Los episodios de la nueva 'The Twilight Zone', de mejor a peor Un fotograma del capítulo 'Rebobina'. Primera temporada Nos hemos visto los siete episodios de la serie apadrinada por Jordan Peele para facilitarte el trabajo IKER CORTÉS Madrid Miércoles, 19 junio 2019, 10:21

Generó gran interés cuando se anunció y no es para menos. 'The Twilight Zone' lleva dando a los adictos a los fenómenos extraños, la ciencia ficción, el fantástico y el terror una buena ración de historias desde finales de los cincuenta, que fue cuando comenzó a emitirse en Estados Unidos. Por eso la idea de que CBS preparara una nueva temporada apadrinada por Jordan Peele, el cineasta detrás de 'Déjame salir' o 'Nosotros', hizo salivar a muchos. El resultado, sin embargo, no ha sido para tanto. Hemos visto los siete episodios que se han emitido hasta ahora de los diez que componen esta temporada para facilitarte la tarea. Aquí van de mejor a peor. Iremos ampliando la pieza a medida que salgan nuevos capítulos.

1 Dirigido por Greg Yaitanes Pesadilla a 30.000 pies

Adam Scott, en 'Pesadilla a 30.000 pies'.

Es sumamente decepcionante que el mejor capítulo de toda la serie sea una suerte de 'remake' de un episodio que ya formó parte de esta serie antológica. Se trata de 'Nightmare at 20.000 feet', un capítulo que dirigió Richard Donner y protagonizó William Shatner. Aquí es Adam Scott ('Parks and Recreation'), quien lleva el peso de toda la historia, encarnando a un pasajero que se topará con un viejo reproductor de MP3 en su asiento. Cuando comience a escuchar lo que el dispositivo alberga en su interior -hilarante el momento en el que tiene que cambiar sus auriculares bluetooth por unos con cable- descubrirá algo imposible: una voz está narrando todo lo que ocurre en el interior del avión y hablando de un extraño misterio en torno a ese vuelo. Scott está magnífico y la cámara se mueve con destreza, creando la tensión oportuna. Un gran trabajo.

2 Dirigido por Gerard McMurray Rebobina

Ojo a esta joyita que también toma su inspiración de otros capítulos de la serie. Una madre acompaña a su hijo (Damson Idris), un futuro cineasta, en su primer viaje hacia la universidad. Es un trayecto en coche, de varias horas, que la madre, Nina (Sanaa Lathan), quiere registrar con una antigua videocámara. En el camino se toparán con un policía racista, al que da vida Glenn Fleshler, que les hará la vida imposible. Hasta que ella descubre que usando el botón para rebobinar de la cámara puede viajar al pasado. A base de bucles en el tiempo, se teje una historia nerviosa y tensa, que lucha contra el racismo pero también contra la pérdida de la identidad y el seguir hacia delante, cueste lo que cueste. Magnífica.

3 Dirigido por Richard Shepard The Wunderkind

Hay aquí mucho de 'El momento Waldo', aquel episodio de 'Black Mirror' en el que un monigote -literal- se presentaba a unas elecciones y, sorpresa, a base de populismo y de soltar medias verdades que la población quiere escuchar llegaba al poder. Cambien a la caricatura por un youtuber de once años y lo tienen. Más o menos. Es un capítulo refrescante, con grandes dosis de humor y un fondo amargo más que certero. Y es que 'The Wunderkind' no pone el foco solo en el chico que pide videojuegos gratis para todos lo estadounidenses, también lo hace en su jefe de campaña, un tipo de ambición desmedida al que solo le importa ganar. Mensajes como el 'hacer este país más fuerte' o 'volver a la base de lo que este país es' apelan directamente a la figura de Donald Trump. Que el chaval pasee por los pasillos de la Casa Blanca en triciclo como el niño lo hacía en 'El resplandor' es delicioso. Muy acertado.

4 Dirigido por Christina Choe No todos los hombres

En inglés, 'Not All Men', que es como se titula este capítulo de 'The Twilight Zone', hace referencia a la expresión un tanto victimista que utilizan los hombres cuando sienten que las mujeres les meten a todos en el mismo saco. Pues de eso trata un capítulo ciertamente divertido por lo exagerado y lo caricaturesco de la situación. En el episodio los fragmentos de un extraño meteorito están convirtiendo al sector masculino de una población en kilos y kilos de testosterona que disfruta metiéndose en peleas, generando el caos y maltratando a las mujeres. Un ejemplo de que se puede hacer crítica sin caer en el sopor.

5 Dirigido por Jakob Verbruggen Seis grados de libertad

Todo está preparado para el primer viaje espacial a Marte. Pero justo antes del despegue, los miembros de la tripulación reciben un mensaje: varios misiles de Corea se dirigen a la plataforma de lanzamiento. ¿Se quedarán para afrontar una muerte casi segura o seguirán con los planes iniciales? Así comienza esta aventura, un juego de fuerzas entre los distintos integrantes de la misión, que deberán enfrentarse a distintas tomas de decisiones. Es un capítulo entretenido, en el que destaca la interpretación de DeWanda Wise como la máxima responsable de la misión, Alexa Brandt, pero con un final algo precipitado y pueril.

6 Dirigido por Mathias Herndl Punto de origen

Ginnifer Goodwin protagoniza este capítulo que es todo un alegato a favor de la inmigración. Eve Martin es una ama de casa perfecta. Vive junto a sus dos niñas y su marido en una gran mansión. Un buen día, la mujer que le ayuda con las labores de la casa, de origen mexicano, es arrestada, pero Eve prácticamente no mueve un dedo. A los pocos días, cuando Eve se encuentra con sus hijas haciendo la compra en el supermercado -no sabe siquiera pagar con tarjeta-, es detenida y comienza a vivir un infierno. Faltan ideas y resulta un poco aburrido y recurrente. Un capítulo soso.

7 Dirigido por Ana Lily Amirpour Un viajero

Hay algo de los hermanos Coen en esta historia que se desarrolla en plena Navidad, en Alaska. Todos los años, el capitán Pendleton, un oficial de origen estadounidens, algo chulesco y fanfarrón, perdona a uno de los detenidos del calabozo y lo pone en libertad. La gracia, en este caso, es que suele ser el hermano de una oficial nativa de bajo rango el que siempre acaba entre rejas. Pero esta vez, durante la fiesta que se monta en la comisaría, descubrirán que en el calabozo, aparte del hermano de Yuka, hay una extraña persona de origen asiático que dice ser un viajero extremo, como estos tipos que tienen un canal de YouTube y deciden darse un garbeo por Chernobil. Aburrido y plomizo, tiene una de las peores soluciones de todo el serial. No merece la pena.