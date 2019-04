Un cineasta, un escritor, un músico, un youtuber y Juego de tronos Borja Cobeaga, Juan Gómez-Jurado, Mikel Erentxun y Chincheto. Borja Cobeaga, Juan Gómez-Jurado, Mikel Erentxun y Chincheto viven con entusiasmo el final de la serie IKER CORTÉS Madrid Lunes, 22 abril 2019, 17:06

Son fervientes seguidores de 'Juego de tronos'. El cineasta y guionista Borja Cobeaga, el escritor Juan Gómez-Jurado, el músico Mikel Erentxun y el youtuber Chincheto saben que se acerca el final y esperan cada capítulo con absoluta devoción. Hablamos con ellos sobre el fenómeno al que ha dado vida George R. R. Martin, sus expectativas en torno al final y el hueco que la serie va a dejar.

Cineasta Borja Cobeaga

Borja Cobeaga. / Javier Etxezarreta (Efe)

«Me gusta mucho y básicamente la razón por la que sigo la serie es que es la única que veo con mi pareja. No tenemos mucho en común y esto nos une, así que en cierto modo las causas son muy sentimentales», asegura el director de 'Fe de etarras', que desgrana aquellos elementos que han hecho de la ficción televisiva todo un éxito: «La mecla de drama shakesperiano, con intrigas, solemnidad, grandes personajes, grandes malos, muertes sorpresivas, dragones... Acumula elementos de todos los tipos y además tiene mucho sentido del humor. Su virtud está en lo grande que es a nivel técnico y también narrativo». Dice el cineasta que aunque no es la serie que ha seguido con más intensidad en su vida, «sí que tiene algo que es un poco viejo: el desgrane semanal». Y es que esos siete días que tienen que pasar hasta que el aficionado puede acceder a una nueva dosis hacen que cada vez que hay uno disponible «quiera verlo de inmediato. Ese ritmo le viene muy bien». Sostiene, además, que 'Juego de tronos' ha sustituido a 'Perdidos' «en el sentido del enganche y de las expectativas con los giros, porque son series de giros, grandes sorpresas y que tienen en común ese sentido del misterio».

¿Cómo la vas a ver? «No me levantaré de madrugada. Después de acostar al niño el día que toque».

Expectativas sobre el final: «Pues creo que será decepcionante, como el de todas las series. 'Perdidos' dio muchos buenos momento a lo largo de todas sus temporadas pero su final fue un poco desconcertante o insatisfactorio y aquí será imposible contentar a todo el mundo», comenta. «Sé que lo bueno de la serie ya ha sido y esto simplemente es un necesario final», explica al respecto. Eso sí, al menos espera que no sea «tan desastroso» como el de 'Perdidos'. «Incluso cuando ya se han salido del camino del libro, han sido sensatos, así que es más posible que no tengamos un final incoherente. Será espectacular, desde luego, eso no nos lo va a quitar nadie pero después de tanta tralla alguna decepción tiene que haber y prefiero verlo así porque luego si es maravilloso me puede sorprender».

¿Quién quieres y quién crees que se va a sentar en el trono? «Creo que coinciden mis deseos con lo que va a ocurrir. Va a ser el Rey de los Muertos. La oscuridad de la serie, con tantas muertes y tanta desolación, nos va a llevar a un final no positivo».

¿Se repetirá el fenómeno? «Sí, yo creo que sí. Por ahí están 'Star Wars' o 'El señor de los anillos'... No creo que sea con sus secuelas ni con lo que tienen preparado para seguir ordeñando el asunto pero sí habrá una serie con este tirón. Siempre acaba pasando.

¿Lannister o Stark? «Los Lannister me interesan más como personajes y sus tramas. Son una panda retorcida. Jaime ahora me parece un moñas, me gustaba más cuando tiraba niños desde una torre. La calidad de una serie se mide por sus malos».

Escritor Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado. / Fernando Gómez

No es la primera vez que Juan Gómez-Jurado, que publicó hace unos meses 'Reina roja', elogia 'Juego de tronos'. «Me gusta mucho», asegura el escritor, que cree que las mayores virtudes de la obra de George R. R. Martin, y por extensión de la ficción tevisiva, son haber creado «personajes con claroscuros pero que te importan», algo que, a su juicio, «no es tan sencillo». Y son, precisamente, esas virtudes las que también se convierten en sus defectos. Y es que al final, como dice Gómez-Jurado, «es un culebrón con dragones, un Nuevo Testamento para el siglo XXI. Y no uso ninguna de esas palabras con sentido peyorativo». Eso sí, el autor de 'Cicatriz' prefiere no entrar a valorar la calidad de la adaptación de las novelas. «Son necesariamente productos distintos, y es bueno que así sea. Ponerlos a competir no tiene sentido, en mi opinión», señala. Y se ve incapaz de dar las claves de su éxito: «Ojalá lo supiera. Hay veces que un fenómeno se cristaliza en la cultura popular, se vuelve esencial para una generación. Esta serie es uno de esos casos».

¿Cómo la vas a ver? «No me importa esperar unas horas, al contrario. Me parece que verla a una hora razonable ayuda a que te guste más».

Expectativas sobre el final: «No quiero pensar en absolutamente nada sobre el final de la serie serie. Lo único que quiero es contemplar con respeto el trabajo de los grandes profesionales que nos han traído hasta esta última temporada. Y cuanto más limpio esté, mejor».

¿Quién quieres y quién crees que se va a sentar en el trono? «No lo sé».

¿Se repetirá el fenómeno? «El tiempo lo dirá, ¡aunque es muy difícil!», asegura quien no se había enganchado tanto a otra serie como 'Juego de tronos', exceptuando 'Breaking Bad' y 'Rick y Morty'.

¿Lannister o Stark? «Me gustan más los Lannister. Creo que son más honestos en su deshonestidad».

Músico Mikel Erentxun

Mikel Erentxun. / Sara Santos Castaño

A Mikel Erentxun 'Juego de tronos' le apasiona. «Yo ya había leído los libros y en un principio era reacio a la serie porque generalmente las adaptaciones suelen desmerecer», sostiene el músico donostiarra. Para su sorpresa, se enganchó «desde el primer capítulo». En este sentido, considera que comenzó siendo «muy fiel» a la obra original, pero que a partir de la segunda y la tercera temporadas «se fue despegando muchísimo». «Al final -sostiene- son como entidades diferentes: el libro, por un lado; la serie, por otro y vamos a llegar a la circunstancia de que se va a resolver la serie sin que el autor haya escrito las dos últimas novelas». En su opinión, la saga 'Canción de hielo y fuego' es más compleja: «La serie ha resumido y omitido cosas pero yo creo que para el profano es más atractiva que el libro». Y lo justifica: «La serie se ha convertido en algo brillante y ha ido ganando en emoción, intensidad y en calidad cinematográfica. En las últimas temporadas, cada capítulo es una pelicula. Las batallas en las primeras temporadas se insinuaban y ahora son como 'El señor de los anillos' y prometen que esta temporada será mejor», dice entusiasmado. Por otro lado, «las intrigas palaciegas, que son el punto fuerte de la obra, estaban desde el principio».

¿Cómo la vas a ver? «He estado un año esperando y ahora no quiero que llegue. Todavía no he decidido si verlo capítulo a capítulo o esperar a que estén todos o una buena tanda y verlo de seguido. Entiendo que es casi imposible porque todo el mundo lo comenta y es muy difícil mantenerse al margen».

Expectativas sobre el final: «Me imagino que la serie no va a acabar como a mí me gustaría. A mí me gustan los finales felices, pero sería una pequeña decepción que acabara así una serie en la que desde la primera temporada mueren los protagonistas. Lo lógico es que fuese un final donde muriese tambien Jon Nieve. Yo desde luego me espero un final sorprendente».

¿Quién quieres y quién crees que se va a sentar en el trono? «Me encantaría que Jon se sentara en el trono de hierro, pero entiendo que tenga un final sorprendente. Solo espero y pido por favor que no sea un final abierto. Espero que la serie se resuelva y luego que hagan lo que quieran: secuelas, precuelas... Ahora hay seis personajes y espero que se resuelvan toda sus tramas».

¿Se repetirá el fenómeno? «No recuerdo una serie que me haya gustado tanto como ésta. Me declaro muy muy fan».

¿Lannister o Stark? «Yo soy del norte y el frío y la nieve los llevo un poco en la sangre, así que soy más de Stark. Tengo curiosidad por saber qué va a pasar con el par de lobos vivos que había aún».

Youtuber Chincheto

Miguel Ángel Salcedo, Chincheto. / Borja Agudo

Miguel Ángel Salcedo, más conocido como Chincheto por estos lares, dice de 'Juego de tronos' que es «una serie muy 'mainstream'». Quizá sea ese el secreto de su éxito: haber logrado estar en la conversación de un gran número de personas. «Te pones a divagar sobre qué va a pasar en el siguiente capítulo, sobre la muerte que ha habido o lo que ha pasado», comenta el youtuber. Dice Chincheto que 'Juego de tronos' es «una serie muy bien hecha». Habla con conocimiento de causa. Al también funcionario le encanta la fantasía. «Soy muy fan de Tolkien», apunta, «y antes de que comenzara la serie un amigo me recomendó que me leyera los libros, pero al final nunca lo hice». De todas maneras, «que esté detrás de la producción George R. R. Martin te da algo de garantías», señala. Pese a todo, Chincheto saca fallos a las últimas temporadas de la ficción televisiva. «Antes tardaban una temporada entera en hacer ciertos viajes y ahora parece que se teletransportan como Son Goku. Sé que lo hacen por el ritmo de la serie, pero aunque sea fantasía, me gusta que tenga cierta coherencia», concluye.

¿Cómo lo vas a ver? «Me espero al día siguiente. Desaparezco de redes sociales e intento no zamparme ningún 'spoiler'. Eso sí, el último capítulo me lo voy a ver a las 3:00 de la mañana, cuando lo estrenen. Ese día me echare siesta de andaluz.

Expectativas sobre el final: «Pues es que es una serie que se presta a un montón de teorías. Yo soy muy cabroncete y suelo trolear a los colegas con teorías raras, intento putearles. Les voy diciendo: '¿Sabes que el proximo en morir es Jon Snow, no?'. Se lo llevo diciendo tanto tiempo que en algun momento acertaré. El último episodio tiene que ser algo totalmente apoteósico».

¿Quién quieres y quién crees que se va a sentar en el trono? «Mi mujer y yo esperamos que Jon Snow y la madre de los dragones compartan trono, pero como este tío está tan descerebrado y mata a tanta gente de manera gratuita, pues es posible que finalice la serie y te encuentres a un caminante blanco sentado en el trono con un dragón al lado. Hay un espectro tan amplio... No se si aparecerá Meñique como un caminante blanco. Ojalá el final fuera el Rey de los Caminantes Blancos sentado en el trono, me parecería la hostia. Con el dragon y el resto de la población o sometida o todos muertos».

¿Se repetirá el fenómeno? «Sí, se repetirá. Cada vez las series y las producciones son mejores».

¿Lannister o Stark? «Soy más Stark, pero el lema de los Lannister me encanta: 'Un Lannister siempre paga sus deudas'».