Estas son las cuatro series que se han anunciado en la Superbowl Jordan Peele, en el anuncio. La tercera temporada de 'El cuento de la criada', el relanzamiento de 'The Twilight Zone' y una serie basada en 'Hanna' son lo más llamativo IKER CORTÉS Madrid Lunes, 4 febrero 2019, 13:54

Es uno de los eventos deportivos con más audiencia del planeta. La Superbowl, que anoche enfrentó a los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Rams de Los Ángeles, cuenta con alrededor de cien millones de espectadores. Por eso es lógico que las cadenas y las plataformas de vídeo bajo demanda aprovechen ese escenario para mostrar algunos de sus productos. No en vano, la cadena CBS, que retransmitió el partido este año, se embolsó entre 5,1 y 5,3 millones de dólares (alrededor de 4,6 millones de euros) por 30 segundos de anuncio. Estos son los tráilers de series que se dejaron ver durante el espectáculo deportivo.

1 Jordan Peele The Twilight Zone

Vídeo. El tráiler de 'The Twilight Zone'.

El de 'The Twilight Zone' fue, probablemente, el anuncio más interesante de la noche porque jugó con la retransmisión del encuentro que en esos momentos estába llevando a cabo la CBS. La imagen del televisor se fue a negro y en su lugar salió un letrero: 'CBS is offe the air', algo así como 'la CBS ya no está en el aire'. De pronto la imagen volvió al estadio, pero esta vez estaba vació y ligeramente iluminado. En el campo de juego, el cineasta Jordan Peele caminaba hacia una puerta mientras pronunciaba un discurso con misteriosas frases como «Las respuestas son las preguntas» o «Cuando la verdad no es la verdad»... Y, justo entonces, se dibujan los círculos concéntricos de la serie y suena su particular sintonía. Peele entra por la puerta y desaparece. Este relanzamiento de la serie , con el realizador como 'host', llegará el próximo 1 de abril a CBS All Access.

2 Hanna

Vídeo. El tráiler de 'Hanna'.

Parece que Amazon Prime Video ha encontrado un filón en el cine de acción para hacer series con aspecto de 'blockbuster' palomitero. Si el año pasado sorprendía con 'Jack Ryan', este año la plataforma de vídeo bajo demanda apuesta por 'Hanna', un remake de la película que en 2012 dirigió Joe Wright. Aquella cinta abordaba la vida de Hanna, una joven de 16 años entrenada por su padre para convertirse en una perfecta asesina. Escribe esta serie de ocho episodios que llegará en marzo a la plataforma David Farr, el mismo que dio forma a la película. Esme Creed-Miles interpreta a la joven y Joel Kinnaman, a su padre, Erik Heller. El primer episodio se puso en la plataforma justo después de la competición.

3 Tercera temporada El cuento de la criada

Vídeo. El tráiler de 'El cuento de la criada'.

Después de su decepcionante segunda temporada, Hulu tuvo la valentía de dar un adelanto de la tercera temporada de 'El cuento de la criada'. Los nuevos episodios de la serie inspirada en el libro de Margaret Atwood parecen poner a la protagonista como la heroína de una resistencia y de un enfrentamiento que parece cada vez más inevitable. De momento, no tiene fecha de estreno.

4 Our Planet

Vídeo. El tráiler de 'Our Planet'.

La todopoderosa Netflix también hizo acto de presencia en los anuncios de la Superbowl con una producción que se aleja de lo que la plataforma hace a menudo. 'Our planet' es una serie documental que explorará diferentes ecosistemas del planeta Tierra. «Un evento global que nos recuerda que todos somos un solo equipo», dice el anuncio.