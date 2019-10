Se acaba 'BoJack Horseman', ¿y ahora qué? Fotograma de 'Rick y Morty'. Tras seis temporadas y con algo de polémica, Netflix echará el cierre a esta serie el 25 de octubre; te presentamos otras firmes candidatas a ocupar su puesto en el mundo de la animación para adultos EDUARDO PANEQUE Martes, 8 octubre 2019, 18:53

Lo facilón sería empezar estas recomendaciones por 'Los Simpson', que para algo llevan tropecientos años en antena. Porque, en su longeva vida, durante muchos años, fueron casi los únicos, pese a la versión descafeinada que actualmente se encuentra en parrilla. Luego llegaron 'South Park' -cuyas temporadas ya han empezado a entrar en el servicio de vídeo bajo demanda de Netflix-, 'Padre de familia', 'Futurama' o 'Padre made in USA', entre otras. Y algo más tarde, coincidiendo con la eclosión de las nuevas plataformas, una ingente cantidad de producciones que, ahora sí, son catalogadas para adultos. Los americanos siempre tuvieron esto claro y programaban estas ficciones en 'prime time', haciéndolas competir con series como 'NCIS'. Aquí, Canal + y La 2 colocaron 'Los Simpson' y 'El crítico' en horarios más adultos, pero pronto pasarían a la sobremesa o las tardes, quedando más asociadas a un público infantil-juvenil.

Ahora Raphael Bob-Waksberg, creador de 'BoJack Horseman', uno de los últimos fenómenos mundiales en lo que a animación para adultos se refiere, ha anunciado que la sexta temporada, que se estrenará el próximo 25 de octubre en Neftlix, será la última. Te presentamos otras firmes candidatas a ocupar su puesto.

Temporada 4 (10 de noviembre de 2019) 'Rick y Morty'

Tiene legiones de fans, tantos que en el mundo geek es una auténtica obra de culto. Tecnología robótica, paradojas temporales, multiversos, viajes en el tiempo, clones, aliens y un montón de estética futurista con un científico loco al frente y su atontado nieto como contrapunto. La ficción de Adult Swim, que hasta ahora se podía ver en España en Netflix, da el paso a HBO con su cuarta temporada. Ganó el premio a la mejor serie de animación en los Premios Emmy del año 2018, antes de volver a cederle la corona -la presente edición- a 'Los Simpson'. Las aventuras locas volverán por unos pocos episodios pero con la renovación de otros 70 capítulos, así que los fans pueden respirar tranquilos.

Temporada 11 (2020) 'Archer'

La temporada 10 se estrenó el pasado mes de mayo y dejó con ganas de más. Habrá que esperar hasta 2020 para poder disfrutar de las nuevas aventuras de esta ficción en Netflix. La trama es aparentemente sencilla, un espía y todo lo que ello trae consigo: colegas, enemigos, traiciones y poca gente de la que fiarse. ¿Lo diferente? El sexo, la violencia y el humor negro. De sus múltiples nominaciones en los Premios Emmy en la categoría de mejor serie de animación se llevó el de la edición de 2016.

Temporada 10 (desde septiembre de 2019) 'Bob's Burgers'

El punto de partido ya sirve de declaraciones de intenciones. Una familia que está como unas maracas y que trabaja en una hamburguesería. ¿Y ya? No, los guionistas la han ubicado pegada a un crematorio y a una ONG animalista (OMG). Muchas referencia a la cultura pop y a la crisis de la pubertad. Además, es una de esas 'rara avis' que se emiten semanalmente y sigue gozando de un público fiel. En concreto, el pasado septiembre arrancó la décima temporada. La serie, que se emite en Fox TV, cuenta con dos premios en su haber, el de las ediciones 2014 y 2016.

Temporada 3 (4 de octubre de 2019) 'Big Mouth '

Llegó metiendo poco ruido aunque eso duró poco. Su despiada y descarnada forma de contar los problemas de la sexualidad entre los jóvenes la convirtió pronto en tendencia. Quizá sea, hoy por hoy, la serie que menos pelos tenga en la lengua, con lo bueno y malo que ello conlleva. Es ágil, hilarante, atrevida y, mientras estrena la tercera, ya han renovado por otras tres. Queda 'Big Mouth' para rato. Disponible en Netflix.

Temporada 10 (septiembre / octubre 2019) 'Robot Chicken'

No es una serie al uso ni tampoco la apuesta más destacada de este listado pero merce la pena echarle un vistazo en tanto en cuanto recurre a una forma narrativa diferente, el 'stop-motion', la animación fotograma a fotograma con modelos de plastilina un tanto asquerosos. El hilo argumental está un poco más trillado: una parodia de series de la tele, actores y cantantes. A los mandos está un viejo conocido, Seth Green, que dio vida a Oz en 'Buffy, cazavampiros', al hijo del doctor Maligno en 'Austin Powers' y que pone la voz a Chris, el hijo mayor de la familia Griffin, en 'Padre de Familia'. Apadrinada por Adult Swim, la serie se puede seguir de forma intermitente en Movistar+.

Temporada 4 (2020) 'F is for Familiy'

Disponible en Netflix, probablemente no sea la mejor de las ficciones animadas para adultos. Tampoco la peor. Una más que se deja ver cuando uno llega a casa de trabajar y quiere media hora de deconexión. El eje central es, como indica el título, la familia, principalmente a partir de su histriónico patriarca Frank Murphy. Los creadores han elegido los años 70 como década clave para contar una versión de 'Los Simpson', pero ambientada en un mundo de decadencia y de crisis del sueño americano. Un montón de frustraciones, chistes machistas y otras tantas cosas para remover conciencias. A modo de curiosidad, la voz de la esposa en la versión original pertenece a Laura Dern.

Temporada 6 (25 de octubre de 2019) 'BoJack Horseman'

Ojo, aún nos queda 'BoJack Horseman' para rato. La última temporada, con dieciséis episodios, estará dividida en dos partes: la primera se estrenará el 25 de octubre y la segunda, el 31 de enero de 2020. Todo empezó con un famosete venido a menos. BoJack fue una superestrella cuando hacía de protagonista en la serie 'Horsin Around', pero aquello acabó y ahora intenta reengancharse al mundillo. Lo intenta conseguir con una autobiografía y rodeado de un montón de personajes secundarios que ganan protagonismo conforme pasan las temporadas. Unos son humanos, como su compañero de piso, otros animales, su agente y amor, gata. Eso sí, la despedida no ha estado exenta de polémica. Pese a que inicialmente aseguraban que la cancelación había sido idea del creador, Aaron Paul, uno de los actores que pone su voz en la serie, afirmó después que la idea de dar por concluida la serie fue de Netflix. Lo cierto es que la noticia coincide con el hecho de que el equipo de animación de la serie se afilió al sindicato TGA (The Guild Animation) la pasada primavera.

Entre tanto, 'Los Simpson' siguen incombustibles con su 31 temporada estrenada el pasado 29 de septiembre. Y ya han firmado por una 32. Muchos milénicos ni habían nacido con su primera emisión. Ni con su décimo aniversario.