Las cinco claves del último vídeo de 'Juego de tronos'

El invierno ya tiene una nueva fecha no oficial de llegada en el mundo. Poco importa que sea el 15 de abril aunque ya llevaremos casi un mes de primavera en los calendarios y en los termómetros. Más allá del cambio climático, en el mes de abril se acaba un largo verano de ocho años desde que empezó 'Juego de tronos' y una particular 'Larga noche' del último año sin ningún capítulo de la aclamada serie de HBO.

El invierno, por tanto, no se acerca sino que ya está aquí. Lo deja claro el 'teaser' de minuto y medio con el que HBO ha anunciado el día de estreno de su octava y última temporada; 14 de abril en Estados Unidos y 15 de abril en España por la diferencia horaria. Seis capítulos más largos de lo habitual por delante para abrigarse, resolver las incógnitas y vivir 'La batalla final'. Mientras tanto, aquí van las cinco claves que dejan las últimas imágenes que si bien no forman parte del metraje de la serie, sí que llegan cargadas de simbolismo.

¡¡¡ALERTA SPOILERS!!!

1 LA PLUMA La importancia del origen de Jon Nieve

A estas alturas, escasas dudas pueden quedar de la importancia de los Stark como bastiones y protagonistas en el destino de Los Siete Reinos. El 'teaser' se desarrolla en la cripta en Invernalia -donde se guardan las estatuas de los familiares muertos- y con tres de los cuatro miembros supervivientes (Jon, Arya y Sansa). El paso de Jon por sus pasillos hace volar una pluma de la mano de la estatua de Lyanna Stark al suelo.

Esta referencia apunta a uno de los grandes misterios de la saga; al interrogante que ha flotado como una sombra oscura a lo largo de todos los capítulos desde que se estrenó la serie : ¿Quién es Jon Nieve?

Jon, como sabemos desde el final de la anterior temporada, no es el bastardo de Ned Stark, como se había dicho desde el inicio de la saga. Su linaje, por el contrario, procede de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Ambos se casaron a escondidas y ella murió en el parto en el que nació Jon. Antes de fallecer tuvo tiempo de susurrarle a su hermano: «Tienes que protegerle». Esta es la frase que se escucha mientras Nieve camina junto a la estatua. La pluma, por otro lado, es el objeto que depositó en la mano de la estatua Robert Baratheon en el primera temporada. Este rey estaba enamorado de Lyanna y nunca pudo superar su muerte.

2 LA ESTATUA DE CATELYN Divisiones incluso en la misma Casa

Las relaciones familiares en 'Juego de tronos', ya sea dentro del mismo linaje como con sus vecinos, nunca han sido sencillas. Los últimos capítulos hasta el momento nos dejaban con el Norte no muy contento con la marcha de su nuevo Rey al sur para luchar al lado de Daenerys y sus dragones. Las rencillas dentro de la Casa Stark para decidir su futuro no parecen prometederas y la relación fraternal entre Jon y Sansa puede que no vaya a vivir sus mejores momentos.

En un momento del 'teaser', Sansa pasa al lado de la estatua de su madre, Catelyn, mientras se recuerda cómo se equivocó al repudiar al que se creía hijo bastardo de su marido. Mientras, en el vídeo se recupera una frase del que fuera rey de Invernalia, Ned, en la que vaticina a Jon que será un Stark aunque no lleve su apellido. ¿Deberán arreglar las peleas dentro de casa antes de enfrentarse a los Caminantes Blancos?

3 TRES ESTATUAS FÚNEBRES ¿El fin de los Stark?

Si algo nos ha enseñado la trama de 'Juego de tronos' es que no hay que encariñarse con ningún personaje ya que los guionistas están dispuestos a matar a todos, pese a que sean los favoritos del público. Lo aprendimos con el final de la primera temporada y nos lo dejó todavía más claro 'La boda roja'. Jon, Sansa y Arya se encuentran con sus propias estatuas funerarias en la cripta de Invernalia. Mientras las representaciones sí que guardan cierto parecido, la de Jon muestra un aspecto más envejecido.

¿Viviremos el final de la Casa Stark?, ¿será Jon el único superviviente?, ¿supone el final de los Siete Reinos?

4 LA NUBE DE HIELO El Rey de la Noche acecha

La nube heladora que se desliza sobre el suelo de la cripta de Invernalia y congela todo lo que toca a su paso ya había aparecido con anterioridad. En el último clip presentado por HBO -titulado Dragonstone- se ve como ese mismo vaho reduce a escarcha el mapa de los Siete Reinos mientras avanza en dirección hacia el sur. Y en ese mismo vídeo, la única fuerza capaz de detenerlo es una alfombra de fuego que se dirige hacia el hielo. La Canción de Hielo y Fuego -título con el que George R. R. Martin encabezó su obra literaria- ha comenzado sus acordes finales.

Este humo helador es una obvia referencia al Rey de la Noche, la persona que amenaza los Siete Reinos y que en el cierre de la séptima temporada había iniciado ya el asalto a la civilización. Es más que evidente que la última entrega de 'Juego de tronos' tendrá como eje principal de su trama el embate de este personaje, del que no se sabe nada. Los guionistas de la serie, David Benioff y Dan Weiss, tan solo han avanzado que este oscuro ser representa «la muerte». «Está muerto y viene a por todos. Es una fuerza de la destrucción», describieron los cineastas.

5 UNA FECHA REDONDA El 17 de abril de 2011 se cierra un círculo

La parte más esperada del teaser son los últimos segundos, en los que se anuncia el día exacto del estreno de la última temporada. El primer capítulo de toda la saga se vio por primera vez el 17 de abril del 2011 en Estados Unidos, aunque a Europa no llegaría hasta mayo. Que la última temporada comienza casi en el aniversario del primer estreno supone cerrar un círculo. Ya sabemos que una vez que acaba la saga, la HBO dar por finalizada esta trama aunque sí continuará con precuelas.

Este detalle puede parecer una coincidencia pero dada la sofistificación de los guionistas seguro que se trata de un guiño cargada de sentido. No hay que olvidad que un personaje como 'el cuervo de los tres ojos' -Bran Stark, el único miembro de la familia que no aparece en el 'teaser'- es un auténtico experto en viajar con su mente por el tiempo, en sondear recuerdos y posibilidades. Un último detalle, a la nube heladora se enfrentan Starks presentes y futuros, representados por sus estatuas funerarias. ¿Radicará el secreto de la victoria en el pasado? ¿O quizás este 'teaser' no es más que una premonición de Bran Stark?