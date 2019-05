Adiós a Juego de tronos, ¿y ahora qué? Una imagen de 'The Mandalorian'. Son varias series las que podrían optar al trono que deja vacante la serie de HBO | Desde La Butaca jugamos a señalar a las que podrían ser sus sucesoras BUTACA Lunes, 20 mayo 2019, 10:11

Después de ocho temporadas, 'Juego de tronos' ha concluido. Y aquí en La Butaca nos preguntamos qué serie podría suceder a la ficción televisiva de HBO e igualar su número de seguidores o incluso superarla. Es posible que la sucesora en realidad no esté aún ni esbozada sobre un papel. Pese a todo, nos la jugamos.

Nuria Nuño 'The Mandalorian'

A rey muerto, rey puesto. Aunque el vacío y el legado que deja 'Juego de tronos' es tan descomunal que la heredera que ciña su corona no lo tendrá nada fácil para convertirse en la nueva ficción de culto seriéfilo. Muchos títulos son los llamados y pocos serán los elegidos para tomar su testigo. Suenan ya con fuerza 'El señor de los anillos', 'Las crónicas de Narnia', 'La materia oscura', 'Lazarus' y 'Watchmen'. Si es cuestión de mojarse, me decanto por 'The Mandalorian', que trasladará a la televisión el universo de 'Star Wars'. Será la tarjeta de presentación de Disney Plus, nueva plataforma de contenido online, con la que la 'casa del ratón' lanza todo un órdago. La ficción, con Jon Favreau como 'showrunner', cuenta para su primera temporada con la friolera de 100 millones de dólares de presupuesto y un reparto que encabeza Pedro Pascal, el mítico Oberyn Martell de 'GoT'.

Eduardo Paneque La sucesora de 'Juego de tronos' no existe

La sucesora de 'Juego de tronos' no existe. Es osado cercenar la originalidad creativa de los guionistas tanto como obviar que la serie nunca fue el éxito que ahora parecer ser. El episodio piloto se estrenó ante 3 millones de espectadores y su primera temporada tuvo una media de espectadores inferior a esa cifra. Y eso en tiempos que otras series de cable duplicaban estas cifras. Ahora, ha echado el telón con una audiencia un 400% superior. Por otra parte, la etiqueta 'sucesora de' ya la hemos vivido: con 'Lost', 'Flashforward', 'Criadas y malvadas' para 'Mujeres desesperadas' –ahora lo dicen de 'Big Little Lies'-, y un largo etcétera. Las buenas series hablan por sí mismas, ascienden al Olimpo o se mantienen en él por gracia de los espectadores, sea la ya agonizante 'The Walking Dead', la noventera Twin Peaks o la brillante 'Breaking Bad'. ¿Con ganas de ver? 'Watchmen'.

Borja Crespo 'Watchmen' o 'El señor de los anillos'

Es difícil vaticinar cuál será el próximo título que enganche al gran público tras el éxito de 'Juego de Tronos'. De entrada, deberá ser una serie que no estrene sus temporadas del tirón, como viene siendo habitual en las plataformas de pago. HBO ha sabido dosificar la producción del momento. Tener que esperar una semana para ver el siguiente capítulo crea adicción y da mucho juego de cara a los cliffhangers. Tras el fenómeno desatado por 'Lost' tuvieron que pasar años para que volviese a ocurrir algo parecido. La adaptación serializada de 'El señor de los anillos' lo tiene difícil, ya está sobada su imaginería y la van a estirar al máximo. Tendrá que tener trazas de culebrón y apuestas como 'Westworld' no lo tienen claro. ¿Qué nos depararán misterios como 'Watchmen'? Quizás demasiado fantasiosa para el espectador medio. Probablemente todavía no está sobre la mesa de ningún estudio quién recoja el relevo. Lo que está claro es que necesitamos engancharnos a una ficción para disfrutarla al máximo.

Iker Cortés The Boys

Partamos, como apuntan todos mis compañeros, de que es harto difícil señalar qué serie puede ahora seguir la estela de 'Juego de tronos' y convertirse en un fenómeno televisivo. También es verdad que la tentación de decir 'jamás se va a repetir este éxito' es muy grande pero basta echar la vista atrás para comprobar que 'Perdidos' fue la primera gran obra en este sentido y que, justo a los pocos meses de finalizar, comenzaba su andadura 'Juego de tronos', aunque aún le llevaría años llegar a las cotas de popularidad con las que se ha despedido de la audiencia. Es difícil aventurar qué pasará ahora pero yo voy a apostar por 'The Boys', la no tan atípica serie de superhéroes -uno no puede evitar pensar en 'Kick-Ass' que Amazon Prime Video estrenará el 26 de julio y de la que ya se ha podido ver un tráiler bruto y gore. Basada en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie ha sido desarrollada por Eric Kripke, Evan Goldberg y Seth Rogen.