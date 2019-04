El mapa político y geográfico de Juego de tronos

¿Cómo sería el mundo de 'Juego de tronos' si se pudiera recorrer en coche? Entre hoy y mañana, este periódico va a publicar una serie de mapas* que suponen la comparación entre el vasto territorio imaginado por George R. R. Martin y los mapamundis reales de la Tierra. Además, se ha elaborado una representación gráfica de Poniente, Dorne o los diferentes mares que rodean el espacio de la serie más vista de la televisión, en función tanto de su población como de las evoluciones de los juegos de poder que han marcado las siete entregas de esta saga.

Cuando la serie de HBO comenzó a emitirse, el mapa político de 'Juego de tronos' arrojaba un notable número de colores que daba cuenta de la disparidad de poderes repartidos por los Siete Territorios. Era un lugar aparentemente más diverso, en el que tenían espacio y capacidad de decisión distintas familias, con comportamientos e ideologías diferentes. Un repaso geográfico en la actualidad refleja un panorama absolutamente opuesto, teñido prácticamente por dos tonos, el que representaría a los Lannister, que mantienen los enclaves de mayor influencia, y el que simboliza las zonas donde triunfa la alianza Stark-Targaryen, que avanzan a fin de conseguir dominar el continente. Poniente se ha rendido así al bipartidismo, a una pluralidad más bien escasa.

El Norte, con los Stark al frente, es una de las superficies más extensas del reino. No ha sido sencillo que el emblema de la casa -ese lobo huargo- luciese de nuevo en la fortaleza en la que viven los descendientes de Ned. Tras la muerte de la madre de este clan, en la terrible Boda Roja, la familia terminó de dividirse y encontró enemigos donde menos lo esperaba. Y todo por lograr hacerse con el mando de una de las zonas más deseadas y servir a los Lannister, dispuestos a arrasar con todo. Primero llegaron los Greyjoy y después los Bolton, antes de que los Stark (al menos los supervivientes de la estirope) recuperasen el control tras la Batalla de los Bastardos. La relación profesional (y de otra índole) entre Daenerys y Jon Snow, ajenos a sus lazos familiares, ha traído consigo la alianza con otros lugares remotos.

En la temporada final el aspecto de Poniente ha cambiado y las zonas se reparten bajo el dominio de los Lannister y el de la alianza establecida entre entre Daenerys Targaryen y los Stark, representado por Jon Snow

En el sur los Lannister continúan llevando la voz cantante. Y la han obtenido a base de contiendas. Así consiguieron arrasar con las posesiones de los Martell, Tyrell o Tully y ocupar esos otros centros de mando desde los que se habían decidido los designios del pueblo.

Ahora la balanza ha de inclinarse hacia un lado: el de los Stark y el de los Lannister (ya solo representado por Cersei, que a día de hoy ocupa el Trono). La situación no es igual para ambos mandos. Mientras los primeros unen fuerzas para enfrentarse a la amenaza de lo desconocido -los Caminantes blancos, que llegan más allá del muro-, los segundos son ajenos a este peligro y confían en que los conflictos no alcancen el sur. Es fácil de adivinar que ninguno de los clanes va a cesar en el empeño de hacerse con la mayor parte del territorio y así no someterse al contrario. Aunque, tal vez, el Invierno traiga consigo otro tipo de gobiernos...

No es un secreto que George R. R. Martin se inspiró en las islas británicas para diseñar el continente en el que se encuentran los Siete Reinos. De hecho el reflejo no solo tiene que ver con la geografía de este país, sino con la propia historia. Un repaso al pasado de Poniente permite establecer paralelismos entre los Primeros Hombres imaginados por el escritor y las poblaciones celtas que habitaban el territorio inglés hasta la llegada de los romanos.

Para la construcción de la masa continental el autor estadounidense desplazó Irlanda hacia el sur, amplío el tamaño y le dio la vuelta y así surgió más o menos el escenario por el que han discurrido las andanzas de los Lannister y los Stark en los últimos años. Continuando con las equivalencias los siete reinos de la serie podrían haber nacido de los propios siete reinos en los que se dividía Inglaterra antes de la unificación bajo un mismo rey. Por otro lado los historiadores han señalado en alguna ocasión el posible parecido entre los vikingos y los hombres de las Islas de Hierro y los Targaryen con los normandos que llegaron a las islas británicas con Guillermo el Conquistador.

La web 'Atlas of Ice and Fire' calculó cuál es el tamaño de Poniente y cifró en más de 5.000 millas la longitud total, desde el Polo Norte hasta la costa de Dorne.

De los otros tres continentes que confoman este mundo de fantasía contamos con menos datos, aunque teorías y suposiciones en torno a ellos no faltan. De Essos sabemos que es mucho más extenso que el anterior y que gran parte lo ocupa el desierto. De él hemos conocido ciudades como Pentos, Braavos, Lys, Qohor, Norvos, Myr, Tyrosh, Volantis y Lorath. Su extensión bien podría ser la de Europa y Asia juntas.

El universo 'Juego de Tronos' continúa más allá del Mar del Verano, en las que se ubican las Islas del Verano, y Sothoryos, un continente previsiblemente lleno de ciudades en ruinas y selvas.

*¿Cómo hemos obtenido las dimensiones del mundo de Juego de Tronos en comparación con el mundo real? La clave, como en la serie, se encuentra en el Muro. George R.R. Martin ha afirmado en sus libro que la longitud de la muralla helada es de 300 millas. Esa medida a servido como escala básica para representar las dimensiones del mundo imaginario. A partir de los mapas que aparecen en las ediciones de Canción de Hielo y Fuego ha resultado sencillo extrapolar los datos y aplicarlos a los mapas reales de la Tierra.