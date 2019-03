Carlos Jean, a por el postureo máximo Carlos Jean, durante la grabación del videoclip de 'Thumbs Up (Justo antes de Cristo)'. / Concha de la Rosa El músico y productor regresa al funk de sus inicios con 'Thumbs Up', un tema basado en 'Justo antes de Cristo', la serie que se estrena en abril IKER CORTÉS Madrid Domingo, 24 marzo 2019, 20:26

¿Qué hace Carlos Jean vestido de gladiador romano? ¿Y por qué masca chicle mientras apura un racimo de uvas? La escena tiene truco. El músico y productor de origen gallego acaba de rodar el videoclip de su próximo single, 'Thumbs Up', una vuelta al Carlos Jean de los inicios, aquel que tiraba de la música negra y el funk para poner a bailar a todo el mundo. Pero eso no explica, sin embargo, su extraña indumentaria. La razón del, a priori, disparate conceptual está en que el tema servirá de introducción a 'Justo antes de Cristo', la sitcom que protagoniza Julián López y se ambienta en la Roma de la época a la que hace mención el título. Movistar estrenará la ficción el 5 de abril.

«La canción no está dentro de la serie, ni tampoco va en la cabecera. Digamos que es un tema para los anuncios de una serie», explica el músico de 45 años entusiasmado, que avanza cuál es el concepto de la pieza: traer a la época de la serie el estrés de la vida moderna. «Me parece un proyecto súper original y, como me gustan mucho las cosas que está haciendo Movistar y soy muy fan de Julián, me metí de cabeza», afirma. Que el equipo creativo pusiera sobre la mesa una idea musical cercana a lo que el productor practicaba en sus inicios, aquellas 'Give Me The 70's' o 'Mr. Dabada' de principios de 2000, ya fue la guinda al pastel.

Cómo será 'Thumbs Up' es aún un misterio que se desvelará el próximo 29 de marzo pero Jean aporta algunos detalles. Dice el músico que hay un sampler de Las Bistecs -apostamos, claro, por la celebérrima 'Historia del arte'- y cataloga la pieza como «una especie de dance, con ritmos entre la voz y el bombo, con un punto 'funkero'». Jean, además, rapea al estilo de los ochenta y los noventa, como 'El príncipe de Bel-Air', buscando un punto vintage. «Es una canción muy collage, con muchas partes muy diferenciadas entre ellas. Es muy entretenida porque se mueve en los conceptos de producción de la música actual pero con el sonido de antes», describe.

Y para entenderla por completo es imprescindible detenerse en el videoclip que la acompañará. «Es un kit completo», apunta. «Esta canción es superconceptual. La música de entretenimiento y con un punto kitsch debe ser así. Si quieres desbancar a otras canciones de verano tienes que hacer un tema diferencial», sostiene. El clip, continúa, «es absolutamente icónico, tiene una estética maravillosa y está muy cuidado. Hay Roma pero también baile 'boogey', diversión y postureo más allá del postureo y lujuria. Todo desde la vida moderna». No en vano, los profesores de 'Fama a bailar' han puesto su granito de arena con la coreografía.

Jean, por su parte, no tiene problema en ataviarse con lo que sea y más si parte de la indumentaria procede de filmes como 'Gladiator'. «Le da un rollazo...», dice entusiasmado. Queda claro que uno debe perder la vergüenza si quiere dedicarse a esto. «A mí me han dicho muchas veces: 'Carlos, tienes que tener cuidado con lo que haces'... Y, a ver, artísticamente ya me da todo un poco igual, simplemente me lo paso bien haciendo música. En el estudio me tengo que comportar como un auténtico musicazo de raíz, pero cuando hago un videoclip tengo que creérmelo. Me lo paso pipa».

Artífice de decenas de éxitos en la música española de las últimas dos décadas, el productor siempre ha tenido mucho respeto a la hora de usar la palabra 'cultura' para definir su propio trabajo. «A la cultura le da forma el tiempo», dice. ¿Y de todo lo que ha hecho qué cree Carlos Jean que formará parte de ella? «Para mí, dentro del primer disco de Najwajean -su proyecto con Najwa Nimri- hay dos canciones que son 'No Blood' y 'Dead For You'. Me siento muy orgulloso de esa mezcla electrónica con lo más español y lo más flamenco de Rosalía, pues en ese disco de hace 20 años hay pinceladas de eso».

Jean también coloca en ese rincón especial su primer trabajo con Bebe, 'Pafuera telarañas' (2004), con quien ya ha vuelto al estudio. «El impacto que tuvo como artista en nuestro país en un momento en el que ya casi no quedaban y luego el punto de inflexión de canciones como 'Malo' o 'Siempre me quedará' fueron muy importantes». Y, finalmente, habla de 'El Plan B', aquella sección que condujo en 'El Hormiguero' y que enseñaba, en 'prime-time' y en un momento en que la industria «era un absoluto caos y no encontraba su hueco en la televisión», cómo se hace una canción: «Hicimos canciones con gente desconocida, llegamos a número uno en las listas de las radios y dimos conciertos. Todo eso es algo que forma parte de la cultura indirectamente y es una aportación a la parte más industrial».