'The I-Land', ¿la peor serie de Netflix? Un fotograma de 'The I-Land'. Primera temporada Acusada de ser una copia barata de 'Lost', está detrás Neil LaBute, un cineasta que no levanta cabeza desde que rodó 'Wicker Man' con Nicolas Cage BORJA CRESPO Lunes, 30 septiembre 2019, 17:15

Recientemente se cumplían quince años de la emisión del primer capítulo de 'Lost', la serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión, cuando todavía era impensable el actual auge del formato y la implantación imparable de las plataformas de entretenimiento en streaming. El fenómeno fan, ya anunciado con propuestas de culto de anterior calado como 'Buffy, cazavampiros', se disparó, cambiando totalmente la manera de consumir material audiovisual. La celebración del aniversario de las tribulaciones de los pasajeros del accidentado Vuelo 815 de Oceanic ha coincidido prácticamente con el lanzamiento a mediados de septiembre de una nueva producción de Netflix que parece un intento de rememorar las hazañas del popular culebrón de final polémico, manejando un presupuesto notablemente inferior. 'The I-Land' es una mini-serie de siete capítulos que algunos críticos ya han definido como uno de los peores proyectos estrenados por el popular servicio de vídeo bajo demanda, que prioriza la cantidad a la calidad. Atención a la premisa de partida: diez personas, cinco hombres y cinco mujeres jóvenes, despiertan en una isla sin recordar quiénes son, o qué hacen allí, no saben cómo han llegado ni como escapar del lugar. Es inevitable que nos suene de algo.

'The I-Land' se antoja una copia descarada de 'Lost', con menos medios, una revisitación en clave de serie B, o Z, porque el parecido con las producciones de The Asylum, estudios especializados en explotar sucedáneos de blockbusters, es evidente. La serie de náufragos que nos ocupa, ideal para ser devorada haciendo otras cosas de interés a la vez -por ejemplo, planchar o tuitear sobre el cambio climático-, podría emitirse de madrugada en el canal especializado SyFy, como la saga 'Sharknado' y tantas otras muestras de caspa catódica de índole fantástica. La nueva propuesta disponible en el caótico menú de Netflix muestra un terrible look de película X, rodada en un paraíso exótico, digna del catálogo de Private. La puesta en escena es tan pobre como las actuaciones de los protagonistas, que parecen sacados de un casting de 'Mujeres y hombres y viceversa' (Kate Bosworth, Alex Pettyfer y Natalie Martinez figuran en el reparto). No hay humor, al menos voluntario, todo se lo toman muy en serio, invitando al bostezo. Diálogos oligofrénicos y una dirección de actores esperpéntica llama especialmente la atención cuando comprobamos quién está detrás del desaguisado, el cineasta Neil LaBute, cuya filmografía es tan extremadamente irregular como digna de estudio. Empezó bien su trayectoria con filmes como 'En compañía de hombres', 'Amigos y vecinos' o 'Persiguiendo a Betty', pero patinó sobremanera con 'Wicker Man', el remake de la conocida cult-movie.

LaBute ha pasado de ser un reputado director de actores, un cineasta incómodo, a firmar algunas obras catastróficas. El responsable de 'Por amor al arte' se ganó a la crítica con sus primeros trabajos, pero ha ido perdiendo el estatus por el camino con sus últimos movimientos, algunos incomprensibles. En sus inicios como dramaturgo sabía cómo buscar las cosquillas al espectador, explorando el lado oscuro del comportamiento humano con un envoltorio aparentemente amable. Por ejemplo, en la menos popular 'Protegidos por su enemigo' reflejaba la tensión interracial que se vive a diario en EE UU y los problemas entre vecinos, que demasiado de vez en cuando llegan a las manos con explosiones de violencia. En sus último tiempos se ha dejado llevar por el mundo de las series, participando en títulos como 'Billions'. En 'The I-Land' es productor ejecutivo, director del episodio inicial y guionista de los cuatro primeros capítulos. Las valoraciones de los usuarios en internet son terribles. Nunca hay que hacer demasiado caso a las puntuaciones online, pero aquí la torpeza es evidente. ¿Puede que no hayamos rascado lo suficiente en un envoltorio tan desastroso para encontrarnos con una posible lectura irónica? Si es así, LaBute no ha sabido mover bien los hilos y encajar su objetivo. No se respira la inteligencia de 'Starship Troopers'.

La primera temporada de 'The I-Land' está disponible en Netflix.