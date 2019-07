'Cleptómanas': amigas de lo ajeno Tabitha, Elodie y Moe, el trío protagonista, en un fotograma de 'Cleptómanas'. Primera temporada La nueva serie juvenil de Netflix, que aspira a repetir el éxito logrado por 'Élite', 'Sex Education' y 'Por trece razones', habla de la amistad entre tres chicas que comparten un impulso obsesivo por robar NURIA NUÑO Lunes, 1 julio 2019, 18:15

'La amistad no tiene precio. Todo lo demás lo puedes robar'. Con este memorable 'claim' venden los publicitarios de Netflix su nuevo producto dirigido al público juvenil. Es el lema que sintetiza la trama de 'Cleptómanas'; una ficción con la que la plataforma anhela repetir el éxito logrado por 'Élite', 'Sex Education' o la más polémica 'Por trece razones'. En este caso, la serie aborda la singular amistad entre tres chicas que comparten un impulso obsesivo por robar y que llevará a cada una de ellas a enfrentarse a sus propios secretos. A priori, parece la típica serie 'teen'... pero no es así. ¿A qué se debe su buena acogida? A continuación, exponemos unos cuantos motivos para verla.

1 Una amistad inesperada

Tres adolescentes que estudian en el mismo instituto de Portland ven cómo sus caminos se cruzan en un lugar no demasiado frecuentado en la ficción televisiva: una reunión de 'Ladrones Anónimos'. En ese grupo de apoyo, entre confesión y confesión, se va fraguando, a fuego rápido, una amistad totalmente inesperada entre tres chicas con caracteres y orígenes muy diferentes. Elodie acaba de trasladarse a la ciudad e intenta adaptarse a su nuevo hogar junto a su familia paterna. Es una joven inadaptada que atraviesa un duro duelo por la reciente muerte de su madre. Moe se ajusta al arquetipo de la misteriosa 'outsider' que no encaja en ningún grupo, mientras que Tabitha surge como la niña de clase privilegiada que es la perfección personificada. Al menos, a ojos de su familia, amigos y compañeros de clase. Su realidad, sin embargo, dista mucho de ser como la pintan. Este trío de 'amigas de lo ajeno' se apoyará entre sí para lidiar con sus problemas familiares, el recurrente 'drama' de la vida en el 'high school' y el dilema de tratar de encajar en sus micromundos, mientras anhelan que les llegue la oportunidad para abandonarlos. A medida que las conocemos, entre hurtos y terapias, descubrimos que comparten mucho más que su querencia por apropiarse de lo que no es suyo.

2 El magnetismo del trío protagonista

Kiana Madeira, Brianna Hildebrand y Quintessa Swindell.

Las tres jóvenes actrices elegidas para encarnar a las protagonistas de esta historia están recibiendo muchos elogios no sólo por sus interpretaciones, sino también por el carisma que proyectan. Brianna Hildebrand, que saltó a la fama con sus papeles en la serie 'El exorcista' y en las dos entregas de 'Deadpool', es la elección perfecta para dar vida a la tímida y dulce Elodie Davis. Los seguidores de 'The Flash' ya conocen a Kiana Madeira, que ahora encarna a la resuelta e inteligente Moe Truax. La más desconocida del tridente estelar es Quintessa Swindell, que también ha rodado algunos capítulos de 'Euphoria'. 'Cleptómanas' ha supuesto su debut en la pequeña pantalla. Ella se mete en los zapatos de Tabitha Foster, a quien podría considerarse la reina del 'insti' y una de las figuras más admiradas por sus compañeros que, obviamente, desconocen que no acostumbra a pagar lo que se lleva de las tiendas. El tono general de la serie y sus magnéticas interpretaciones, que muestran de forma sincera la amistad en la adolescencia, ayudan a engancharse a la historia. Y es que 'Cleptómanas' tiene ese algo que sólo pueden brindarnos los 'placeres culpables'.

3 Basada en una popular novela

Moe y Elodie, en una de las reuniones de 'Ladrones Anónimos'.

Como ocurrió en su día con 'Por trece razones', adaptación del popular libro firmado por Jay Asher, 'Trinkets', título original en inglés de la nueva serie de Netflix, se basa en una novela de Kirsten 'Kiwi' Smith, que también ejerce como productora ejecutiva de la ficción. Ella conoce muy bien el terreno. De hecho, su trayectoria está jalonada de éxitos de taquilla entre el público juvenil. Fue guionista de comedias como 'Diez razones para odiarte' o 'Una rubia muy legal', que dieron un empujón a las incipientes carreras de unos jovencísimos Heath Ledger y Reese Witherspoon. En esta ocasión, el propósito de Smith era «dar un giro auténtico e inteligente» a una historia que recuerda, en algunos puntos, a 'El club de los cinco'; pero ensalzando el valor curativo de la amistad como motor e hilo argumental, dejando la cleptomanía como el punto de partida y una llamada de atención.

4 Al gusto de los milenials

Es un producto que, a priori, puede interesar a todo 'millennial'. ¿La razón? Aunque parece que ha nacido sin muchas pretensiones, 'Cleptómanas' reflexiona, sin dar lecciones ni repartir moralina, sobre algunos de los asuntos que preocupan a la descontenta generación que ha crecido con los inicios de la digitalización. En este sentido, la serie, a través de un discurso de normalización, ahonda en temas como la pérdida, la orientación sexual, la aceptación del yo -el aprender a valorarse a uno mismo, en definitiva-, la escala social, los malos tratos físicos y psicológicos, las relaciones tóxicas o la transición hacia la madurez. También aborda la soledad, la falta de comunicación con los padres, el valor de la amistad y la conexión que nace entre ciertas personas. Además, pone la lupa sobre la dictadura y el postureo que imponen muchas veces las redes sociales; un recurso que se introduce en la narración de forma muy natural. Eso sí, aunque su premisa es dramática, lo cierto es que la historia resulta, por momentos, divertida; ya que contrapone los problemas con situaciones tiernas y un tanto cómicas. En definitiva, huye de los artificios y no responde a lo que se espera de la típica serie frívola para jóvenes. Eso le ayuda a sumar puntos para terminar conquistando a quienes apuestan por ella.

5 Perfecta para un buen maratón

Kiana Madeira interpreta a Moe.

La primera temporada, estrenada en junio, es perfecta para pegarse un buen maratón este verano. A su favor juega la duración de cada capítulo. Esta entrega consta de diez episodios, que se prolongan entre los 23 y los 29 minutos. ¡Se pasan volando! Cuando quieras darte cuenta ya la habrás terminado. Y, seguramente, te quedarás con ganas de seguir profundizando en la historia y ver qué les depara el futuro a Elodie, Moe y Tabitha.

La primera temporada de 'Cleptómanas' está disponible en Netflix.