como cartas de presentación no son buenas.

3. Ha perdido el apoyo de todos los socios que ha tenido, incluido los más estrechos, como su hermano Jaime que la ha abandonado para ocupar el banquillo de los independientes y luchar por su cuenta.

4. Una profecía pesa sobre ella: «El valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida».

Arya Stark

Razones para conseguir el Trono:

1. Es luchadora y fría como para maneter la cabeza a la hora de tomar decisiones acertadas. Además tiene destreza para defenderse.

Razones para perder el Trono:

1. Sus ansias de venganza pueden hacerle tropezar.

2. Pretende ir a la batalla, razón para la que ya ha pedido que le construyan una espalda nueva.

Euron Greyjoy

Razones para conseguir el Trono:

1. Nada le detiene en su intento por conquistar el Trono. Ha acabado con sus propios familiares y se ha puesto a los pies de Cersei Lannister.

Razones para perder el Trono:

2. Euron es un viejo conocido aunque llegue de la mano del ejército de las Islas de Hierro. Suena a casta igual, como si fuese un político reciclado en un partido nuevo. No suele funcionar y si no que se lo pregunten a UPD.

3. Sus sobrinos han logrado huir y han regresado a las Islas de Hierro.

Jaime Lannister

Razones para conseguir el Trono:

1. Es un Lannister y ese apellido abre muchas puertas, aunque sea por una cuestión económica.

Razones para perder el Trono:

1. Ha dejado un espacio seguro como Desembarco del Rey para ir a luchar y salvar su continente a Invernalia, donde claramente estará fuera de lugar y sin aliados.

2. Su fama le precede, se le conoce cmo Matarreyes por haber acabado con Aerys. En el Norte tampoco goza de buena reputación después de que su familia estuviera detrás de la Boda Roja en la que murieron muchos señores de esa región. Daenerys y los Stark le tendrán ganas.

3. Está demasiado unido a su hermana y esta alianza le entorpecería a la hora de tomar decisiones drásticas y definitivas.

Samwell Tarly

Razones para conseguir el Trono:

1. La sabiduría acumulada en la Ciudadela le permiten una visión general sobre el reino y una ventaja frente a otros posibles dueños del Trono. Custodia secretos que si sabe administrar le beneficiarían.

Razones para perder el Trono:

1. Es un secundario y le gusta ese papel, siempre se ha mantenido a la sombra de Jon Snow, al que acaba de revelar su verdadera identidad.

2. No se encuentra en forma precisamente ni cuenta con un ejército que le pudiera respaldar. Ni siquiera en su Casa era respetado.

Gendry Baratheon

Razones para conseguir el Trono:

1 Es el único heredero del rey Baratheon que queda con vida y posee fuerza suficiente para liderar.

2 El reencuentro con Arya hace pronosticar que entablarán una alianza con posibilidades de obtener frutos notables.

Razones para perder el Trono:

1 Es bastardo y nunca será reconocido en ningún territorio.

2 No cuenta con ejército propio y nadie conoce su parentesco con el rey.

3 Los Lannister podrían acabar con él como ya hicieron con todos los hijos ilegítimos que el rey Robert tuvo fuera de su matrimonio con Cersei.