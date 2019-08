John Malkovich llega al papado con 'The New Pope' Primer tráiler de la serie de Paolo Sorrentino que emitirá en españa HBO M. G. M. Miércoles, 28 agosto 2019, 19:39

El ganador de un premio Óscar Paolo Sorrentino ha cogido el gusto a rodar sobre el papado en tiempos actuales. Su nueva serie es 'The New Pope' y contará con actores a los que ya ha dirigido en 'The Young Pope', como el español Javier Cámara, o Silvio Orlando. Pero el punto fuerte de su nueva serie será John Malkovich como uno de los protagonistas para dar juego a su manera de contar historias junto a Jude Law.

Coproducida por Haut et Court TV y The Mediapro Sudio THE MEDIAPRO STUDIO, consta de nueve episodios dirigidos por el italiano y los interesados ya pueden disfrutar del primer tráiler.

La serie contará como estrellas invitadas con la actriz Sharon Stone y con el cantante Marilyn Manson. En España se estrenará en HBO.